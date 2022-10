Credit Suisse: Staatshilfe sollte nicht mehr nötig sein

Too big to fail Staatshilfe für die Credit Suisse? Wieso diese Frage eigentlich gar nicht mehr gestellt werden sollte Die Grossbank kommt aus den Negativschlagzeilen nicht mehr raus. Doch der Staat hat vorgesorgt, damit es für ihn im Notfall nicht zu teuer kommen sollte. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Plötzlich war die Credit Suisse ein gern zitiertes Vorzeigebeispiel, eine Musterschülerin, eine der wenigen Grossbanken weltweit, die es ohne direkte Staatshilfe durch die Finanzmarktkrise geschafft hatte. Das gab Selbstvertrauen. Vielleicht zu viel, wie man rückblickend vermuten muss. «Das überhöhte Selbstbild stand dem so dringend erforderlichen Wandel im Weg.» So lautet jedenfalls das Fazit von Paul Achleitner, dem Verwaltungsratspräsidenten der Deutschen Bank, die wie die Credit Suisse ebenfalls ohne staatliche Unterstützung durch die Finanzmarktkrise gekommen und dann mächtig in Schieflage geraten war. «Man war eben nicht gut genug aufgestellt für eine Bankenwelt, die sich so rasant und fundamental veränderte», räumte Achleitner im Mai an der Generalversammlung ein.

Nun ist die Credit Suisse am Boden, der Aktienkurs im Keller, das Vertrauen weg, und die hypernervösen Finanzmärkte sind in dieser delikaten Situation alles andere als hilfreich. Die Grossbank, die in den vergangenen Jahren keinen Skandal ausliess und ebenso viele Durchhalteparolen auftischte, hat sich selbst in eine Negativspirale hineinmanövriert, aus der sie derzeit nicht herauskommt. Die Parallelen zur UBS, die im Herbst 2008 vom Staat und der Nationalbank gerettet werden musste, sind schnell gezogen.

Zehn Jahre Arbeit für mehr staatliche Unabhängigkeit von den Banken

Doch diesmal sollte es ohne Staat gehen. Das jedenfalls hofft Aymo Brunetti, Ökonomieprofessor an der Universität Bern und Mitglied jenes Expertengremiums, das die heute gültige Schweizer «Too big to fail»-Gesetzgebung massgeblich mitgeprägt hat. «Wir befinden uns jetzt in einer fundamental anderen Situation als 2008: Die systemrelevanten Banken sind heute aufgrund der gesetzlichen Regulierung viel widerstandskräftiger, und es existiert ein Rettungsplan für die systemrelevanten Teile im Falle eines Konkurses.» Sollte ein Finanzinstitut tatsächlich in existenzielle Nöte kommen, dann müsse der Staat nicht mehr eingreifen. «Dafür haben wir zehn Jahre gearbeitet.»

Die Expertengruppe wurde am 4. November 2009 vom Bundesrat eingesetzt, knapp ein Jahr später präsentierte sie ihren Schlussbericht und schlug vor, die Risiken systemrelevanter Banken für die Schweizer Volkswirtschaft mittels eines Massnahmenbündels zu reduzieren. Dazu gehörten verschärfte, sprich deutlich höhere Eigenmittelanforderungen, neue Kapitalmarktinstrumente, mit deren Hilfe sich bei Bedarf Fremdkapital schnell in Eigenkapital umwandeln lässt, und die Pflicht, Notfallpläne zu erstellen, wie im Krisenfall der unverzichtbare Schweizer Retailteil mit dem Zahlungsverkehr sowie Einlagen- und Kreditgeschäft herausgelöst werden kann.

Ein Gesetz für fünf Banken

Der Bundesrat verpackte die Vorschläge in ein Gesetz, das Ende 2011 vom Parlament verabschiedet wurde und seitdem mehrmals nachjustiert respektive verschärft wurde – gemäss Empfehlungen der 2013 eingesetzten Expertengruppe Brunetti, die sich nach den internationalen Angriffen auf das Bankgeheimnis mit der Weiterentwicklung der Schweizer Finanzmarktstrategie und erneut mit der «Too big to fail»-Problematik auseinandergesetzt hat.

Und so müssen die fünf systemrelevanten Banken in der Schweiz, also die beiden Grossbanken UBS und CS sowie die Raiffeisengruppe, die Zürcher Kantonalbank sowie die Postfinance, der Finanzmarktaufsicht (Finma) jährlich einen Sanierungsplan einreichen. «Dieser Plan muss zeigen, was die Bank tun würde, um sich zu stabilisieren und im Krisenfallen ohne staatliche Eingriffen weiterzumachen», wie die Finma festhält. Dieser Plan muss dann von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Das heisst: Die Finma hat auch den Plan der Credit Suisse Ende 2021 gutgeheissen. Und ihr auch attestiert, dass sie, wie übrigens auch die UBS, «Fortschritte in ihrer globalen Abwickelbarkeit» erzielt habe.

