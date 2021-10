Mehr Shops, Lufttaxis und Veloservice: Die Tankstelle der Zukunft

Tankstellen Mehr Shops, Lufttaxi-Parkplätze und Veloservice: So wollen Tankstellen sinkende Treibstoff-Absätze kompensieren Weil der Anteil der Elektroautos steigt, müssen sich Tankstellen-Betreiber etwas einfallen lassen. Sie verkaufen immer weniger Benzin und Diesel. Das Shopping dürfte künftig noch wichtiger werden. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie sieht sie aus, die Tankstelle der Zukunft? Keystone

Samstagabend in einer Tankstelle am Stadtrand von Zürich. «Wir verkaufen gerade mehr Bier als Benzin», scherzt die Verkäuferin. Die Parkplätze vor dem Shop sind alle belegt, doch nur an zwei Säulen wird getankt. Partygänger decken sich mit Verpflegung für die Nacht ein, andere begutachten vor dem Shop die Autos ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Bier statt Benzin – es könnte zum Alltag werden an Schweizer Tankstellen. Denn der Absatz von Treibstoffen sinkt seit Jahren. Das liegt nicht daran, dass es weniger Autos gibt. Stattdessen werden diese effizienter und brauchen weniger Benzin und Diesel. Zudem steigt der Anteil der Elektroautos.

Während im Jahr 2008 laut Zahlen des Verbands Avenergy Suisse 5,3 Milliarden Liter Benzin und Diesel abgesetzt wurden, waren es letztes Jahr noch 4,1 Milliarden Liter. Dieser Wert ist ein Ausreisser, denn wegen der Coronakrise wurden weniger Autofahrten unternommen. Doch der langjährige Trend zeigt ebenfalls nach unten.

Alles anzeigen

Das hat zu einer Bereinigung im Tankstellenmarkt geführt. Waren es im Jahr 2010 noch 3623, sank die Zahl auf 3357 Ende 2020. Diese Entwicklung dürfte sich beschleunigen: Im ersten Halbjahr waren bereits 40,1 Prozent der neu zugelassenen Autos in der Schweiz zumindest teils elektrisch betrieben, mehr als jedes zehnte neue Auto fährt rein elektrisch. Diese Fahrzeuge kommen ohne Treibstoff aus und werden häufig zuhause geladen, was die Fahrt zur Tankstelle überflüssig macht.

Auf längeren Fahrten müssen auch Elektroautos zwischengeladen werden, doch Ladestellen sind längst keine Exklusivität von Tankstellen mehr, denn auch auf öffentlichen und privaten Parkplätzen und vor Geschäften stehen immer me – und solche Fahrten sind die Ausnahme. Mehr als zwei Drittel der Distanzen, welche Schweizerinnen und Schweizer jährlich zurücklegen, entfallen auf die sogenannte Alltagsmobilität, also Fahrten in der gewohnten Umgebung, für die kein Zwischenladen nötig ist.

Immer mehr Tankstellenshops

Die Tankstellenbetreiber müssen sich etwas einfallen lassen, wenn sie nicht einfach ihren Niedergang verwalten wollen. Ein zentrales Element ihrer Strategie ist das Shopping. So stieg die Zahl der Tankstellenshops in den letzten 10 Jahren um 1,3 Prozent auf derzeit 1357.

«Das Shopangebot erachten wir als zentral», sagt Jane Nüssli, Sprecherin von Shell Schweiz. Darum habe Shell die Zusammenarbeit mit Migrolino ausgebaut. Die seit 2008 bestehende Kooperation mit der Migros-Tochter wurde um Kleinstflächenformate erweitert. Unter dem Namen «mio» werden künftig auch an Tankstellen mit sehr kleinem Shop Produkte des täglichen Bedarfs verkauft. Zudem werden bestehende Migrolino-Shops modernisiert, auch einzelne Neueröffnungen sind möglich.

