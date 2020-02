Thomas Meyer folgt auf Peter Kurer als Verwaltungsratspräsident von Sunrise 27.02.2020, 22.41 Uhr

(mim) Thomas Meyer soll an der Generalversammlung vom 8. April an die Spitze des Verwaltungsrats von Sunrise gewählt werden. Dies teilte der Telekommunikationskonzern am Donnerstag mit. Meyer folgt damit auf Peter Kurer. Dieser hatte angekündigt, nach der gescheiterten Übernahme des Rivalen UPC nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Meyer ist Verwaltungsratspräsident der Standseilbahn Schwyz-Stoos AG. Er leitete zudem die Schweizer Niederlassung des Unternehmensberaters Accenture.