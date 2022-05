Tegut: Wer ist der heimliche Umsatz-König der Migros Zürich?

Tegut In Deutschland feiert die Migros mit ihrer Supermarktkette Erfolge – und bedient die Kunden mit viel tieferen Preisen Dank Tegut wurde die Migros Zürich zur umsatzstärksten der zehn Migros-Genossenschaften. Während die Detailhändlerin im Inland mit dem Supermarkt-Geschäft hadert, läuft es bei den Deutschen rund. Wie lautet das Erfolgsrezept? Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 26.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Läuft: Eine Tegut-Filiale. ehs

Die Migros ist nie verlegen, mit ihrem Namen zu werben: Wer will, kann mit ihrem Reisebüro «Migros Ferien» verreisen, das Geld bei der «Migros Bank» anlegen und die Pflanzensamen bei «Do it + Garden Migros» einkaufen. In Deutschland hingegen gehört mit Tegut eine Supermarktkette zum Migros-Universum, bei der kaum etwas auf die Schweizer Eigentümerin hinweist.

Auf der Internetseite des deutschen Händlers finden sich im Zusammenhang mit der Migros lediglich ein paar jahrealte Pressemitteilungen. In den Läden sucht man das orange M vergebens. Die Verbindung verrät sich nur an gewissen Produkten – etwa Süssigkeiten der Tegut-Eigenmarke, die von der Migros-Tochter Delica hergestellt werden, wie das Kleingedruckte auf der Packung verrät.

Dabei hat die Genossenschaft Migros Zürich (GMZ), zu der Tegut seit Anfang 2013 gehört, keinen Grund, sich für ihr deutsches Geschäft zu schämen. Im Gegenteil: Während das Supermarkt-Geschäft der Migros in der Schweiz harzt und Konkurrentin Coop in den vergangenen Jahren aufholen konnte (CH Media berichtete), hat sich Tegut nach Anfangsschwierigkeiten zu einer Erfolgsstory entwickelt.

Alles anzeigen

In den letzten fünf Jahren hat Tegut den Umsatz in den Supermärkten um 24,5 Prozent gesteigert. Die Migros-Supermärkte im Inland hingegen legten ohne den Online-Handel nur um 5,5 Prozent zu. Dabei wuchs Tegut vor allem qualitativ, nicht quantitativ: Seit der Übernahme im Jahr 2013 hat sich das Filialnetz nur leicht von etwa 280 auf 300 Filialen erhöht.

Der Umbau vieler Filialen hat die Erlöse in die Höhe schnellen lassen. Letztes Jahr schrieben die Tegut-Märkte umgerechnet 1,35 Milliarden Franken Umsatz. Zum Vergleich: Die Migros verzeichnete in allen Inlands-Supermärkten 12,3 Milliarden Franken Umsatz, Lidl Schweiz kam gemäss Zahlen von GfK auf 2 bis 2,5 Milliarden Franken. Gewinnzahlen gibt Tegut allerdings nicht bekannt.

Innenstadt-Filialen wie hier in Heidelberg gehören zum Konzept von Tegut. ehs

Tegut-Filialen finden sich im Süden Deutschlands, im Einkaufszentrum in Stuttgart genauso wie in der Altstadt von Heidelberg oder im Kasseler Aussenquartier. Die Filialen wirken aufgeräumt und grosszügig. Bio-Produkte nehmen einen wesentlichen Teil des Sortiments ein. Darin unterscheidet sich Tegut von Konkurrenten wie den Discountern Penny oder Lidl – und in der Anzahl Standorte: Die deutsche Marktführerin Edeka betreibt 11'000 Verkaufsstellen, Aldi kommt auf 4'200, Rewe auf 3'700.

Mit Tegut betreibt die Migros Zürich damit beinahe einen Nischenanbieter. Darin sieht Detailhandelsexperte Nordal Cavadini vom Beratungsunternehmen Oliver Wyman eine Chance: «Tegut ist ein kleiner Spieler in einem grossen Markt», sagt er. «Aufgrund der Positionierung gibt es aber Wachstumspotenzial: Vereinfacht gesagt, wo es eine eher kaufkräftige Kundschaft gibt, die eine Affinität aufweist für Bio-Produkte und lokale Verankerung.» Diese finde sich im süddeutschen Raum unter anderem rund um Stuttgart, Nürnberg und München.

Zehn neue Filialen pro Jahr

Tegut ist nach einer Konsolidierungsphase in den Jahren nach der Übernahme, in der das Filialnetz bereinigt und erneuert wurde, wieder auf Wachstumskurs. Derzeit arbeiten 7'700 Mitarbeitenden für die Kette, die jährlich bis zu zehn neue Filialen eröffnet – demnächst etwa in Frankfurt am Main. Zudem werden etwa zehn Filialen pro Jahr erneuert.

Die bayrische Metropole München, in der Tegut dieses Jahr seinen zweiten Markt eröffnet, gehört genauso zu den Expansionsgebieten wie der Südwesten im Grossraum Stuttgart, wie Sprecher Matthias Pusch sagt.