Seitdem hat sich bei der Credit Suisse einiges getan: Die Bank musste in den letzten drei Quartalen Verluste im Umfang von rund vier Milliarden Franken ausweisen, den Präsidenten und den Chef auswechseln sowie eine neue Strategie entwickeln. Der Aktienkurs hat sich seit Anfang Jahr von neun auf rund vier Franken mehr als halbiert. Ob sich dadurch auch grundlegende Faktoren verschoben haben, ist unklar. Die Finma jedenfalls will sich nicht zum Fall äussern.

Zusätzliche Sicherung für mehr Liquidität

Nebst dem «Too big to fail»-Regelwerk gibt es noch ein weiteres Absicherungsnetz, das aufgespannt wurde, um das Schadensrisiko für die Schweizer Volkswirtschaft zu reduzieren. Hier geht es aber nicht um die Solvenz der systemrelevanten Banken, sondern um die Sicherstellung ihrer Liquidität - insbesondere in schwierigen Phasen. Das soll mittels dreier Instrumenten erreicht werden. Erstens müssen die fünf Finanzinstituten gesetzlich vorgeschriebene Mindestanforderungen in Bezug auf ihre Liquidität erfüllen. Diese Vorgaben wurden erst kürzlich, im Juli 2022, nochmals nach oben angepasst.

Sollte in einer ausserordentlichen Situation einer systemrelevanten Bank dennoch das Geld ausgehen, kommt die Nationalbank zum Zug. Sie kann - über die sogenannte Emergency Liquidity Assistance - einer Bank zusätzliche Liquidität gegen Hinterlegung von Sicherheiten zur Verfügung stellen.

Und drittens soll neu auch der Bund mit einer staatlichen Liquiditätssicherung einspringen können: Public Liquidity Backstop heisst das Instrument, mit dem «das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Überlebensfähigkeit einer rekapitalisierten und solventen systemrelevanten Bank erhöht» werden soll, wie es im Finanzdepartement heisst. Das heisst: Der Bund würde einer Bank Liquidität zusichern, damit diese ihre Restrukturierung auch durchziehen kann - ohne dass ihr die Kunden und Geschäftspartner abspringen.

Der Bundesliquiditätsschutzschirm wird noch erarbeitet

Der besagte Public Liquidity Backstop ist vorerst Theorie, der Bundesrat hatte im März 2022 angekündigt, eine entsprechende Gesetzesvorlage bis Mitte 2023 zu Vernehmlassung vorzulegen. Die Schaffung dieses staatlichen Liquiditätssicherheitsankers, wie ihn heute auch die USA und viele europäische Ländern kennen, geht auf eine Empfehlung des Financial Stability Board zurück. Die Vorarbeiten hierzu laufen beim Bund seit 2020.

Zur CS selbst will sich der Bund nicht äussern. Die Credit Suisse überarbeite ihre strategische Ausrichtung und werde dazu kommunizieren, hält Finanzdepartementssprecher Peter Minder fest. Die Bank werde in diesem Prozess eng von der Finma begleitet. «Dabei ist eine staatliche Rolle kein Thema.»

Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht

Nun hoffen alle, dass die «Too big to fail»-Vorgaben sowie die drei Liquiditätssicherungsregeln reichen, um systemrelevanten Banken vor dem Kollaps und damit die Schweiz vor Problemen zu schützen. Und falls nicht? «Dann muss wenigstens der Staat nicht wieder eingreifen», sagt Brunetti. Aber der Professor räumt auch ein, dass das von ihm mitgestaltete Schutzkonzept noch nie getestet wurde. «Wir können zuversichtlich sein, aber letztlich werden wir erst im Ernstfall sehen, ob wirklich alles bedacht wurde.» Und er hofft, dass es nie so weit kommt, dass nie eine systemrelevante Schweizer Bank abgewickelt werden muss. «Es bleibt ein Horrorszenario», sagt Brunetti.

Die Deutsche Bank musste erst wachgerüttelt werden, bevor sie bereit war für grundlegende Veränderungen. So jedenfalls sieht es Achleitner. «Und dazu gehörte ein konsequenter Neuanfang, sei es bei den Kontrollsystemen der Bank oder der Unternehmenskultur.» Einen solchen Neuanfang braucht nun auch die Credit Suisse.

