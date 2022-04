Gibt Yandex sein Büron in Luzern auf?

Suchmaschine Happige Vorwürfe gegen Yandex: Gibt das «russische Google» nun sein Büro in Luzern auf? Seit 2012 betreibt der russische Tech-Gigant Yandex eine Niederlassung in Luzern. Wie es mit dieser angesichts des Krieges in der Ukraine weitergeht, ist unklar. Beim Mutterkonzern bleibt derweil kein Stein auf dem anderen. Gregory Remez Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer im Internet etwas auf Russisch suchen will, öffnet in der Regel nicht Google, sondern Yandex. Die russische Suchmaschine kommt mit kyrillischen Schriftzeichen schlicht besser zurecht als ihr US-Pendant. Entsprechend wird sie von Russischsprachigen weltweit rege genutzt, in ihrem Heimatland kommt sie auf einen Marktanteil von über 60 Prozent.

Eingang zum Bürokomplex an der Luzerner Werftestrasse, in dem Yandex eingemietet ist. Bild: Pius Amrein (12. Oktober 2021)

Seit der Gründung im Jahr 1997 – ein Jahr vor Google – hat Yandex eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte hingelegt. Heute ist es das mit Abstand grösste Tech-Unternehmen Russlands und hat eine vergleichbare Marktmacht wie Baidu in China. Wie seine Konkurrenten bietet Yandex nebst Suchfunktionen Dutzende weitere Dienstleistungen an. Vom US-Magazin «Wired» wurde der Tech-Gigant deshalb schon als «Google, Amazon, Uber und Spotify in einem» bezeichnet.

Über die letzten zwei Jahrzehnte wurde Yandex regelmässig international für seine Innovationen gelobt und hatte gegenüber Google nicht nur bei der Gründung, sondern auch danach immer wieder die Nase vorne.

«Schlüsselelement beim Verbergen von Informationen»

Neuerdings weht dem «russischen Google» allerdings ein eiskalter Wind entgegen. Die Sanktionen infolge des Ukraine-Krieges haben dem Unternehmen mit Sitz in Amsterdam und operativer Zentrale in Moskau einen unerwartet schweren Schlag versetzt – so wie der gesamten russischen IT-Branche. Unter anderem musste Mitte März Tigran Khudaverdyan als CEO von Yandex NV in den Niederlanden mit sofortiger Wirkung zurücktreten, nachdem er auf einer EU-Sanktionsliste gelandet war. Yandex NV ist die Konzernmutter für die insgesamt zehn Länderniederlassungen, die an der US-Börse Nasdaq kotiert ist.

Wie einem Amtsblatt der Europäischen Union vom 15. März zu entnehmen ist, hatte ein ehemaliger Leiter der Yandex-Nachrichtenredaktion dem Konzern vorgeworfen, ein «Schlüsselelement beim Verbergen von Informationen über den Krieg in der Ukraine vor den Russen» zu sein. Infolge eines kürzlich veröffentlichten Berichts der «Financial Times» steht zudem der Verdacht im Raum, Yandex würde im Auftrag der russischen Regierung gezielt ukrainische Nutzerinnen und Nutzer ausspionieren. Das Unternehmen wehrt sich gegen diese Darstellung, hat aber auch eingeräumt, dass dies technisch möglich wäre.

Bis anhin stand das Yandex-Management stets im Ruf, sich mit breiter Brust gegen die Einflussnahme seitens des Kremls und der Geheimdienste zu wehren. Entsprechend schwer wiegen die aktuellen Vorwürfe. Sollten sie sich erhärten, wäre es wohl das jähe Ende der internationalen Erfolgsgeschichte von Yandex.

Yandex ändert Firmennamen im Handelsregister

Diese reicht nicht nur nach Amsterdam oder etwa Istanbul, sondern bis in die Schweiz: Seit 2012 betreibt Yandex Niederlassungen in Luzern und Zürich, um russischsprachige Werbekunden auf dem europäischen Markt zu akquirieren. Noch letzten Oktober besuchte diese Zeitung den Luzerner Yandex-Standort an der bahnhofsnahen Werftestrasse – und wurde vom Standortleiter, einem agilen Deutsch-Russen mit Google-Vergangenheit, durch die Büroräumlichkeiten geführt.

Von dieser Gastfreundschaft ist inzwischen nicht mehr viel übrig. Anfragen zur aktuellen Situation wehrt der im Herbst noch redselige Standortleiter mit einem Verweis auf die offizielle Medienstelle in Moskau ab; diese bleibt allerdings stumm. Beim erneuten Augenschein am Donnerstag wirkt das Yandex-Büro verwaist; zeitweise waren dort bis zu zehn Mitarbeitende, vor allem Russen und Ukrainer, beschäftigt. Nun weist eine Empfangsdame des Stockwerks, in dem das Unternehmen eingemietet ist, darauf hin, dass momentan keine Angestellten anwesend seien.

Dabei gäbe es die ein oder andere offene Frage zu klären. Zum Beispiel: Warum sind im Handelsregister drei separate Yandex-Ableger in Luzern eingetragen? Oder: Warum wurde eine davon Anfang April von Yandex Services in Intertech Services umbenannt und inwiefern hängt dies mit dem Krieg in der Ukraine zusammen?

Auf die erste Frage hatte der besagte Büroleiter bereits im September leicht nervös reagiert und darauf verwiesen, dass dies die «interne Vertragsabschliessung» erleichtere. Auf die letzten beiden will er offensichtlich nicht antworten. Auch nicht, wie es mit Yandex in der Schweiz weitergeht.

Exodus von IT-Spezialisten aus Russland

Der Mutterkonzern beklagt derweil seit Wochen Liquiditätsengpässe und warnt vor der eigenen Pleite. Allein in den letzten sechs Monaten hat die Yandex-Aktie an der Nasdaq über 75 Prozent ihres Werts verloren (siehe Grafik). Von einst 30 Milliarden US-Dollar Marktwert sind noch knapp 7 Milliarden übrig. Dass der Wind bald dreht, ist schwer vorstellbar, zumal der Handel mit den Papieren an der Nasdaq seit Kriegsbeginn eingestellt ist.

Kommt hinzu, dass die russische IT-Branche gerade einen präzedenzlosen Exodus erlebt. Fachleute sprechen von einem möglichen Kollaps, sollte sich die Lage nicht bald entspannen. Seit Kriegsbeginn hätten bereits 50'000 bis 70'000 IT-Spezialisten Russland verlassen, darunter zahlreiche Yandex-Angestellte, berichtete etwa die unabhängige Onlinezeitung «Moscow Times», die kürzlich ihr Büro von Moskau nach Amsterdam verlegt hat. Bis Ende April könnten 100'000 weitere folgen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen