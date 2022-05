WEF 2022: Selenski eröffnet Davoser Kongress, aber nur virtuell

Teilnehmerliste enthüllt Weltpolitik in Davos: Selenski reist nicht ans WEF, die Klitschko-Brüder schon – und die Chinesen bleiben zuhause Das Weltwirtschaftsforum, das übernächsten Sonntag beginnt, dürfte das aussergewöhnlichste sein, das Davos je gesehen hat: Im Frühsommer statt im Winter, ohne Russen und fast ohne Chinesen. Die «Schweiz am Wochenende» hatte Einblick ins Programm und in die Teilnehmerliste. Patrik Müller Jetzt kommentieren 13.05.2022, 15.00 Uhr

WEF – die drei Buchstaben sind für die einen Faszinosum und für die anderen Provokation. Das World Economic Forum steht sinnbildlich für die Globalisierung, die Fluch und Segen bringt, nun aber gewaltig unter Druck steht. Ein WEF-Stammgast, Larry Fink, Chef des weltgrössten Vermögensverwalters Blackrock, hat seinen Aktionären geschrieben: «Russlands Invasion in die Ukraine hat der Globalisierung, wie wir sie in den vergangenen drei Jahrzehnten erlebt haben, ein Ende gesetzt.»

Die Davoser Gästeliste liest sich wie eine Bestätigung von Finks Befund. Sie ist noch nicht publik, die «Schweiz am Wochenende» hatte aber Einblick. Die Herkunft der Teilnehmer lässt den Schluss zu: Aus dem Weltwirtschaftsforum wird 2022 faktisch ein Wirtschaftsforum des Westens, die drei Buchstaben stehen nun gewissermassen für «Western Economic Forum».

Robert Habeck,53, Wirtschaftsminister, Deutschland: Der grüne Vizekanzler spricht unter anderem über den Weg in die energiepolitische Unabhängigkeit von Russland. Und er nimmt an einer Diskussion mit Vertretern der Energiekonzerne teil. Michael Sohn / AP Jens Stoltenberg, 63, Nato-Chef, Norwegen: Auf seinen Auftritt wird die halbe Welt blicken: Wie erklärt der Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses Nato die Strategie im Ukraine-Krieg? Wie weit ist der Westen zu gehen bereit, um der Ukraine zu helfen? Kenzo Tribouillard / AFP Ursula von der Leyen, 63, Präsidentin der EU-Kommission: Die oberste Vertreterin der Europäischen Union ist in Davos anwesend, hält sich aber gemäss Insiderinformationen mit Auftritten zurück. Sie führt vor allem Hintergrundgespräche, mutmasslich auch mit Ignazio Cassis. Ronald Wittek / EPA Vitali Klitschko, 50, Bürgermeister von Kiew, Ukraine: Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko kommt ebenso nach Davos wie sein jüngerer Bruder Wladimir. Beide sind zu Ikonen des Widerstands geworden Future Publishing Yevheniya Kravchuk, 36, Parlamentarierin, Ukraine: Die frühere Journalistin sitzt heute im Parlament der Ukraine und ist Kommunikationschefin der Partei «Diener des Volkes». Sie ist Teil einer Parlamentsdelegation aus dem Land, das von Russland angegriffen wurde. Future Publishing Magdalena Martullo-Blocher, 52, Unternehmerin, Schweiz: Die Ems-Chefin steht auf der offiziellen Teilnehmerliste des WEF. Als Nationalrätin des Gastgeberkantons Graubünden und Eigentümerin eines international tätigen Unternehmens dürfte sie doppelt gefragt sein. Claudio Thoma Kristalina Georgieva, 68, Chefin des IWF, Bulgarien: Der Internationale Währungsfonds IWF spielt in der Bewältigung der Corona- und Russland-Krise eine Schlüsselrolle. Georgieva hat mehrere Auftritt, unter anderen spricht sie über Digital- und Krypto-Währungen. Lenin Nolly / www.imago-images.de Christine Lagarde, 66, Chefin der EZB, Frankreich: Als Chefin der Europäischen Zentralbank gehört sie zu den mächtigsten Frauen der Welt. In Davos diskutiert sie u.a. mit Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez über die Führungsrolle Europas im Ukraine-Krieg. Pool / Getty Images Europe Gianni Infantino, 52, Präsident der Fifa, Schweiz: Der Walliser ist der einflussreichste Sportfunktionär. Im Jahr der Fussball-WM in Katar überrascht nicht, dass Infantino in Davos präsent ist. Unter anderem mit einem gemeinsamen Auftritt mit dem Emir von Katar. Walter Bieri / KEYSTONE Ignazio Cassis, 61, Bundespräsident, Schweiz: Es ist Tradition, dass der Präsident des Gastgeberlandes Schweiz am WEF einen der ersten Auftritte bestreitet. Cassis wird in seiner Rede auf die veränderte Sicherheitsarchitektur Europas und auf die Neutralität der Schweiz eingehen. Rob Pinney / AP

Aus Russland, das die Organisatoren boykottieren, kommt logischerweise kein einziger Gast. Erstmals seit 1987, als Forumsgründer Klaus Schwab eine Delegation der damaligen Sowjetunion nach Davos eingeladen hatte.

