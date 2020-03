Surseepark-Umbau hinterlässt Spuren: Migros Luzern erleidet 2019 einen Gewinneinbruch Der Betriebsgewinn des orangen Riesen in der Zentralschweiz sank letztes Jahr um 12,3 Prozent. Beim Umsatz resultierte ein leichter Rückgang. Maurizio Minetti 17.03.2020, 10.00 Uhr

Felix Meyer, Geschäftsleiter der Genossenschaft Migros Luzern.

Dominik Wunderli (Ebikon, 21. März 2017)

Die in der ganzen Zentralschweiz tätige Migros Luzern hat letztes Jahr 1,44 Milliarden Franken umgesetzt. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem leichten Rückgang um 1 Prozent, nachdem die Migros Luzern in den letzten Jahren stets beim Umsatz zulegen konnte. Der Rückgang war in den Supermärkten grösser als in den Fachmärkten. Bei letzteren konnten SportXX sogar zulegen.