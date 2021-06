Zu wenig Eigenkapital: Postfinance braucht mehr Geld

Systemrelevante Bank Muss die Postfinance noch mehr Kunden loswerden? Das sind die Folgen des Kapitalproblems Die Posttochter braucht mehrere Milliarden zusätzliches Eigenkapital. Woher das Geld kommen soll, ist nicht geklärt. Roman Schenkel 10.06.2021, 17.00 Uhr

Sein Institut steht vor einer ungewissen Zukunft: Postfinance-CEO Hansruedi Köng. Keystone

Postfinance hat ein Eigenkapitalproblem. Die Bilanz der als systemrelevant geltenden Bank ist mit etwas mehr als 117 Milliarden Franken so gross, dass aus regulatorischen Gründen zusätzliches Eigenkapital benötigt wird. Wie viel Kapital Postfinance fehlt, hängt von der künftigen Grösse der Bilanzsumme ab. Gemessen am aktuellen Volumen beträgt die Lücke weit mehr als 2 Milliarden Franken. Bis 2026 muss diese gemäss Finanzmarktaufsicht gestopft sein.

Das Problem: Aus eigener Kraft kann Postfinance diese Summe niemals stemmen – dafür sind die Gewinne in den vergangenen Jahren zu stark geschrumpft. Die Staatsbank verdient immer weniger Geld. Im vergangenen Jahr schrumpfte der Gewinn auf 93 Millionen Franken – erstmals lag er damit unter der 100 Millionen-Franken-Schwelle. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 erzielte die Bank noch einen Gewinn von 627 Millionen Franken.

Die Gewinnquelle sprudelt nicht mehr

Die Gründe sind altbekannt: In dem seit Jahren vorherrschenden Niedrigzinsumfeld erodiert ihr Zinserfolg, die weitaus gewichtigste Ertragsquelle. Jahrelang hat diese üppig gesprudelt: Postfinance legte das Geld seiner knapp 2,7 Millionen Kunden am Kapitalmarkt an und kassierte den Zinsunterschied, beispielsweise zwischen Bundesanleihen und Sparkonten, ein. Inzwischen werfen allerdings einigermassen sicheren Obligationen keine Rendite mehr ab. Oder noch gravierender: Man muss Negativzinsen in Kauf nehmen. Das einzige Geschäft mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag wären Hypotheken. Doch solche darf Postfinance wegen des ihr gesetzlich auferlegten Kreditverbots nicht in Eigenregie vergeben.

Wo soll die Bank also das zusätzliche Eigenkapital auftreiben?

Der Bund, der Eigner von Postfinance, will die Bank von ihren Fesseln befreien. Der Bundesrat schlägt vor, die Bank zu privatisieren und das Kredit- und Hypothekarverbot aufzuheben. Zudem will der Bund befristet das Kapital bereitstellen, falls die Bank in finanzielle Nöte käme. Damit erhielte Postfinance wieder eine Perspektive. Die Botschaft für die Teilrevision des Postorganisationsgesetz wird derzeit erarbeitet. Danach wird das Parlament darüber befinden.

Postfinance-Pläne zwischen den Fronten

Doch dort werden die Postfinance-Pläne von allen Seiten beschossen: Bürgerliche Politiker wollen am Kreditverbot festhalten, solange sich das Institut im Staatsbesitz befindet. Die Linke wiederum fordert seit Jahren die Aufhebung des Kreditverbots, eine Privatisierung aber lehnt sie strikte ab. Und auch die lobbystarken Kantonal- und Raiffeisenbanken schreien Zeter und Mordio: Sie wollen keine weitere Konkurrentin im Hypothekargeschäft. Was, wenn das Parlament den bundesrätlichen Rettungsplan torpediert?

Einen Ausweg aus dieser Zwickmühle wäre die Verkleinerung der Bilanz. Eine Bilanzreduktion ist ein gängiges Mittel, um damit gleichzeitig den Kapitalbedarf zu senken. Die Grossbanken UBS und Credit Suisse haben dies nach der Finanzkrise erfolgreich demonstriert. Allerdings war ihre Aufgabe eine ungleich andere. Die Bilanzsumme der beiden Grossbanken bestand zu einem Grossteil aus Anlagen, die sie an den Börsen losschlagen konnten.

Bei Postfinance setzt sich die Bilanzsumme zu fast 90 Prozent aus Kundengeldern zusammen. Will sie ihre Bilanz verkleinern, muss sie ihre Kunden loswerden. Das macht keine Bank gerne.

Höhere Gebühren, tiefere Freigrenze für Negativzinsen

Dennoch: Postfinance-CEO Köng scheint diesen Weg beschreiten zu wollen. Und er macht es über den Preis. So hat er zuerst die Freigrenze bei den Negativzinsen gesenkt, danach das Strafzinsregime verschärft, und nebenbei die Gebühren für die Kontoführung erhoben. Es ist immer dasselbe: Kunden, die nur ihre Spargelder bei Postfinance parkieren und sonst keine Leistungen beziehen, müssen ab Juli mehr zahlen. Oder gehen. In diesem Fall «werden wir sie nicht vermissen», sagte Köng jüngst im Interview mit CH Media . Eine etwas unbedarfte Aussage oder eine mit Kalkül? Der Aufschrei unter den Kunden war auf jeden Fall gross.

Und gross wäre auch der Betrag, um den Postfinance seine Bilanz verkürzen müsste, wenn die temporäre Finanzierung des Bundes nicht gutgeheissen würde. Die Bank geht davon aus, dass sie bei einem Nein des Parlaments die Bilanz «markant »verkürzen müsste. Sie schätzt um 15 Milliarden Franken.