Schweizer Verleger hegen Sympathien für 200-Franken-Initiative

SWISS MEDIA FORUM Schweizer Verleger hegen Sympathien für die 200-Franken-Initiative der SVP Mit «No Billag» konnte sie nichts anfangen vor vier Jahren. Die Gebühren der SRG auf 200 Franken zu senken - diese Forderung stösst unter den Chefs privater Medienhäuser nun aber auf Wohlwollen. Francesco Benini 15.09.2022, 19.31 Uhr

Die Elefantenrunde am Swiss Media Forum auf einem Schiff bei Luzern. Urs Flüeler/Keystone

Es ist inzwischen eine Tradition am Swiss Media Forum in Luzern: Zum Abschluss reden die Verleger und Chefs der grossen Schweizer Medienunternehmen auf einem Podium über aktuelle Themen der Branche. Der Austausch am Donnerstag zeigte: Anders als «No Billag» im Jahr 2018 stösst die 200-Franken-Initative der SVP zur Senkung der Abgabe für Radio und Fernsehen in diesem Kreis auf eine gewisse Unterstützung.