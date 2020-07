Der Präsident des Technoparks Luzern tritt ab – und gibt Tipps, was Start-ups beachten müssen Jean-Pierre Sormani tritt als Präsident des Technoparks Luzern ab. Der 78-Jährige bewundert die Risikobereitschaft bei Start-ups. Stephan Santschi 28.07.2020, 11.33 Uhr

«Die grösste Gefahr für die meisten von uns ist nicht, dass unser Ziel zu hoch ist und wir es verpassen. Sondern dass es zu niedrig ist und wir es erreichen.»

Dieser Leitsatz von Michelangelo, der im Kaffeeraum in einem Bilderrahmen hängt, steht sinnbildlich für die Gesinnung im Technopark Luzern. Seit 2003 werden im Rooter D4-Industrieareal innovative Start-ups auf dem Weg in den Markt unterstützt. «Die Herausforderungen dieser Firmen sind brutal anspruchsvoll. Das mitzuerleben, war ausgesprochen bereichernd», sagt Jean-Pierre Sormani.

Sormani hat das Präsidium des Vereins Technopark Luzern kürzlich nach zwölf Jahren an Patrick Wyss abgegeben. Sormani, promovierter Betriebswirtschafter und Chemieingenieur, war für den Aufbau und die Leitung des Europageschäfts eines japanischen Kunststoffherstellers verantwortlich, seit zehn Jahren ist er pensioniert. Bei den Start-ups falle auf, dass ausländische Absolventen von technischen Hochschulen in der Schweiz überdurchschnittlich risikobereit seien, ein Unternehmen zu gründen. «Bei 80 Prozent der 100 Top-Start-ups ist mindestens ein Gründer Ausländer mit hoher Ausbildung», erklärt der 78-jährige Luzerner, der mit seiner Frau in Hünenberg wohnt. Auch die Jungunternehmen im Technopark sind vorwiegend international bestückt.

Jean-Pierre Sormani im Technopark Luzern in Root. Bild: Manuela Jans-Koch (24. Juli 2020)

Das müssen Start-ups beachten

Sormani bezeichnet den Technopark Luzern als führenden Inkubator für technologiebasierte Start-ups in der Zentralschweiz. Aktuell beheimatet er 35 Firmen, eine Zahl, die seit Jahren konstant ist. Ziel seien nicht möglichst viele Start-ups, sondern die kontinuierliche Verbesserung der Portfolios. «Für die Aufnahme müssen sehr hohe Selektionskriterien erfüllt werden», so Sormani. Primäre Bedeutung hätten das Team und ein ausgereifter Businessplan. «Überzeugt sind alle von ihren Ideen. Doch sie müssen sich auch Gedanken über den Kundennutzen machen, schliesslich soll ihr Produkt oder ihre Dienstleistung verkauft werden.» Und sie müssten das Potenzial aufzeigen, wie sie wachsen könnten. Die Aufgaben von Sormani waren nicht operativer Natur, diese obliegen seit 2011 Geschäftsführer Hansruedi Lingg. «Er sorgt für das Fleisch am Knochen. Ich habe ihn unterstützt und ihm, wenn nötig, den Rücken gestärkt.» Mit einem Budget von zirka 600'000 Franken, das zu zwei Dritteln aus der Privatwirtschaft und zu einem Drittel staatlich finanziert wird, ist der Technopark sehr schlank unterwegs. «Wir unterstützen die Start-ups auch nicht finanziell und sind wegen möglicher Interessenskonflikte auch in keiner Weise an ihnen beteiligt», erklärt Sormani. Die Start-ups würden vielmehr Support bei der Finanzierbarkeit, der Suche nach Investoren, sowie ein Netzwerk und die Infrastruktur erhalten.»

Stunde der Wahrheit schlägt Ende Jahr

Die Ausfallquote könne so auf einem tiefen Niveau gehalten werden. «In den ersten fünf Jahren nach der Gründung müssen in der Schweiz normalerweise 80 Prozent der Start-ups die Segel streichen. Bei uns sind es nur 20 Prozent», betont der Geschäftsführer des Technoparks Hansruedi Lingg. Auch später, in der realen Wirtschaft, würden sich die meisten der Start-ups aus Root am Leben halten und sich zu Unternehmen entwickeln, die dem Staat die Investitionen in Form von Steuergeldern zehnfach zurückzahlen würden.

Aktuell allerdings steht der Technopark Luzern vor seiner wohl grössten Herausforderung. Die Kollateralschäden der Coronakrise dürften auch vor dem Brutkasten für innovative Unternehmen keinen Halt machen. «Das ist zu befürchten, ja. Ende 2020 und Ende 2021 werden die Stunden der Wahrheit schlagen. Die Start-ups kämpfen jährlich um eine neue Finanzierungsrunde, doch Investoren sind wohl weniger bereit, Risiken einzugehen», prognostiziert Hansruedi Lingg.

Jean-Pierre Sormani begibt sich derweil nach der beruflichen Pension nun auch in den ehrenamtlichen Ruhestand. Noch etwas intensiver in den Fokus rücken das Tennis- und Golfspiel sowie seine vier erwachsenen Kinder, die in Bern, Zürich und Lausanne arbeiten. «Alle im Dienst des Staates und nicht als Unternehmer, das ist natürlich hart für mich», sagt er mit einem Augenzwinkern.