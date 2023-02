Die Verlierer und Gewinner: Das Bakom verteilt Gebührengelder neu

Subventionen Die Verlierer und Gewinner: Das Bakom verteilt die Gebührengelder für Radio und Fernsehen neu Private Radio- und Fernsehstationen erhalten 86 Millionen Franken. Ab 2025 werden die Subventionen nach einem neuen Schlüssel berechnet. Ändern soll sich dabei möglichst wenig. Christian Mensch Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Regional-TV-Stationen wie TVO erhalten Geld aus dem Gebührentopf. Bild: Ralph Ribi

Die Summe von 86 Millionen Franken ist gegeben. Es sind dies sechs Prozent der Serafe-Gebühren, die nicht an die SRG gehen und für private Anbieter reserviert sind. Auch der Verteilschlüssel zwischen den konzessionierten Radiostationen (40 Prozent) und den Regional-TV-Stationen (60 Prozent) ist gesetzt. Daran soll auch die Neuvergabe der Konzessionen auf Anfang 2025 nichts ändern. Das zuständige Bundesamt für Kommunikation (Bakom) hat nun aber ein neues Berechnungsmodell vorgestellt, dessen Tücken im Detail liegen.

Das Geld für regionales TV-Schaffen (50 Millionen Franken) verteilt sich auf 13 Stationen. Der Sockelbeitrag (2,4 Millionen Franken) ist für alle gleich. Doch dann wird gewichtet. Nach föderalem Prinzip profitiert am meisten, wo die Bevölkerungsdichte am geringsten und die Wirtschaftskraft am kleinsten ist: im bergigen Bündnerland sowie im steilen Wallis. Da dem Walliser Sender zudem Geld für die geforderte Zweisprachigkeit (1,8 Millionen Franken) zusteht, wartet ein jährlicher Zuschuss von 5,36 Millionen Franken. Dies sind 400'000 Franken mehr als Canal 9 für dieses Sendegebiet derzeit erhält.

Die alten werden wohl die neuen Konzessionäre sein

Die Konzessionen werden zwar neu ausgeschrieben, doch erwartet wird, dass die alten auch die neuen Konzessionäre sein werden. So sind die Differenzen zwischen alter und neuer Subventionshöhe nach oben wie nach unten gedeckelt.

Im Verbreitungsgebiet Waadt/Fribourg erhält La Télé bisher rund 5 Millionen Franken. Aufgrund der neuen Modellrechnung des Bakom wären nur noch 3,5 Millionen Franken gerechtfertigt. Doch aufgrund der Deckelung sollen es nur 500’000 Franken weniger sein.

Das Bakom’sche Verteilspiel funktioniert auch in umgekehrter Form. Das Bieler Lokalfernsehen TeleBielingue bezieht heute 3,2 Millionen Franken. Aufgrund der stärker geförderten Zweisprachigkeit (+1,8 Millionen Franken) und dem zusätzlichen Aufwand, auch einen Bezirk in einem zweiten Kanton abzudecken (+130’000 Franken) hat der Sender mit dem Verbreitungsgebiet Biel eigentlich ein rechnerisches Anrecht auf 5,17 Millionen Franken aus dem Gebührentopf. Der Sprung wäre jedoch nach Ansicht der Bundesverwaltung zu hoch und wird deshalb auf 3,7 Millionen Franken beschränkt.

Politische Forderung: Erhöhung der Subvention um einen Drittel

Das gleiche Prinzip gilt auch für die konzessionierten Lokalradiostationen. 15 kommerzielle und 10 nicht kommerzielle Sender, die zusammen Anspruch auf 30 Millionen Franken, werden ab 2025 allerdings nur noch über DAB+ oder als Internetradio zu hören sein, da die UKW-Verbreitung abgeschaltet wird.

Vom beschriebenen Schonprogramm für bestehende Sender wird vor allem das Südostschweizer/Glarner Radio profitieren, das künftig 600’000 Franken mehr erhalten wird als ihm rechnerisch zusteht. Dafür sind für die zwei Tessiner Sender zwischen 400’000 und 500’000 Franken weniger vorgesehen als das Bakom-Modell errechnet. Der politische Vorstoss aus dem Tessin, die Sprachminderheit werde benachteiligt, ist damit praktisch programmiert.

Ein Streit wäre allerdings sogleich beendet, wenn der Vorstoss des Neuenburger Ständerats Philippe Bauer (FDP) angenommen und der Anteil der Privaten am Serafe-Anteil von sechs auf acht Prozent angehoben würde. Zu verteilen wären dann knapp 115 Millionen Franken, einen Drittel mehr als heute. Dann gäbe es nur noch Gewinner.

