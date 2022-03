Sursee Calida wird immer profitabler und digitaler: Nun werden die Aktionäre belohnt Der Wäschehersteller will die Dividende jährlich sukzessive erhöhen. 2021 war das erfolgreichste Jahr der über 80-jährigen Firmengeschichte. Maurizio Minetti 04.03.2022, 12.00 Uhr

Calida-CEO Timo Schmidt-Eisenhart kann sich freuen. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 28. Juli 2021)

Es soll Calida-Aktionäre geben, die nur deshalb Wertpapiere des Surseer Wäscheherstellers halten, weil sie jedes Jahr zur Generalversammlung ein kostenloses Pyjama bekommen. Nun gibt es noch einen Grund mehr, denn Calida will die Auszahlungen an die Aktionäre jährlich sukzessive erhöhen. Möglich macht dies eine neue Dividendenpolitik, die heuer erstmals zum Tragen kommt. Künftig sollen mindestens 50 Prozent des normalisierten freien Cashflows an die Aktionäre ausgeschüttet werden, teilte Calida am Freitag mit. 2021 betrug der normalisierte freie Cashflow 15,6 Millionen Franken. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 14. April 2022 die Ausschüttung einer um 25 Prozent höheren ordentlichen Dividende von 1 Franken pro Aktie vor.

Diese «aktionärsfreundliche Dividendenpolitik» unterstreiche die aktuelle finanzielle Stabilität sowie die positive Einschätzung der künftigen Geschäftsentwicklung der Gruppe, schreibt Calida. Tatsächlich zeigen die neusten Zahlen, dass Calida weiterhin stark und profitabel wächst, insbesondere im Onlinebereich. Der Gesamtumsatz der Gruppe wuchs 2021 im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Prozent auf knapp 300 Millionen Franken, wobei in allen drei fortgeführten Geschäftsbereichen ein zweistelliges Wachstum resultierte. Unter dem Strich verbesserte sich der Gewinn um 56,7 Prozent auf 15,2 Millionen Franken.

Gemäss CEO Timo Schmidt-Eisenhart, der den Posten im April 2021 übernommen hat, geht das Geschäftsresultat 2021 «als bisher grösster Erfolg in unsere Firmengeschichte ein». Erneut ausbezahlt hätten sich der stetige Ausbau des Onlinehandels und die nachhaltige Near-Shore-Produktion. Calida produziert schwerpunktmässig im eigenen Werk in Ungarn. Kostenprobleme aufgrund der Inflation und insbesondere wegen steigender Energiekosten sieht Finanzchef Sacha Gerber nicht auf Calida zukommen. Ein grösseres Problem wäre, falls das Gas für die Produktion in der Fabrik knapp würde. Dafür gebe es aktuell aber keine Anzeichen, so Gerber.

Calida investiert auch offline

Unter CEO Schmidt-Eisenhart will sich die Calida-Gruppe weiter auf die Kernbereiche Unterwäsche und Lingerie konzentrieren. Darum hat das Unternehmen letztes Jahr den Verkauf der wenig profitablen Outdoormarke Millet Mountain Group in die Wege geleitet. Abgeschlossen wird die Transaktion im zweiten Quartal dieses Jahres. Den Erlös will Calida insbesondere für Zukäufe im Unterwäsche- und Lingeriesegment verwenden. Zuletzt hat Calida die deutsche Wäschemarke Erlich Textil gekauft. Das Start-up mit Sitz in Köln arbeitet ausschliesslich mit biologisch angebauten und nachwachsenden Rohstoffen.

Im Zentrum bei solchen Akquisitionen steht auch immer das Onlinegeschäft, das bei Calida nunmehr seit einigen Jahren stark wächst. 2021 lag der Umsatzzuwachs im Onlinehandel bei 26,7 Prozent. Damit generierte die Gruppe über alle Marken hinweg 80,2 Millionen Franken oder 27 Prozent des Gesamtumsatzes online. Gleichzeitig investiert Calida aber auch offline: So hat das Unternehmen letztes Jahr zum 80. Jubiläum den Fabrikladen am Stammsitz Sursee umgebaut und samt neuem Café im November eröffnet.