Expansion mit Automaten-Läden

Dass der Händler nicht auf die Marke Migros setzt, erklärt er damit, dass die Marke Tegut schon seit 75 Jahren existiere und sie Menschen in Deutschland ein Begriff sei – die Migros aber nicht allen. «Tegut steht bei Kundinnen und Kunden für Bio und Nachhaltigkeit und hat sich diese Positionierung über Jahrzehnte aufgebaut», so Pusch. Das sieht auch Experte Cavadini als Vorteil: «Tegut war im Produktangebot zum Teil bereits ähnlich positioniert wie die Migros», sagt er. «Damit hat die GMZ eine gute Akquisition gefunden.»

Von Tegut könne die GMZ auch anderweitig profitieren. Die Kette testet etwa neuartige Formate wie Supermarktboxen namens Teo. Diese können mit einer App betreten werden, über die auch die Bezahlung läuft – ähnlich wie bei den «Avec Box»-Läden der Händlerin Valora. Dieses Jahr will Tegut bis zu 20 neue Teo-Standorte eröffnen. «Mit ihnen kann Tegut in Städten wachsen, wo der Platz knapp ist, und im ländlichen Raum, aus dem sich Detailhändler zurückgezogen haben und sich der Betrieb einer normalen Filiale nicht rentiert», sagt Cavadini.

Grosse Preisdifferenzen

Tegut sei dank der Grösse und der Struktur agil und könne neue Formate, Produkte und Dienstleistungen schnell testen. «Darin liegt eine Chance für die GMZ», sagt Cavadini. «Sie kann viel von Tegut lernen.» Und dann wäre noch die Zusammenarbeit mit Amazon. Tegut war einer der ersten deutschen Lebensmittelhändler, die mit dem Online-Riesen für die Lebensmittellieferung am selben Tag zusammenspannten.

Zudem sei es im Inland für Grossverteiler schwierig, im Detailhandel weiter zu wachsen, sagt Cavadini. Nur: Einen direkten Nutzen für Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten etwa durch tiefere Preise hat die Deutschland-Tochter nicht, wie ein Test zeigt. Insbesondere Markenprodukte sind bei Tegut viel billiger. Ein Nivea-Männershampoo, das bei der Migros für 2.40 Franken verkauft wird, kostet im Test bei Tegut umgerechnet 1.74 Franken – 27,5 Prozent weniger.

Basler mussten Läden verkaufen

Hundert Gramm Snickers-Riegel kosten bei Tegut umgerechnet 78 Rappen, während es bei der Migros 90 Rappen sind - ein Aufschlag von 13,3 Prozent. Die Japonais-Guetzli der Migros-Eigenmarke kosten in der Schweiz wiederum 1.70 Franken pro 100 Gramm, während ein ähnliches Produkt bei Tegut für umgerechnet 1.53 Franken und damit 10 Prozent günstiger im Regal steht. Allerdings ist der Franken derzeit sehr stark, was einen Teil der Preisunterschiede erklärt.

GMZ-Chef Jörg Blunschi. Migros

Im deutschen Lebensmittelmarkt, der als härtester der Welt gilt, wird Tegut auch künftig wachsen müssen. Auf kleiner Flamme wird dort nichts warm. Das musste bereits die Genossenschaft Migros Basel erfahren, die bis 2013 vier eigene Läden in Süddeutschland betrieben hatte. Sie brachte diese nicht aus der Verlustzone und verkaufte sie schliesslich an Rewe. Verantwortlich für das Basler Experiment war Jörg Blunschi – der danach zum Geschäftsleiter der GMZ wurde und kurz darauf die Tegut-Übernahme bekanntgab.

Neid auf die Zürcher?

«Die Detailhandelsbranche ist schon sehr stark konsolidiert», sagt Nordal Cavadini. Dieser Prozess gehe weiter. «Tegut kann nun auf die Strukturen der GMZ zurückgreifen.» Tegut sei dank der Zusammenarbeit moderner und erfolgreicher geworden. Beim Händler heisst es, die Übernahme sei zum richtigen Zeitpunkt gekommen: «Wir sind hochzufrieden mit der Entwicklung, die unser Unternehmen seit dann gemacht hat», sagt Sprecher Pusch.

Noch etwas hat sich dank Tegut geändert: Nicht länger die Genossenschaft Migros Aare, die in den Kantonen Bern, Aargau und Solothurn mit zwei Millionen Einwohnern tätig ist, hält den Titel der umsatzstärksten. Stattdessen ist es die kleinere Migros Zürich, die noch nicht einmal den ganzen Kanton Zürich abdeckt. Im Migros-Universum, so ist zu hören, gibt es auch Neid auf den Erfolg der Zürcher: Selbst in der Präsentation der Genossenschaften im offiziellen Migros-Geschäftsbericht wird ihr Deutschland-Geschäft herausgerechnet.

Die Frage, welche Bedeutung der Titel der umsatzstärksten Genossenschaft für die GMZ hat, gibt diese an Tegut weiter – und von dort kommt eine diplomatische Antwort: «Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unseren Teil zum Erfolg des gesamten Unternehmens beitragen dürfen.»

Alles anzeigen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen