Energiewende ohne Stromlücke kostet 11 Milliarden Franken

Stromversorgung Allen Unkenrufen zum Trotz: Laut Axpo ist die Energiewende ohne Stromlücke machbar – kostet aber 11 Milliarden Franken Der grösste Schweizer Stromkonzern präsentiert sein Szenario für 2050. Er will die Atomkraftwerke länger laufen lassen als der Bund, aber die erneuerbaren Energien stärker fördern. Damit soll ein Strommangel in der Schweiz verhindert werden. Florence Vuichard und Lucien Fluri 21.10.2021, 10.04 Uhr

Das ist erst der Anfang: «Alpin Solar», die Axpo-Solaranlage an der Muttsee-Staumauer im Linthal (GL). Gian Ehrenzeller / KEYSTONE