Veloservice an der Tankstelle

Dabei soll es nicht bleiben. Auf den Philippinen testet Shell derzeit ein neues Konzept für die Tankstelle der Zukunft, die «Mobilitätsstation» genannt wird. Der erste, kürzlich eröffnete Standort wartet neben einem Shop auch mit einer Lounge mit Internetzugang, einer Servicestation für Velofahrer und einem ausgebauten Essensbereich im Freien auf. Angeboten werden lokale Produkte, die von einem Lieferdienst auch zu den Kunden nach Hause gefahren werden.

Welche Teile davon in der Schweiz zum Einsatz kommen werden, ist nicht entschieden. «Solche Projekte werden vor dem Rollout in andere Länder in speziellen Märkten getestet», sagt Nüssli. Kundenbedürfnisse seien von Markt zu Markt verschieden, eine Lösung für alle Märkte «unrealistisch». In der Schweiz lege Shell neben dem Shopangebot den Fokus auf Ladesäulen. Bald würden Schnellladesäulen der Tochter NewMotion an den hiesigen Tankstellen installiert, damit Elektroautofahrer unterwegs gut versorgt sind. «Das ist ein grosses Ziel», so Nüssli.

Unterschiede je nach Region

In eine ähnliche Richtung bewegt sich die Tankstellenbetreiberin BP. Ihre deutsche Tochter Aral hat eine Studie für die Tankstelle im Jahr 2040 durchgeführt. «Viele der Visionen, Prognosen und Szenarien lassen sich ohne weiteres auf die Schweiz übertragen», sagt BP-Schweiz-Sprecher Peter Kretzschmar.

Herausgekommen sind vier unterschiedliche Zukunftsmodelle für die Tankstelle in der Grossstadt, in städtisch geprägten Gebieten, auf dem Land und auf der Autobahn.

Landeplätze für Lufttaxis

Tankstellen in Grossstädten sollen zu «serviceorientierten Mobilitätszentren» werden. An ihnen sollen etwa E-Bikes und E-Scooter ausgeliehen und geladen werden können. Zudem rechnet Aral damit, dass Tankstellen als Service-Stationen für autonome Autos dienen werden, wo sich diese reinigen und laden lassen. Zudem könnten Tankstellen in Grossstädten mit Paketstationen und einem ausgebauten Shopgeschäft aufwarten. Selbst Landeplätze für Lufttaxis sieht Aral vor.

In städtischen Gebieten könnten Tankstellen vermehrt als Umsteigeplatz vom Auto auf den ÖV dienen. Auch hier sollen Service-Stationen für autonome Fahrzeuge, Packstationen und Shops für Umsätze sorgen. Auf dem Land könnten Tankstellen vermehrt zum «sozialen Treffpunkt» werden – mit Shops, aber auch Bistros und Verteilstationen für Paketlieferungen. Auf Autobahnen wiederum rechnet Aral damit, dass Tankstellen auch Haltestellen für Fernbusse beherbergen, mehr Schlafplätze für Lastwagenfahrer bieten und als Station dienen, an denen der Wechsel von autonom fahrenden Lastwagen zu nutzergeführten Fahrzeugen stattfindet.

Tankgeschäft schrumpft weniger schnell

Bis 2040 kann sich aber noch vieles ändern. «Eine Prognose zu formulieren, was in 20 Jahren sein wird, ist zum heutigen Zeitpunkt durch den starken Wandel in der Mobilität und die offenen Fragen in der Stromversorgung noch schwierig», sagt Sandra Jann von der Tankstellenbetreiberin Coop Mineralöl.

«Es zeichnet sich ab, dass das Tankgeschäft rückläufig ist, aber nicht so schnell wie teilweise angenommen», sagt sie. Coop Mineralöl sondiert nun alternative Geschäftsfelder, will sich aber noch nicht in die Karten blicken lassen. Das Einkaufen bleibt zentral. «Das Shopgeschäft wird weiter ausgebaut und an die neuen Gegebenheiten angepasst», sagt Jann. Dass mehr Bier im Shop als Benzin an der Tanksäule verkauft wird, dürfte also nicht nur am Samstagabend zur Normalität werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen