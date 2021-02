Technologie Scharfe Saucen, Versicherungen oder Burnout-Therapien: Wenn der Autocomputer zum Werbeplakat wird Neu können auf dem Radio-Screen im Auto Werbeanzeigen eingeblendet werden. Sicherheitsbedenken haben die Verantwortlichen keine und sehen das Angebot auch als Kampfansage an die Tech-Riesen. Christopher Gilb 25.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sergio Studer und seine Plattform Carify sind auf Erfolgskurs. Vor etwas mehr als einem Jahr gegründet, hat der Anbieter von Autos im Abomodell gerade während der Pandemie an Fahrt gewonnen. Bei diesem Mittelweg zwischen Automiete und -leasing schliessen Kunden einen zeitlich flexiblen Vertrag für ein Auto ab. Im monatlichen Fixpreis sind alle Kosten bis auf das Tanken inklusive. Inzwischen nutzen über 1000 Schweizerinnen und Schweizer das Angebot. Doch als Jungunternehmen sei gerade das Werbebudget beschränkt, entsprechend sei man auf innovative Ansätze angewiesen, so Studer. Wie er nun unlängst auf dem sozialen Netzwerk für Geschäftskontakte «Linkedin» kundgetan hat, haben er und sein Team eine neue Möglichkeit gefunden, ihr Angebot direkt zur Zielgruppe zu bringen: Werbung im Auto.

Und so erscheint nun in neuen Fahrzeugen auf dem Screen des Autoradios mehrfach pro Tag eine Anzeige von Carify, wo für ein Autoabo geworben wird:

«Habt ihr die Anzeige auch bereits bei euch im Auto gesehen, wie findet ihr die Idee?», fragt Studer seine Geschäftsfreunde auf «Linkedin». Werbeanzeigen im Auto, ist das überhaupt erlaubt? Diese Frage sei auch sein erster Reflex gewesen, sagt er auf Anfrage unserer Zeitung. Doch der Anbieter habe ihm versichert, dass dies rechtlich kein Problem sei.

Anzeige erscheint drei Minuten lag

Der Werber Sandro Proietto. Bild: PD

Hinter der Idee mit den Anzeigen im Auto steckt Sandro Proietto von der Digitalagentur The Industry. Der dafür die DAB+-Technologie «Digital Audio Broadcasting» nutzt, die bis 2024 die analogen UKW-Radios in der Schweiz ersetzen soll. Gemäss Bundesamt für Statistik waren Mitte des letzten Jahres rund 1'031'000 PKWs auf Schweizer Strassen mit DAB+ ausgestattet. Jährlich sollen etwa 300'000 weitere hinzu kommen. Und auf DAB+-fähigen Geräten können Radiosender auch Zusatzinformationen anzeigen, wie etwa Verkehrsdaten, Wetterkarten oder CD-Cover. Und wie Proietto gemeinsam mit der DAB+-Netzbetreiberin Digris AG erkannt hat, auch Werbeanzeigen. So haben sie letzten August die sogenannte «DAB Display Ad» lanciert. Bei jenen Radiostationen, die sich beteiligen – gemäss Proietto die meisten –, kann radioübergreifend jede Viertelstunde die aktuelle Anzeige durch eine Werbeanzeige einer nationalen Kampagne überblendet werden und dies für jeweils drei Minuten. Proietto sagt:

«Sodass sie sicher von jedem Autoinsassen wahrgenommen wird.»

Sicherheitsbedenken hat der Werber keine. «Ich bin Vater von drei Kindern und habe mich natürlich auch damit auseinandergesetzt, ob dies ein Risiko für die Verkehrssicherheit ist, bin aber zum Schluss gekommen, dass es komplett unbedenklich ist.» Denn die Anzeige komme sehr dezent daher, es werde beispielsweise bewusst auf eine Animation verzichtet und auch kein Ton eingesetzt, auch könne nicht draufgeklickt werden, um etwa zusätzliche Informationen einzublenden. Zudem sei die Anzeige keine zusätzliche Ablenkung, sondern ersetze Plattencover oder Wetterinformationen, es würde also auch ohne die Werbung etwas eingeblendet.

«Aus meiner Sicht ist ein Blick auf ein Plakat am Strassenrand eine viel grössere Ablenkung.»

Und auch im Auto gebe es Ablenkungsmöglichkeiten, die bekanntlich viel grösser seien, so Proietto. Dies bestätigt das Bundesamt für Strassen (Astra): «Das Radio ist nicht die grösste Ablenkung, sondern das Bedienen des Mobiltelefons, das Auspacken eines Sandwichs, das manuelle Umprogrammieren des Navi während der Fahrt etc.»

Etwas schärfer formuliert es die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU): «Unaufmerksamkeit und Ablenkung gehören zu den häufigsten Unfallursachen im Strassenverkehr. Deshalb sollte allgemein vermieden werden, dass die Lenkerin während der Fahrt von Informationen abgelenkt wird, die für die Fahrt nicht relevant sind.»

Burn-out-Klinik und Versicherung machen mit

Die neue Werbeform kommt gemäss Proietto jedenfalls gut an. Der Versicherer Smile.direct, der Autohersteller Opel, der Kaffeehersteller Lattesso oder auch die Seeklinik Brunnen, wo unter anderem Burn-out-Patienten behandelt werden, gehören zu den Werbetreibenden. Auf der Website von The Industry wird André Sidler, Leiter Marketing und Dienste der Seeklinik, dazu so zitiert: «Wir erreichen damit unsere Zielgruppe 100 Prozent frontal und an einem Ort, wo man uns nicht erwartet. Die Werbetreibenden können dann gewisse Slots buchen. Wie Sandro Proietto verrät, erscheinen die Anzeigen der Seeklinik vor allem am Abend und in der Nacht:

Bild: PD

«Dann können sie ihre potenziellen Kunden erreichen: gestresste Leute, die lange arbeiten oder nicht schlafen können.» Denn die Anzeigen werden auch auf den DAB+-Radios zu Hause angezeigt. «Die Radiostationen erhalten dann je nach Reichweite anteilsmässig eine Vergütung», erklärt Proietto.

Doch nicht nur Angebote gegen Burn-out werden beworben, sondern auch eine neue scharfe Sauce aus dem Hause Tabasco:

Bild: PD

Insgesamt findet der Werber, dürfe man ruhig ein bisschen stolz sein, dass in der Schweiz nun diese Weltneuheit entwickelt worden sei. Er hofft, dass sich diese neue Werbeform in einigen Jahren so etabliert haben wird wie Kino- oder Plakatwerbung. Und schielt bereits auf Expansionsmöglichkeiten ins Ausland, etwa nach Deutschland, wo auch schon viele Autos mit dem DAB+-Radio ausgerüstet seien. Denn dadurch, dass die Displays in Zukunft immer grösser und die Autos immer autonomer würden, sei es logisch, «dass ein internationaler Kampf um die Nutzung dieser Fläche ausbrechen wird» und Firmen wie Apple, Google oder auch Tesla mitmischen wollten. «Mit der DAB+-Technologie haben wir aber einen schönen Vorsprung», sagt Priotto. Die auch in puncto Datenschutz vorteilhaft sei, da der Konsument über die Technologie nicht getrackt werden könne.

Und was ist, wenn jemand trotzdem keine Lust auf Werbeanzeigen im Auto hat? Die Funktion, dass Logos oder Bilder eingeblendet werden, liesse sich bei vielen Autos abschalten, sagt er. Dann sieht der Fahrer keine Werbeanzeigen, aber auch keine CD-Cover mehr.