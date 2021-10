Calida im Höhenflug: Fokus auf Wäsche und Dessous zahlt sich aus

Sursee Calida im Höhenflug: Fokus auf Unterwäsche und Dessous zahlt sich aus Calida erlebt einen überraschenden Höhenflug an der Börse. Doch hat auch der Textilhersteller mit Folgen der Krise zu kämpfen – und kann punktuelle Preiserhöhungen nicht ausschliessen. Gregory Remez Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Calida will das Geschäft mit Unterwäsche und Lingerie weiter stärken. Gaëtan Bally/Keystone

Trotz Lieferengpässen und Inflationsängsten entwickeln sich die Aktientitel grosser Zentralschweizer Unternehmen derzeit überdurchschnittlich stark. Der sogenannte Central Switzerland Index CSI, den diese Zeitung in Zusammenarbeit mit Finanzexperten erstellt hat und der die wichtigsten Aktientitel aus der Region vereint, hat sich gar deutlich schneller von den pandemischen Strapazen erholt als der Swiss Market Index SMI und der Swiss Performance Index SPI.

Zu den CSI-Überfliegern gehört nebst dem Zuger Verbindungsspezialisten Bossard und dem Baarer Rohstoffkonzern Glencore ausgerechnet der Surseer Textilhersteller Calida. Dessen Aktienkurs hatte in den letzten Jahren immer wieder teils heftige Rückschläge erlitten. Seit dem jüngsten, coronabedingten Einbruch im Frühjahr 2020 zeigt der Kursverlauf jedoch derart steil nach oben, dass selbst Analysten verblüfft sind. Im laufenden Jahr haben die Calida-Papiere um 50 Prozent zugelegt und notieren aktuell auf einem Allzeithoch von knapp 50 Franken:

Verkauf der Outdoor-Sparte «weit fortgeschritten»

Die Gründe für den Höhenflug sind vielfältig. Der auf Unterwäsche und Lingerie spezialisierte Hersteller befindet sich gerade in einem Umbruch. Im April dieses Jahres hatte der Basler Timo Schmidt-Eisenhart den CEO-Posten vom Münchner Reiner Pichler übernommen. Kurz zuvor hatte Calida mitgeteilt, seine Outdoor-Bekleidungssparte mit den Marken Millet und Lafuma veräussern zu wollen und sich künftig auf das Kerngeschäft mit Unterwäsche und Dessous zu konzentrieren.

Der Schritt kam nicht sonderlich überraschend. Calida hatte seit 2013 eine Mehrheit an Lafuma gehalten. Im Dezember des letzten Jahres wurde die Outdoor-Marke dann vollständig aufgekauft und von der Börse genommen – um «mehr Flexibilität und strategische Optionen» zu erhalten, wie Finanzchef Sacha Gerber damals ausführte. Aus dem Umfeld des Unternehmens ist zu erfahren, dass der Verkauf bereits «weit fortgeschritten» sei. Wann dieser über die Bühne gehen wird, wollte Calida auf Nachfrage allerdings nicht verraten.

Kritische Stimmen hatten in der Vergangenheit wiederholt davor gewarnt, die Outdoor-Sparte frühzeitig zu veräussern – weil Calida dann möglicherweise zu klein werde und an der Börse abzustürzen drohe. Im Moment deutet der Aktienkurs auf das Gegenteil hin. Neo-CEO Schmidt-Eisenhart betont, dass sich die Fokussierung auf das Kerngeschäft mit den Unterwäsche-Marken Calida und Aubade ausgezahlt habe.

Baumwollpreis hat sich verdoppelt

Calida hatte bereits vor dem Chefwechsel begonnen, sein Portfolio zu überarbeiten. In den letzten beiden Jahren trennte sich das Wäscheunternehmen von der Surfmarke Oxbow und dem Outdoor-Label Eider. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Outdoor-Sparte soll nun das Kerngeschäft weiter gestärkt werden. Schmidt-Eisenhart:

«Im Bereich Unterwäsche und Lingerie sehen wir gute Wachstumschancen, sei es mit dem bestehenden Geschäft sowie über Akquisitionen.»

Ergänzt werde das Kerngeschäft auch weiterhin durch die hochprofitable Outdoor-Möbelmarke Lafuma Mobilier.

Als Beispiel für attraktive Zukäufe kommen in erster Linie Premiummarken in Frage, mit denen Calida bestehende Segmente ausbauen oder neue Zielgruppen erschliessen will, etwa unter jüngeren Frauen. Auch die Expansion in neue geografische Regionen sei interessant, verriet jüngst Finanzchef Gerber. Damit kehrt Calida zur alten Akquisestrategie zurück, von der sich das Unternehmen unter Pichler zeitweise verabschiedet hatte. Ob sich dies mittelfristig auszahlen wird, muss sich zeigen.

Das Management sieht sich schon jetzt zurück auf dem richtigen Kurs. Der Strategieschwenk habe «im ersten Halbjahr 2021 ein Umsatzwachstum von über 30 Prozent» ermöglicht, sagt Schmidt-Eisenhart. Im Vergleich zur Konkurrenz profitieren die Surseer vor allem davon, dass der grösste Teil ihrer Lieferkette in Europa liegt. Zudem boomt seit Ausbruch der Coronakrise der eigene E-Commerce-Kanal, der in den letzten Jahren unter grossem finanziellen Aufwand ausgebaut wurde.

Zu kämpfen hat der Textilhersteller derweil – wie viele andere Branchen – mit steigenden Rohstoffpreisen. So kostet die Baumwolle aktuell rund doppelt so viel wie vor der Pandemie. Ebenfalls ist das Unternehmen von steigenden Verpackungs- und Transportkosten betroffen. Punktuelle Preiserhöhungen könnten daher nicht ausgeschlossen werden, sagt Schmidt-Eisenhart.

