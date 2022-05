Teuerung - 231 Franken fehlen jeden Monat in der Haushaltskasse: Die Inflation schlägt auch in der Zentralschweiz durch

Raubtiere Wolf rückt ins Mittelland vor: Bauern sorgen sich um ihre Tiere und fordern «dringend» Regulierungsmassnahmen

Er zeigt sich längst nicht mehr nur in Graubünden oder in den Glarner Alpen: Der Wolf hält nach und nach Einzug im Mittelland. Zuletzt wurden Fälle in Schwyz, Zug, Zürich, Bern und im Thurgau registriert. Das hat Folgen für Bevölkerung und Landwirtschaft.