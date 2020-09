Fiebermessen und Masken-Networking: Martullo-Blocher und 899 andere VIPs treffen sich jetzt in Montreux Heute Nachmittag startet in Montreux statt in Interlaken der grösste Wirtschaftsgipfel der Schweiz: Das Swiss Economic Forum. Alle Teilnehmer müssen sich beim Eingang die Temperatur messen lassen. Wir berichten laufend aus Montreux. Patrik Müller 02.09.2020, 12.39 Uhr

Unternehmerin und Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher ist eine der Rednerinnen am Swiss Economic Forum 2020 in Montreux. Sie trug schon Maske, bevor es Pflicht war, hier an der (abgebrochenen) Frühjahrssession. KEY/April 2020

Um die Mittagszeit tröpfeln die Teilnehmenden aus Wirtschaft und Politik in Montreux ein. 900 Personen sind diesmal gemeldet, in normalen Jahren sind es 1600, doch noch sind Veranstaltungen nur bis zu 1000 Teilnehmern erlaubt. Die Organisatoren des Swiss Economic Forum (SEF) haben sich - anders als der «grosse Bruder» in Davos, das WEF - entschieden, den Anlass physisch durchzuführen. Es gibt ein minutiöses Schutzkonzept. Dazu zählen Temperaturmessen für alle, Maskenpflicht und die Aufteilung in abgetrennte Sektoren, um die Durchmischung tief zu halten. Das SEF ist nach dem Lucerne Festival der zweite Grossanlass ausserhalb des Sports, der in der Schweiz stattfindet.