Mangel bei Mietautos: Steigende Preise und Kuonis Reaktion

Teurer Reisespass Roadtrip ade? So schlimm ist die Mietauto-Misere in den Feriendestinationen – und so reagieren Kuoni und Co.

Manche Gegenden von Mallorca, wie der Leuchtturm Faro de Formentor, lassen sich gut per Mietauto entdecken. Doch die Fahrzeuge sind derzeit Mangelware. Sunny Cars

Für viele Reisehungrige ist es der erste Akt nach der Landung am Ferienziel: der Gang an den Schalter des Autovermieters, um bei der Erkundung des fremden Landes so flexibel wie möglich zu sein. Doch so einfach ist das in diesem Jahr nicht. Der aktuelle Bestand an Mietautos ist deutlich kleiner als die Nachfrage. Denn während der Pandemie mit ausbleibender Kundschaft sahen sich viele Anbieter gezwungen, ihre Flotte zu reduzieren.

Und: Bescherte vor einigen Monaten vor allem der weltweite Chip-Mangel den Vermietern Probleme bei der Beschaffung von Fahrzeugen, so sind es nun die Lieferschwierigkeiten von Autobauteilen aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, wo viele Teile hergestellt werden.

Grosses Manko in Portugal

Nun sind vielerorts die Covid-Massnahmen aber aufgehoben worden, die Buchungen nehmen zu. Mit der Folge, dass manche Reisende mit ihren Roadtrip-Plänen leer ausgehen dürften. Der deutsche Autovermieter Sunny Cars glaubt zu wissen, wie gross das Manko in den verschiedenen Destinationen ist.

In einer Branchenmitteilung schreibt die Firma, dass in Portugal oder auf Mallorca die Fahrzeugflotte der Vermieter im Schnitt um die Hälfte geschrumpft ist. Gleichzeitig sei damit zu rechnen, dass im Sommer wieder gleich viele Touristen kämen wie vor der Krise. Vor allem bei kleineren Autos sei die Verfügbarkeit beschränkt. In Portugal würden rund 70 Prozent fehlen. Dies habe für Reisende zur Folge, dass sie vor Ort allenfalls mit einem grösseren Mini-Van vorliebnehmen müssten.

Steigende Preise im Sommer

Sunny-Cars-Chef Kai Sannwald. zvg

Der Angebotsmangel führt zu höheren Preisen. Teilweise sei die Automiete sogar doppelt so teuer wie vor der Krise, sagt Sunny-Cars-Chef Kai Sannwald. Und im Hinblick auf die Pfingst- und Sommerferien rechnet er erneut mit steigenden Preisen. «Leider ist auf dem Markt keine Entspannung in Sicht.»

Sannwald rät Reisenden – auch aus eigenem Geschäftsinteresse – so früh wie möglich zu buchen, vor allem jenen, die eine populäre Tourismusdestination anpeilen. Wer sich erst nach der Ankunft nach einem Mietauto umsehen wolle, riskiere, am Schluss mit leeren Händen dazustehen – oder sehr tief ins Portemonnaie greifen zu müssen.

Engpässe auf den Balearen und in den USA

Die Mietwagen-Misere ist hiesigen Reiseveranstaltern nicht entgangen. Die drei Grossen – Hotelplan, Kuoni und Tui Suisse – empfehlen auf Anfrage allesamt eine frühzeitige Auto-, Camper- und Motorradreservation. Engpässe drohen laut den Reisebüros im bevorstehenden Sommer insbesondere auf den Balearen, aber auch auf dem spanischen Festland, in Italien, Portugal, auf den griechischen Inseln sowie in Nordamerika.

Auf vier Rädern unterwegs: Im Ausland sind viele Touristen mit dem Mietauto auf Entdeckungstour unterwegs, so auch auf Mallorca. Sunny Cars

Neuerdings bietet Kuoni die Entgegennahme von Campern bereits in der Schweiz an, wo man noch genügend Wagen bis Anfang Juli habe. «Je nach Reiseroute und Reisedatum ist das eine praktische Alternative im Vergleich zur Camper-Buchung im Ausland», sagt Sprecher Markus Flick. Allerdings rät er Kundinnen und Kunden, die flexibel sind, die Sommerferien auf vier Rädern besser nicht während der Schulferien zu planen.

Konkurrenz mit Privatautomarkt

Laut Sunny-Cars-Chef Sannwald haben die meisten Autovermieter keine langjährige Flotte. Sie kaufen günstig Neuwagen von Autoherstellern mit Mengenrabatt, und verkaufen sie an diese nach einer gewissen Zeit wieder zurück. Doch nun würden die grossen Autobauer einen Bogen um die Mietwagenfirmen machen. Denn die Nachfrage nach Privat- und Firmenautos sei ungebrochen hoch. Dort liessen sich die Neuwagen mit mehr Gewinn verkaufen. «Dabei entsteht ein Kampf um verfügbare Fahrzeuge», sagt Sannwald.

