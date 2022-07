Mietzins-Deckel und Benzin-Bonus: Macron stärkt die Kaufkraft

Teuerung Europa kämpft gegen die Inflation: Die EZB erhöht die Zinsen stark und legt der SNB vor, Macron setzt auf Benzin-Bonus Die Europäische Zentralbank (EZB) überrascht mit einer Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte. Zudem legt sie ein Krisenprogramm auf. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geht gleichzeitig mit Energierabatten, Prämien und Gutscheinen gegen die Inflation vor. Stefan Brändle aus Paris und Stefan Ehrbar 1 Kommentar 21.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch in Frankreich wird fast alles teurer (Supermarkt in Guilherand Granges). AFP

Eigentlich wollten Christine Lagarde und ihre Kolleginnen und Kollegen ein gemächliches Tempo anschlagen. Nach der letzten Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juni machte die Präsidentin zwar klar, dass die Notenbank die Zinsen erhöhen würde. Doch in Aussicht stellte sie einen Zinsschritt von lediglich 0,25 Prozentpunkten.

Seither aber nahm die Inflation noch einmal an Fahrt auf – und die EZB gelangte zur Erkenntnis: Das reicht nicht. Am Donnerstag verkündete sie deshalb eine Zinserhöhung um gleich 0,5 Prozentpunkte. Für Sparer ist das eine gute Nachricht. Bisher mussten Banken 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parkierten. Diese Gebühr haben viele Banken den Privatkunden weitergereicht. Sie entfällt nun – und kurz nach der Entscheidung hoben erste Banken die Negativzinsen wieder auf.

Die Nachfrage nach Geld sinkt

Die Zinserhöhung erfolgt vor dem Hintergrund der rekordhohen Inflation in der Eurozone. Im Juni hatte sich diese weiter beschleunigt und betrug 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Sie war damit so hoch wie noch nie seit Einführung der Währung im Jahr 1999. Mit einem Euro können sich Konsumentinnen und Konsumenten immer weniger kaufen. Mit einer Zinserhöhung können Nationalbanken hohen Inflationsraten zumindest etwas entgegenwirken.

Mit einer Zinserhöhung werden Kredite teurer, weil die Kreditgeber ebenfalls höhere Zinsen verrechnen. Unternehmen verzichten deshalb beispielsweise auf Investitionen und Private auf eine Hypothek. Die Nachfrage nach Geld geht insgesamt zurück, und das Preisniveau stabilisiert sich. Derselbe Effekt wird für Konsumgüter beobachtet.

Kommt grosse Zinserhöhung der SNB?

Die EZB will diesen Weg weitergehen: Man werde den «Prozess der Normalisierung entschlossen und nachhaltig fortsetzen», hatte Christine Lagarde schon im Juni gesagt. Am Donnerstag machte der EZB-Rat klar, dass weitere Zinserhöhungen folgen werden. Mittelfristig soll die Inflation im Euroraum auf den Wert von 2 Prozent zurückgehen.

In der Schweiz war die Inflation mit zuletzt 3,4 Prozent im Juni zwar auf einem vergleichsweise tiefen, aber für das Land doch beeindruckenden Stand. Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht sich deshalb zum Handeln gezwungen. Kritiker werfen ihr schon länger vor, dass sie sich bei der Inflationsentwicklung eine «epochale Fehleinschätzung» geleistet habe und diese unterschätze. Im September dürfte es auch in der Schweiz eine weitere Leitzinserhöhung geben. Zuletzt wurde dieser auf -0,25 Prozent gehoben. Nun steht eine weitere Erhöhung auf 0,25 Prozent zur Diskussion (CH Media berichtete).

Was bringen Zinserhöhungen?

Allerdings sollten die Effekte von Leitzinserhöhungen nicht überschätzt werden: Gegen steigende Energiepreise können die Notenbanken auch mit diesem Instrument nicht viel ausrichten – und die Auswirkungen des Kriegs von Russland gegen die Ukraine sind ebenfalls zu einem grossen Teil unberechenbar.

Viele europäische Regierungen haben sich deshalb zuletzt mit weiteren Massnahmen beholfen. So hat etwa Deutschland einen Tankrabatt eingeführt und mit dem 9-Euro-Ticket Fahrten im öffentlichen Nahverkehr im Sommer deutlich verbilligt. Das bremste die Inflationsentwicklung wenigstens etwas.

Macron hat den Gaspreis eingefroren

Zu drastischen Mitteln greift nun auch Frankreich. Wenn man von der Schweiz absieht, hat Frankreich mit 5,8 Prozent eine der tiefsten Inflationsraten Europas. Der Unterschied zu Deutschland (8,2 Prozent) erklärt sich wohl damit, dass Macron 2021 als Wiederwahlkandidat bereits massiv in die Wirtschaft eingegriffen hatte. Der Gaspreis ist in Frankreich seit letztem Herbst eingefroren und die Erhöhung des Strompreises auf 4 Prozent beschränkt, während der Marktpreis 30 Prozent höher läge. Dazu kam damals schon ein Benzinrabatt von 18 Cents an der Tanksäule.

