Skigebiete: Warum viel weniger deutsche Gäste als früher kommen

Tourismus Adieu Deutschland: Es kommt ein Drittel weniger deutsche Gäste als zu den besten Zeiten – was ist da schiefgelaufen? Die Schweiz hat viel weniger Gäste aus Deutschland als früher, Österreich hat viel mehr. Das ist die Geschichte dahinter. Niklaus Vontobel (Text) und Ruben Schönberger (Grafiken)

Die Schweizer Berge locken - die Deutschen jedoch nicht so sehr wie einst (Engelberg, Januar 2023) Boris Bürgisser

Sie sind eng, die Beziehungen zu Deutschland – enger, als man es sich in der Schweiz manchmal eingestehen will. Doch die globale Finanzkrise von 2008 brachte einen historischen Einschnitt. Im Tourismus ist es bis heute nicht mehr so, wie es vor dieser Krise noch war.

Damals brach die Zahl der Touristen aus Deutschland ein – und noch heute kommt ungefähr ein Drittel weniger Gäste aus dem grossen Kanton als vor der Finanzkrise. Das lässt sich aus den Logiernächten zur Sommersaison 2022 ablesen, die das Bundesamt für Statistik kürzlich komplett veröffentlicht hat.

Dabei galten die Deutschen vor jener Krise als die treuesten Stammgäste. Und es ist nicht so, als hätte Deutschland keine Lust mehr auf Ferien in bergigen Nachbarländern. Österreich hat heute deutlich mehr deutsche Gäste als damals.

Wie kam es also zu diesem Bruch? Was hat die touristische Schweiz getan, um ihn zu kitten? Wird es nie wieder wie vor der Finanzkrise? Tut dies der Schweiz noch weh – oder kann es ihr egal sein?

Teuer, teurer, die Schweiz

Um das Jahr 2008 herum wankten und stürzten westliche Banken. Der Franken wurde in der Folge stärker und stärker, der Euro schwächer und schwächer – im Jahr 2011 musste die Schweizerische Nationalbank eingreifen und einen Mindestkurs durchsetzen.

Die touristische Schweiz kostete auf einmal viel mehr. Nach damaligen Schätzungen war sie danach um etwa einen Drittel teurer als die Konkurrenz in Österreich, Italien oder Deutschland.

Schon zuvor war sie zwar nicht gerade günstig. Doch das war es den Deutschen gerade noch wert. Einen noch grösseren Aufschlag nahmen viele nicht mehr hin.

Verpönte Schweiz

Und es waren nicht nur die tatsächlichen Preiserhöhungen, die die deutschen Gäste abschreckten. Es litt auch der Ruf: Man galt als hoffnungslos überteuert.

Mancher konnte sich die Schweiz noch leisten, traute sich aber nicht. Was würden die Nachbarn sagen, wenn man sich so sündhaft teure Ferien leistet. Ferien in der Schweiz waren geradezu verpönt.

So oder so, deutsche Gäste wurden in Massen untreu. Ihre Logiernächtezahlen waren auf dem Tiefpunkt von 2015 um etwa 40 Prozent tiefer als noch im Rekordjahr 2008.

Ende des Bankgeheimnisses

Worüber die Branche nicht so gerne sprach, wovon mancher Hotelier aber freimütig erzählte: Der Zerfall des Bankgeheimnisses trug wohl bei zur Flucht der deutschen Gäste.

Vor der Finanzkrise gehörte es für vermögende Deutsche zu den Schweiz-Ferien dazu: ein Besuch am Zürcher Paradeplatz, ein Gespräch mit dem Berater, etwas Geld abheben von den unversteuerten Konten, um es an der Bahnhofstrasse auszugeben oder die ganzen Ferien zu zahlen.

Danach drehte der politische Wind. Die USA zwangen zum Beispiel die Credit Suisse zu einem Schuldeingeständnis. Via Datendiebe landeten komplette Dossiers auf den Schreibtischen deutscher Steuerfahnder.

Und mancher Bankberater vollzog die Wende allzu schnell – wodurch eine zwischenmenschliche Note hinzu kam, die deutsche Schwarzgeldkunden ärgerte. Davon erzählt ein ehemaliger deutscher Steuerfahnder, der nach der Pensionierung solche Kunden beriet.

Viele hätten zuvor ein gutes Verhältnis zu ihrem Berater gehabt, viele Jahre lang. Plötzlich seien sie nur noch schief angeguckt worden. «Da tut der Berater so, als ob er niemals gedacht hätte, dass sein Kunde sein Geld nicht versteuert hatte.» (Hier ein Bericht dazu von 2015)

Kundentresorfach geöffnet, Bankgeheimnis geknackt: das hatte auch Folgen für den Tourismus. Gaëtan Bally / Keystone

Nach dem Bruch der Umbruch

Die deutschen Stammgäste wurden untreu – und hinterliessen eine riesige Lücke. Mancher Hotelier hatte sie an seine Kinder vererben wollen, mitsamt Betrieb. Sie hatten so viele Übernachtungen gebucht wie Gäste aus anderen wichtigen Ländern zusammen: USA, Grossbritannien, Italien, Frankreich.

Die touristische Schweiz musste etwas tun. Der Makel der Überteuerung musste weg.

