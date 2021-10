Terraoil Angst vor Reputationsschaden? Credit Suisse kündigt umstrittener Zuger Erdölfirma das Konto Bei der Terraoil Swiss AG in Zug geht es drunter und drüber: Der Revisionsbericht ist überfällig, Löhne werden zu spät bezahlt und nun hat auch noch die Hausbank Credit Suisse das Firmenkonto gekündigt. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 27.10.2021, 12.12 Uhr

Blick auf das Geschäftshaus an der Industriestrasse 47 in Zug, wo Terraoil seine Räumlichkeiten hat. Bild: Stefan Kaiser (16. Juni 2021)

Ein stattliches Haus an wunderschöner Lage, doch nun muss es der Eigentümer verkaufen. Der Grund: Sein Vater habe das für den Unterhalt nötige Geld in Aktien der umstrittenen Zuger Erdölfirma Terraoil investiert, nun sei das Geld nahezu weg, wie der «Kassensturz» von SRF in seiner neusten Ausgabe berichtet.

Günstige Ölförderung in Albanien dank dem Hertel-Motor, einer scheinbar genialen Erfindung, das hat Terraoil und CEO Peter Krempin hunderten Aktionären versprochen und damit rund 70 Millionen Franken eingenommen. Gegründet worden war die Firma ursprünglich in St.Gallen, damals noch unter dem Namen Transoil. Bis 2017 war sie dort, dann folgte der Umzug in die Zentralschweiz. Zuletzt verdichteten sich aber die Anzeichen, dass bei Terraoil Anspruch und Wirklichkeit weit auseinanderliegen. Und dass nicht schwarzes Gold sprudelte, sondern investiertes Geld weg ist.

«Ein sehr schlechtes Zeichen»

In die Kritik dabei geriet auch die Hausbank von Terraoil, die Grossbank Credit Suisse. So wurde im Juni bekannt, dass aufgrund vieler Kontoauszüge, namentlich bei der Credit Suisse und der Liechtensteinischen Landesbank, Terraoil die von Aktionären einbezahlten Gelder oft innert 24 Stunden nach Albanien transferiert hat. Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht und Geldwäscherei-Experte, sagte damals, dass diese kurze Verweildauer von Geld auf einem Konto problematisch sei und gute Erklärungen verlange. Ob die Banken ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind, sei fraglich.

Wie der «Kassensturz» nun am Dienstagabend berichtete, hat die Credit Suisse per Ende September das Konto von Terraoil aufgelöst. Gemäss Kunz sei eine solche Kontenauflösung generell ein sehr schlechtes Zeichen. «In der Praxis kommt dies praktisch nicht vor.» Höchstens, wenn die Bank mit ihrem Kunden im Streit liege, weil beispielsweise Gebühren nicht bezahlt wurden. «Oder wenn dieser die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht unterschreiben will.» Auch könne es sein, dass eine Bank sagt, aus Reputationsgründen wollen wir einen bestimmten Klienten nicht, so Kunz. Die Credit Suisse kann sich wegen des Bankkundengeheimnisses nicht zum Vorgang äussern.

Noch im Frühjahr 2020 hatte die Credit Suisse Terraoil einen Coronakredit über eine halbe Million Franken vermittelt. Dies zog Ermittlungen der Zuger Staatsanwaltschaft nach sich: Im Raum stand die Frage, ob sich Terraoil dabei den Kredit durch eine überhöhte Umsatzangabe erschlichen habe. Für den Covid-19-Kreditantrag gab Terraoil einen Umsatz von 21,1 Millionen Franken an, grösstenteils resultierend aus dem Verkauf von eigenen Aktien.

Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen Anfang September ein, zusammengefasst, weil die Credit Suisse über die Gründe für die Umsatzhöhe orientiert gewesen sei und deshalb keine Täuschungsabsicht habe nachgewiesen werden können. Marco Passardi, Buchhaltungsprofessor an der Hochschule Luzern, hatte dazu gegenüber unserer Zeitung festgestellt, dass ein Coronakredit, der sich an Verkäufen von eigenen Aktientiteln bemesse, nicht hätte gesprochen werden dürfen. Auf eine Anfrage unserer Zeitung, ob der Kredit bereits zurückbezahlt wurde, antwortete Terraoil damals nicht.

Situation am Hauptsitz spitzt sich zu

Laut dem «Kassensturz» stellt sich die Lage am Hauptsitz in Zug derzeit dramatisch dar: Mit dem Aktienverkauf komme kaum noch Geld rein. (Terraoil hatte im Juli den Verkauf von 24 Millionen Namenaktien über den Zeitraum von zwölf Monaten gestartet. Erwarteter Nettoerlös: bis zu 28 Millionen Franken. Bis Ende September wurden davon knapp 1,5 Millionen Aktien verkauft.) Löhne würden seit längerem mit Verspätung bezahlt. Der Revisionsbericht, der schon 2020 das Überleben der Firma angezweifelt habe, sei überfällig.

Auch die Generalversammlung fürs Geschäftsjahr 2020 hat noch nicht stattgefunden. In einem aktuellen Aktionärsbrief erklärt CEO Krempin die Verzögerungen mit der «Falschdarstellung in den Medien», die zu rechtlichen Untersuchungen geführt habe. In der SRF-Sendung wollte er keine Stellung zu den Vorwürfen nehmen, ebenso wenig der Verwaltungsratspräsident von Terraoil, der St.Galler Wirtschaftsberater Hans Peter Vogt. Auf Anfrage unserer Zeitung bezeichnet Krempin nun den «Kassensturz»-Beitrag als voll von falschen oder unvollständigen Darstellungen. Im Detail auf die Vorwürfe geht er nicht ein.

Erst letzte Woche hatte Terraoil informiert, dass im Zusammenhang mit der Übernahme von Ölfeldern in Albanien ein Berufungsgericht zwei Urteile im Sinne von Terraoil aufgehoben und an die Vorinstanz zurücküberwiesen habe. Den Aktionären wird nun ein schneller Abschluss der Causa in Aussicht gestellt.