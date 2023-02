Warum die Swisscom im Mobilfunk Marktanteile verliert

Telekom Trotz Billigmarken wie Wingo verliert Swisscom Mobilfunk-Anteile – warum der Konzern langweilig wird und wo er abbaut Der Marktführer im Schweizer Telekommunikations-Markt muss bei den Privatkunden erneut Federn lassen: Die Umsätze pro Kunde schwinden, beim Fernsehen gingen Tausende Anschlüsse verloren. Trotzdem kann die Swisscom zufrieden sein. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 09.02.2023, 17.00 Uhr

Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann. Christian Beutler / KEYSTONE

Auf den Folien, welche die Swisscom-Spitze am Donnerstag an ihrer Jahresmedienkonferenz in Zürich zeigte, erkennt man kaum einen Telekom-Konzern. Fotos von Bienen, glücklichen Menschen und Chef Christoph Aeschlimann inmitten von neugierigen Kindern am Zukunftstag illustrierten seine Ausführungen zu Nachhaltigkeit, Diversität und der Italien-Tochter Fastweb, die neu nach dem Konzept einer «Benefit Company» geführt wird, also nicht nur nebenbei die Welt verbessert, sondern dies sozusagen zum Unternehmenszweck hat.

Bei der Swisscom, so der Eindruck, ist es gemütlich geworden. Doch das täuscht. Die Nummer 1 im Telekom-Markt meldete einen um 12,5 Prozent gesunkenen Reingewinn von 1,6 Milliarden Franken. Das ist zwar hauptsächlich auf Sondereffekte wie eine Busse der Wettbewerbskommission zurückzuführen, und auch der Umsatz sank währungsbereinigt nur leicht um 0,6 Prozent auf 11,1 Milliarden Franken. Schon dieses Jahr hält die Swisscom wieder 11,2 Milliarden für möglich.

Doch der staatlich dominierte Telekomkonzern steht vor Problemen. Zwar betont Aeschlimann, dass die Swisscom 2022 bei Privatkunden, also etwa bei Mobilfunk-Abos, zum ersten Mal seit sieben Jahren den Umsatz habe stabilisieren können. Das ist durchaus bemerkenswert in einem gesättigten Markt, der stark von Aktionen geprägt ist.

Weniger Fernsehkunden

Doch das gilt nur für Produkte, die unter der Swisscom-Kernmarke verkauft werden. Den grössten Teil der 166’000 Neukundinnen und -kunden von Mobilfunk-Abos hat die Swisscom hingegen mit ihren günstigen Zweit- und Drittmarken wie Wingo und M-Budget Mobile gewonnen. Werden diese eingerechnet, sank der Umsatz pro privaten Abokunden im Mobilfunk erneut. Der Marktanteil im Mobilfunk ging von 56 auf 55 Prozent zurück.

Selbst im Fernsehgeschäft, das jahrelang das Zugpferd des Telekom-Riesen war, steht ein Rückgang der Kundenbasis von 1,3 Prozent auf 1,57 Millionen Anschlüsse in den Büchern. Weil dieser Markt aber insgesamt rückläufig ist, bedeutet dies eine Steigerung des Anteils von 37 auf 39 Prozent.

Im Inland wächst die Swisscom fast nur noch mit IT-Lösungen für Geschäftskunden – ein Bereich, in dem auch Zukäufe denkbar sind, wie Christoph Aeschlimann sagte. Dazu gehören Cloud-, Security- oder SAP-Lösungen für Firmen.

Kaum Wachstum im Kerngeschäft

Zum ersten Mal über eine Milliarde Franken Umsatz schrieb zudem die Italien-Tochter Fastweb. Auch sie ist vor allem bei Geschäftskunden stark: Dort beträgt ihr Marktanteil in Italien 35 Prozent, in der öffentlichen Verwaltung gar 45 Prozent.

Im wettbewerbsintensiven italienischen Privatkundenmarkt musste Fastweb aber ein Minus bei den Breitband-Internetanschlüssen verzeichnen. Zwar wurde dieses mit Wholesale-Kunden überkompensiert – also Kunden, die bei einem Wettbewerber sind, der aber wiederum den Zugang von Fastweb mietet – doch in diesem stärker regulierten Geschäftsbereich sind die Margen geringer.

In ihrem früheren Kerngeschäft mit Internet, Fernsehen und Mobilfunk für Private und Firmen muss die Swisscom in den nächsten Jahren froh sein, wenn sie die Umsätze stabil halten kann. Neben dem IT-Lösungsgeschäft dürfte Fastweb ein wichtiger Umsatztreiber bleiben. Das zeigt sich auch beim Personalbestand: Mit 19’157 Vollzeitstellen per Ende 2022 nahm dieser zu, doch nur noch 15’750 davon sind in der Schweiz. Es ist ein historisches Tief, während im Ausland mit über 3400 Vollzeitstellen so viele Menschen im Swisscom-Sold stehen wie seit Jahren nicht.

Kaum mehr Innovationen

Grössere Innovationen für Privatkunden, wie sie die Swisscom mit mässigem (Bezahldienst Tapit, Chat-App iO) bis grossem Erfolg (neue Fernsehplattform) lancierte, dürften nicht mehr oft zu erwarten sein. Stattdessen will die Swisscom Ressourcen für den Abbau der Komplexität einsetzen, in dem sie die Zahl der intern verwendeten Plattformen reduziert.

Zudem will sie auch nächstes Jahr etwa 2,3 Milliarden Franken investieren, etwa 500 bis 600 Millionen Franken davon ins Glasfasernetz. Besonders aufregend ist dies alles nicht, aber die Prädikate «solid» und «berechenbar» hat sich die Swisscom verdient. An der Börse wird das goutiert: Am Donnerstag legten die Titel bis um 16 Uhr um über 3,5 Prozent zu.

