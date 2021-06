Swissmem: Industrie will mehr Freihandel

Swissmem Nach Corona: Die Industrie trifft sich in Lugano und plädiert für mehr Freihandel Das knappe Resultat bei der Abstimmung über das Freihandelsabkommen mit Indonesien im März hat gezeigt: Politisch hat es der Freihandel in der Schweiz schwer. Florence Vuichard 24.06.2021, 20.20 Uhr

Es war so etwas wie das erste Klassentreffen der Wirtschaft nach der Pandemie: Rund 500 Unternehmer, Manager sowie Gäste trafen sich am Donnerstag in Lugano am Industrietag, der vom Kanton Tessin als eine Pilotveranstaltung für Grossanlässe auserkoren worden war. Die Wiedersehfreude war gross – trotz Covid-Zertifikatspflicht, trotz Maskenobligatorium und trotz vegetarischem Take-away-Lunch, den alle schutzkonzeptkonform stehend im benachbarten Park einnehmen mussten.