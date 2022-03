Gas gegen Gas: Die Stadtwerke stellen sich gegen Gaskraftwerke

Stromversorgung Gas gegen Gas: Erstes Energieunternehmen stellt sich gegen die Kraftwerkspläne des Bundesrates Die Stadtwerke wollen die Stauseen als Rückversicherung reservieren für den Notfall. Im Gegenzug soll der Bund das Geld in den Bau von Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen investieren. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 03.03.2022, 16.00 Uhr

Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen sind klein, effizient und dezentral – wie hier in der Fernwärmezentrale Lukasmühle in St.Gallen. zvg/Powerloop

Strommangellage: Was klingt wie ein durchaus chancenreicher Kandidat für das Unwort des Jahres, ist ein Warnruf von Guy Parmelin. Der Wirtschaftsminister, von Amtes wegen auch verantwortlich für die Landesversorgung, hatte sich im letzten Herbst via Youtube an die Öffentlichkeit gewandt mit seiner Botschaft: «Eine Strommangellage ist neben der Pandemie die grösste Gefahr für die Versorgung der Schweiz.»

Die Antwort des Bundesrats: Er will nun zusätzlich zur Stauseereserve bis zu drei Gaskraftwerke errichten, quasi als Rückversicherung, als Notnagel für ganz harte Winter und Extremsituationen. Geschätzter Kostenpunkt: 700 bis 900 Millionen Franken – nur für den Bau. Entwickelt wurde der das Konzept von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom). Auf knapp 300 Seiten leiten die Regulatoren her, wieso dies die beste aller Lösungen ist. Und sie soll möglichst «rasch» umgesetzt werden, wie Energieministerin Simonetta Sommaruga betont.

Der Ausbau kommt viel zu langsam voran

Für ihren Plan erntete die Landesregierung bis anhin eigentlich nur Lob. Doch nun regt sich Widerstand, und zwar aus der Energiebranche selbst. «Wir haben die bessere Lösung», sagt Ronny Kaufmann, Chef von Swisspower, dem Gemeinschaftsunternehmen von 22 Stadtwerken – von Genf und Lausanne über Bern und Aarau bis zu Frauenfeld und Chur. Diese fordern statt den Bau von Reserve-Gaskraftwerken eine Offensive beim Ausbau der sogenannten Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen (WKK).

Im Grundsatz sind sich alle einig: Die Schweiz hat mittelfristig ein Strommangelproblem, das sie nur durch den Aufbau zusätzlicher Produktionskapazitäten im Inland lösen kann. Im Vordergrund stehen hier Investitionen in Sonnen-, Wasser- und Windenergie. Doch der Ausbau kommt viel zu langsam voran. Auch deshalb braucht es jetzt Alternativen. Und hier beginnen die Differenzen zwischen Elcom und Swisspower.

200 WKK für den Normalbetrieb, die Stauseen für den Notfall

Die beiden Konzepte unterscheiden sich bereits bei der Problemstellung: Die Regulierungsbehörde fokussiert auf die sogenannte «Spitzenlast», sie will also Reserven für Extremsituationen zubauen, das heisst für einen harten Winter, in dem etwa die Stromversorgung durch Importengpässe und einem gleichzeitigen Ausfall eines AKW in der Schweiz nicht mehr gewährleistet wäre.

Die Stadtwerke hingegen wollen ebendiese «Spitzenlast» mit Wasserreserven in den bestehenden Stauseen absichern. «Das reicht», sagt Kaufmann. «Und es reicht gut.» Als logische Folge jedoch fehlen diese Stauseekapazitäten im Winter für die reguläre Stromversorgung. Dieses Loch will Swisspower mit dem Bau von WKK füllen. Wie viele solcher WKK es bräuchte, kommt auf die Produktionskapazitäten der einzelnen Anlage an. Die Stadtwerke-Allianz rechnet mit rund 150 bis 200 WKK.

Der Hauptvorteil von WKK ist laut Swisspower deren hoher Wirkungsgrad. Oder anders gesagt: Es geht dank der doppelten Nutzung von Strom und Wärme kaum etwas verloren bei der Umwandlung von einer Energieform in eine andere. Bei Gaskraftwerken hingegen werden nur rund 40 Prozent der Gasenergie in Strom umgewandelt, der Rest verpufft.

Und da in der Schweiz im Winter beides nachgefragt wird, also Strom und Wärme zum Heizen, sind WKK laut Swisspower die ideale Lösung. Die WKK würden also – anders als die vom Bundesrat angedachten Reservegaskraftwerke – im Winter durchgängig laufen, das heisst etwa 2000 Stunden pro Jahr, das heisst zwei bis drei Monate.

Schutz gegen Einsprachefieber

Einen zweiten Vorteil orten die Stadtwerke bei den Bewilligungsverfahren. WKK-Anlagen sind klein, kompakt und einfach einbaubar in den bestehenden Kraftwerkpark, Einsprachen dürfte es wohl kaum geben.

Anders bei den Gaskraftwerken: Aus den im Elcom-Bericht genannten 17 möglichen Standortgemeinden kommt schon reichlich Widerstand. Angesichts der hohen schweizerischen Einsprachefreudigkeit besteht also durchaus ein Risiko, dass der Bau eines Gaskraftwerks nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen auf dem Gerichtsweg gestoppt werden kann. Dennoch zeigen sich die drei grossen Stromkonzerne Axpo, Alpiq und BKW bereit, einen allfälligen Gaskraftwerksbau zu prüfen.

WKK-Anlagen sind die Antwort auf einen der Trends in der Energieversorgung: die Dezentralisierung. Die Zeiten der grossen Töpfe sind vorbei, heute entstehen Stromproduktionsanlagen primär dezentral. Jeder Haushalt und jedes Unternehmen kann mit einem Solarpanel auf dem Dach zum Stromproduzenten werden. «WKK können schnell, modular und flexibel gebaut werden», sagt Kurt Lüscher, Geschäftsführer von Powerloop.

Lüschers WKK-Fachverband stellt sich – anders als Swisspower – nicht grundsätzlich gegen den Bau eines grossen Gaskraftwerkes: «Es wird weiterhin grosse Kraftwerke brauchen», sagt Lüscher. Aber er erachtet es als «fatal», sollten dadurch die «Chancen zur dringend notwendigen Stärkung der dezentralen Versorgungsnetze verpasst» werden.

Unterstützung aus der SP

Vorerst stehen die Stadtwerke noch alleine da. Sukkurs erhalten sie vorerst nur vom langjährigen Energiepolitiker und SP-Fraktionschef Roger Nordmann. Er selbst bezeichnet sich als «Fan» von WKK-Konzepten. Die Kleinheit der Anlagen, das praktisch inexistente Einsprachrisiko, die Dezentralität sowie die Verknüpfung von Wärme und Strom – all dies seien vielversprechende Pluspunkte. Zudem könne gleichzeitig auch der Aufbau der Infrastruktur für die Umwandlung der sommerlichen Stromüberschüsse in erneuerbares Gas in Angriff genommen werden, ergänzt Nordmann. «So werden die WKK erneuerbar betrieben.»

Und so hält denn auch die SP, die sich grundsätzlich hinter die Versorgungssicherheitspläne ihrer Energieministerin Simonetta Sommaruga stellt, ganz offiziell fest: «Es muss geprüft werden, inwieweit kleine, dezentrale Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen diesbezüglich grossen Gaskraftwerken überlegen sind.»