Diese Massnahmen kosteten rund 20 Milliarden Euro. Jetzt sind die Wahlen vorbei, doch die sozialpolitische Atmosphäre bleibt gespannt. Die Linksallianz «Nupes» des Radikalpopulisten Jean-Luc Mélenchon betreibt in der Nationalversammlung eine scharfe Oppositionspolitik. Auch die Gelbwesten, also jene Vertreter der unteren Mittelschicht, die Macron 2019 seine bisher schlimmste Sozialkrise beschert hatten, melden sich wieder zurück.

Etwa 100 Euro mehr Lohn pro Monat

Sie alle führen momentan nur ein Wort im Mund: «Pouvoir d’achat», zu Deutsch: Kaufkraft. Politisch geschwächt, muss Macron diese Woche in der Nationalversammlung neue Zugeständnisse machen. Täglich werden neue Massnahmen beschlossen.

Hauptpunkt ist die Teuerungsanpassung der Renten und der Sozialhilfen im Umfang von vier Prozent. Die gut fünf Millionen Beamten erhalten ihrerseits eine Lohnaufbesserung von 3,5 Prozent.

Und für die 20 Millionen Angestellten des Privatsektors wird die so genannte «Macron-Prämie» auf maximal 6000 Euro aufgestockt. Diese in der Höhe fakultative Prämie existiert seit 2019 und betrug bisher maximal 1000 Euro; effektiv entrichtet wurden im Schnitt 542 Euro im Jahr. Die nun beschlossene Erhöhung auf 3000 Euro, im Fall einer betrieblichen Gewinnbeteiligung sogar auf 6000 Euro dürfte nach Schätzungen von Personalchefs die Einkünfte der Erwerbstätigen bis Ende 2023 um 100 Euro im Monat aufbessern. Bei den chronisch tiefen Löhnen in Frankreich kann das rasch einmal fünf Prozent Zuschlag ausmachen.

Wirtschaftsreform durch die Hintertür

Die Linksopposition lief gegen diese steuer- und abgabenfreie Prämie Sturm – sie verlangte reale Lohnerhöhungen. Macron-Abgeordnete entgegneten, darauf habe das Parlament keinen Einfluss. Wie so oft in Frankreich dürfte die ursprünglich «provisorische» Macron-Prämie zur Norm werden, auch wenn die Inflation abflauen sollte. Macron beschert damit seinem Land, ohne es zu sagen, eine liberale Arbeitsreform: Da ein Teil der Saläre nicht mehr durch die – in Frankreich sehr hohen – Steuern und Abgaben belastet sind, sieht sich der Staat wichtiger Einkünfte beraubt; umgekehrt stärkt der Präsident damit die Wirtschaftskraft des Landes.

Dieser zentrale politische Punkt gab im Parlament viel zu reden, stiess in der breiten Öffentlichkeit aber kaum auf Resonanz. Wichtiger für die schlechter Verdienenden sind weitere Massnahmen: Mietzins-Erhöhungen werden auf 3,5 Prozent gedeckelt, zudem sind im Supermarkt Preisrabatte von bis zu 50 Prozent erlaubt. Dazu kommen Sozialzuschüsse wie ein Nahrungsmittelscheck von 100 Euro oder ein Benzinbonus für lange Fahrten an den Arbeitsplatz.

Macron hat die Finanzen nicht im Griff

Der Linksabgeordnete François Ruffin wandte in der Parlamentsdebatte ein, solche staatlichen «Schecks» seien für die Ärmsten so erniedrigend wie früher Almosen. Viele Bürgerinnen und Bürger erklären sich in den TV-Reportagen aber froh über jeden Zuschuss, der ihnen derzeit über das Monatsende hinweg helfe.

Die französische Staatskasse leidet nicht minder. Die neuen Massnahmen dieser Woche beziffern sich auf weitere 20 Milliarden Euro. Macht in weniger als einem Jahr 40 Milliarden. Macrons Versprechen, das Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf 5 Prozent zu beschränken, erscheint dem französischen Rechnungshof schon jetzt illusorisch.

Der Präsident hat sich seit seiner ersten Wahl von 2017 als unfähig erwiesen, die öffentlichen Finanzen auch nur ansatzweise in den Griff zu kriegen. Unter ihm ist die Staatsschuld von weniger als 100 auf 115 Prozent geklettert – in absoluten Zahlen: 2900 Milliarden Euro. Das ist mehr als in Italien. Und bei den Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte sich das bald rächen. Macron muss in Frankfurt vielleicht bald selber um Almosen betteln

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen