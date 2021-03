Sursee/Ebikon Nachfolgeregelung: Düring AG übernimmt Frey AG und Pfenniger AG Bruno Frey bleibt als Verwaltungsrat der Düring AG an Bord. Die Arbeitsplätze sind gesichert. 19.03.2021, 11.54 Uhr

(v.l.n.r.): Ursula Düring, Patrick Düring, Bruno Frey und Astrid Frey. Das Bild ist eine coronakonforme Fotomontage. Bild: Roger Landolt

(mim) Zusammenschluss in der Luzerner Entsorgungs- und Recyclingbranche: Die Düring AG aus Ebikon ist rückwirkend per 1. Januar 2021 neue Eigentümerin der Surseer Josef Frey AG und Pfenniger Entsorgungs AG. Wie es in einer Mitteilung heisst, sei der Schritt im Sinne einer strategisch ausgerichteten Nachfolgeregelung erfolgt. Bisheriger Inhaber und Geschäftsführer der beiden Surseer Firmen war der 58-jährige Bruno Frey. Er steht der Düring AG als Verwaltungsrat und Berater zur Verfügung. «Ich freue mich, dass ich meine Nachfolge so optimal regeln konnte. Die Frey-Firmen und die Düring AG passen bestens zusammen. Patrick Düring und ich haben uns auch als Mitbewerber immer bestens verstanden», so Frey.