Kurz nach Mao Zedongs Tod lud Schwab die Chinesen erstmals ein

Bemerkenswerter ist das Fernbleiben von China. Die Volksrepublik stellte am WEF in den vergangenen Jahren stets eine der grössten Delegationen und war dominierendes Thema auf der Bühne. Man bewunderte das aufstrebende Riesenreich. China als Verheissung.

Schwab hatte die Bedeutung Chinas schon früh erkannt. 1979, drei Jahre nach dem Tod von Mao Zedong, reiste erstmals eine chinesische Delegation nach Davos. Seither war China Jahr für Jahr ein Top-Thema am Kongress. Und meist trat der Staatspräsident auf - unvergessen im Januar 2017, da war Donald Trump eben zum US-Präsidenten gewählt worden, und der chinesische Präsident Xi Jinping inszenierte sich in Davos als liberaler, weltoffener Gegenentwurf zum protektionistischen US-Präsidenten.

Diesmal stammen von den 2200 offiziellen Gästen nur gerade 14 Personen aus China. Eine Zäsur. Natürlich hängt seine Absenz stark mit der Corona-Lage in Städten wie Peking und Schanghai zusammen. Die Null-Covid-Politik wurde just diese Woche verschärft, Ein- und Ausreisen faktisch verboten, ausser bei «wichtigen Gründen».

Eine WEF-Teilnahme wäre gewiss ein wichtiger Grund. Aber den Chinesen kommt es zupass, in Davos zu fehlen – sie lavieren mit ihrer Haltung zu Russland und zum Krieg. Da dient Corona auch als Vorwand, sich der Diskussion in Davos zu verweigern.

Putin trat letztes Jahr noch auf – Joe Biden reist lieber nach Asien

Denn Neutralität gibt es am WEF keine mehr. Die Organisation bricht mit ihrer Tradition, die besagte: Hier haben alle relevanten Persönlichkeiten eine Bühne, wir sind eine neutrale Plattform. Wladimir Putin hielt noch im Januar 2021 am virtuellen WEF eine Rede, die zynischer nicht hätte sein können. Er beklagte damals eine «steigende Aggressivität in der Aussenpolitik». Jetzt hat sich Klaus Schwab auf die Seite der Ukraine gestellt und Russlands Angriffskrieg verurteilt.

Rund 1500 der insgesamt 2200 offiziellen Gäste stammen aus Europa und den USA. Das WEF ist erstmals in seiner über 50-jährigen Geschichte geschrumpft, vor der Pandemie waren jeweils über 3000 offizielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer registriert. Und die Liste ist auch weniger hochkarätig.

Gern hätte Schwab US-Präsident Joe Biden begrüsst, den er als Freund bezeichnet und der zuletzt – als abtretender Vizepräsident unter Obama – im Januar 2017 in Davos auftrat. Aber Biden weilt vom 20. Mai bis 24. Mai in Südkorea und Japan, zu einem schon lange geplanten Besuch bei den wichtigen asiatischen Alliierten.

Klitschko-Brüder als Ikonen des Widerstands

Die Frage, welche die Veranstalter in den vergangenen Wochen am meisten umgetrieben hat: Wie wird Ukraines Präsident Wolodimir Selenski ins Programm eingebunden?

Verlässt sein Land weiterhin nicht: Ukraines Präsident Selenski. AFP

Video-Einschaltungen, wie sie Selenski fast routinemässig macht, etwa zum US-Kongress, sind eigentlich unter der Würde des WEF. Es wäre ein historischer Coup für Klaus Schwab, könnte er Selenski dazu bewegen, erstmals seit Kriegsausbruch sein Land zu verlassen.

Ein physischer Auftritt wäre vergleichbar mit dem Moment, den Schwab als sein bisher eindrücklichstes Erlebnis beschreibt: 1992 wurde Nelson Mandela, der Anführer der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika, in Davos wie ein Messias empfangen.

Doch die Bemühungen haben sich zerschlagen. Selenski wird das WEF zwar eröffnen, aber nur virtuell. Immerhin sind mit den Klitschko-Brüdern zwei Ikonen des Widerstands in Davos anwesend. Vitali, der Bürgermeister von Kiew, und Wladimir, der ehemalige Profiboxer, der sich jetzt in einer Stiftung engagiert.

Die Brüder Wladimir und Vitali Klitschko werden nach Davos reisen. Keystone

Der Krieg wird in Davos das dominierende Thema sein, die Teilnahme einer fünfköpfigen ukrainische Parlamentsdelegation - alles Frauen - ist bestätigt, ebenso eine Rede von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Die Teilnehmer müssen jeden Tag einen Coronatest machen

Daneben sind die Coronapandemie, der Klimawandel und die vierte industrielle Revolution die Top-Themen. Corona beschäftigt das WEF und seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in eigener Sache. Die Schutzkonzepte sind rigid, Einlass bekommt nur, wer geboostert und zusätzlich getestet ist, und alle 24 Stunden muss der Test erneuert werden.

Vorsicht ist die Maxime, die Veranstalter wollen um jeden Preis vermeiden, dass Davos zum Superspreader-Event wird. Sie sind gebrannte Kinder: Der Anlass wurde mehrfach zeitlich und örtlich verschoben, statt in Davos sollte der Kongress im vergangenen Jahr erst in der Zentralschweiz und dann in Singapur stattfinden. Daraus wurde nichts. Ebenso wenig aus dem ordentlichen WEF im Januar 2022 in Davos. Jetzt, im Frühling, hofft man, dass es keine bösen Überraschungen mehr gibt.