Die Hotels gingen mit den Preisen runter und packten Extras gratis obendrauf, etwa Skipässe. Die Bergbahnen lancierten dynamische Preise. Frühbucher kamen so zu günstigen Tickets, es konnte nach Schnäppchen gejagt werden – und ein Hauch von «Geiz ist geil» hielt Einzug.

In Österreich hingegen gingen die Preise kräftig hoch. Man konnte es sich erlauben – dank des schwachen Euros. Irgendwann hatte man es aber übertrieben. Der preisliche Vorsprung auf die Schweiz war weg.

Lieber nach Österreich: durch den Frankenschock war die Schweiz zeitweise vielen Gästen zu teuer (Ischgl 03.12.2021) Imago

Als noch der Euro ein bisschen erstarkte, war es geschafft: Die Schweiz war wieder wettbewerbsfähig. Das Branchenmagazin «Hotelrevue» titelte im Herbst 2017 freudig: «Hotels: Die Schweiz ist nicht mehr teuer».

«Grüezi Deutschland»

Obendrauf wurde das Image poliert. Die Marketingorganisation Schweiz Tourismus lancierte 2014 bis 2016 für über 5 Millionen Franken die Kampagne «Grüezi Deutschland».

All das brachte gewisse Erfolge mit sich. Insgesamt, bei allen Gästen, erreichte die Schweiz im Jahr 2019 einen neuen Allzeitrekord an Logiernächten. Die Frankenaufwertung war endlich ausgestanden. Zugleich konnte man es als verlorenes Jahrzehnt sehen. Man hatte bis 2019 warten müssen, um den Rekord von 2008 knapp zu übertreffen.

Bei den deutschen Gästen hingegen gelang es lediglich, den Abwärtstrend zu stoppen und danach ein bisschen zu wachsen: sehr zäh, sehr langsam.

2020 kam die Coronakrise dazwischen. Viele Trends wurden ausgesetzt, manche begannen neu. Einwohner der Schweiz entdeckten zum Beispiel das eigene Land neu. Allmählich zeigt sich nun, wie die neue touristische Realität aussieht.

Bei den deutschen Gästen wartet man auf eine Rückkehr der alten Zeiten. Im Sommer 2022 – der ersten Saison, die einigermassen frei von Coronasorgen war – ist man zwar auf dem Niveau von vor der Coronakrise. Aber man liegt weit hinter den besten Zeiten zurück, auch 15 Jahre, nachdem die Finanzkrise begonnen hat.

Nett, aber damals arg teuer: Souvenirs in einem Shop in Zürich, März 2013 Urs Jaudas

Es klingt resigniert

Es ist schwieriger als einst gedacht. Mitte der 2010er-Jahre glaubte ein Vizedirektor von Schweiz Tourismus noch: «Wir rechnen damit, dass es 2021 wird, vielleicht 2022, bis die deutschen Gäste wieder so häufig wie vor der Krise bei uns übernachten.»

Mit einer solchen Rückkehr rechnet man heute nicht mehr. Ein Sprecher von Schweiz Tourismus sagt, es sei kein starkes Wachstum zu erwarten, da Deutschland ein sehr reifer Reisemarkt sei. «Ob es wieder bis zu den gleichen Zahlen führen wird wie 2005, und falls ja, wie lange das geht, das lässt sich nicht abschätzen.»

In Zahlen und Grafiken

Die Geschichte vom Abgang der deutschen Touristen ist in Statistiken zu den Logiernächten sehr gut zu erkennen.

Für die gesamte Schweiz kam es seit 2008 zu einem Rückgang von etwa einem Drittel. Vor der Krise buchten deutsche Gäste in den Sommermonaten noch um die drei Millionen Übernachtungen pro Jahr. Danach pendelte es sich bei um die zwei Millionen Übernachtungen ein.

Ohne die Finanzkrise hätte es vielleicht gar keinen Rückgang gegeben und vielleicht wäre stattdessen ein Wachstum möglich gewesen. Das zeigt der Blick nach Österreich. Das touristische Konkurrenzland der Schweiz konnte klar zulegen. Deutsche buchten im Jahr 2022 leicht mehr als 30 Millionen Übernachtungen. Vor der Finanzkrise waren es noch 24 Millionen.

Der Rückgang bei den deutschen Gästen traf nicht alle Kantone gleich stark. Zürich konnte gar zulegen. Diese Erfolgsstory erklärt sich wohl teilweise mit der cleveren Vermarktung als «Tor zur Schweiz». Gäste können in Zürich das grosse kulturelle Angebot geniessen, zugleich können sie von dort aus Tagesausflüge in die Berge machen. Graubünden hingegen konnte seine Verluste bislang nicht wettmachen.

Trotz allem sind deutsche Gäste enorm wichtig geblieben für die Schweiz. Nach wie vor kommen sie auf den höchsten Anteil am Total der Übernachtungen, auch wenn es aus anderen Ländern enormes Wachstum gegeben hat. So aus den USA, aus China und aus Indien (siehe die folgenden beiden Grafiken).

Dieses immer noch hohe Gewicht der deutschen Gäste erklärt teils, warum Deutschland für die touristische Schweiz enorm wichtig bleibt und warum die Marketingorganisation Schweiz Tourismus dort weiterhin mehr Wachstum anstreben wird.

