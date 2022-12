Kehren jetzt die Chinesen zurück nach Luzern, Interlaken, Zürich?

Tourismus China hebt Reisemassnahmen auf: Warum die Touristen in der Schweiz trotzdem noch länger fehlen werden China hebt praktisch alle Einreisebeschränkungen auf. Suchanfragen für Flüge aus China nach Europa explodieren. Kommen die Touristen wieder nach Interlaken, Luzern und aufs Jungfraujoch? Das sind die Prognosen der Destinationen und darum ist die Swiss noch vorsichtig. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 27.12.2022, 17.00 Uhr

Bald wieder gewohntes Bild? Reisende aus China im April 2018 auf dem Jungfraujoch. Bild: Anthony Anex / Keystone

Auf diese Nachricht haben Millionen Chinesinnen und Chinesen gewartet: Als die Regierung am Montagabend bekanntgab, fast alle Coronamassnahmen bei der Ein- und Ausreise aufzuheben, nahmen die Suchanfragen für Flüge in benachbarte Länder wie Südkorea, Japan oder Thailand innert 30 Minuten um das Zehnfache zu. Das berichtet das Portal «The Asahi Shimbun».

Ab dem 8. Januar entfallen die obligatorische Quarantäne bei der Einreise sowie Beschränkungen für Airlines. Nur noch ein negativer Coronatest muss vorgezeigt werden. Was Ausländerinnen und Ausländern die Einreise nach China erleichtert, ermöglicht auch vielen Einwohnern des bevölkerungsmässig grössten Landes der Erde, erstmals seit Ausbruch der Coronakrise wieder ins Ausland zu reisen.

Immer häufiger führten sie ihre Reisen in den letzten Jahren auch in die Schweiz. Generierten Menschen aus China (ohne Hongkong und Taiwan) im Jahr 2009 noch 272'000 Logiernächte, waren es 2019 mit 1,39 Millionen mehr als fünfmal so viele. Das entsprach 3,5 Prozent aller Logiernächte, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Während der Krise sank dieser Anteil auf 0,5 Prozent im Jahr 2020 und 0,1 Prozent im vergangenen Jahr.

Knappheit bei Flügen und Visa

Wichtig sind die Gäste aus China vor allem für die Regionen Luzern und Bern mit dem Berner Oberland. Dort generierten sie kurz vor der Krise 9,2 respektive 7,0 Prozent aller Logiernächte. Diese Regionen litten in den vergangenen zweieinhalb Jahren deshalb stark. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2022 gehörten Gemeinden wie Meiringen (BE), Kriens (LU) oder Matten bei Interlaken (BE) zu den grössten Verlierern (CH Media berichtete). Auch in Zürich gab es vor der Krise relativ viele chinesische Gäste, weil diese oft über den Flughafen einreisen. Dort machten sie 2019 3,9 Prozent der Logiernächte aus.

Die Verantwortlichen in Luzern, Interlaken oder auf dem Jungfraujoch jubeln trotz der Öffnungen noch nicht. Zuerst würden die Chinesen wohl in Asien reisen, sagt Sibylle Gerardi von Luzern Tourismus, etwa nach Japan, Singapur oder Südkorea und in für Chinesen visafreie Regionen.

Ab Sommer könnten mehr chinesische Gäste in die Schweiz kommen. Eine Prognose sei aber schwierig. Noch immer gebe es viele Hürden wie fehlende Flugkapazitäten, weniger Konsum in China oder Engpässe bei der Visaausstellung. «Dazu kommt vor allem auch die aktuelle Pandemiesituation, die das System in China an seine Grenzen bringt.» Es sei gut möglich, dass viele Chinesinnen und Chinesen nach wie vor Ängste und Bedenken beim Reisen hätten.

Im Jahr 2019 zog eine 4000 Personen grosse chinesische Reisegruppe der Kosmetikfirma Jeunesse Global durch die Stadt Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Die Jungfraubahnen rechnen frühestens ab März wieder mit Gästen aus China, wie Direktor Urs Kessler sagt. Seit den Neunzigerjahren unterhalten sie ein Vertreternetz in verschiedenen Ländern Asiens, darunter China. Auf dieses könne man nun zählen. Zudem seien die Jungfraubahnen während der Olympischen Winterspiele 2022 vor Ort präsent gewesen und hätten im April mit dem Pianisten Lang Lang auf dem Jungfraujoch eine grosse Promotion lanciert: «Die Marke Jungfrau ist sehr bekannt in China.»

Die Strategie – im Rekordjahr 2019 kamen 70 Prozent der über eine Million Gäste auf dem Jungfraujoch aus asiatischen Ländern – würden die Jungfraubahnen jetzt nicht wegen der herausfordernden Zeiten ändern. «Reisen ist ein Grundbedürfnis und wird es bleiben», sagt Kessler. Durch die Pandemie beschleunigt worden sei die Verlagerung vom Gruppen- auf das FIT-Geschäft («Free Independent Traveller»). Dennoch dürfte der Vorkrisenwert noch länger nicht erreicht werden. Im aktuellsten Halbjahresbericht heisst es, die Erholung sei von einer Normalisierung der internationalen Reisemärkte abhängig, die «schleppend» verlaufe.

Erholung bis 2025

Die Marketingorganisation Schweiz Tourismus betont, die Hoffnung auf eine Rückkehr der chinesischen Gäste nie aufgegeben zu haben. «Wir haben unsere Präsenz in China immer aufrechterhalten, dafür gesorgt, dass die Schweiz in der Erinnerung und auf der Bucketlist der chinesischen Gäste bleibt», sagt Sprecher Markus Berger. «Wir wissen, dass die Reiselust in China sehr gross ist, weshalb schon bald wieder mit internationalen Reisen zu rechnen ist.»

Im Moment stünden aber touristische Reisen nicht im Vordergrund. Flugkapazitäten und Visavergaben müssten wieder hochgefahren werden. «Es dürfte noch ein paar Wochen oder Monate dauern, bis wir wieder massgebliche Zahlen verzeichnen können.» Bis sicherlich Sommer oder Herbst rechnet Berger mit einer «eher zähen Aufstartphase». Bis Ende 2025 oder 2026 sollen die Zahlen von 2019 wieder erreicht werden.

Anekdotisch habe er schon von ersten Flugbuchungen chinesischer Reisender gehört. «Das Interesse an Reisen in der Schweiz ist sehr hoch, weshalb wir schon in den nächsten Tagen und Wochen auch eine Bewegung bei den Buchungen sehen werden. Bis diese Gäste effektiv in die Schweiz reisen, dürften noch ein paar Monate vergehen.»

Keine Passagierflüge

Zurückhaltend bleibt die Swiss. Die Airline führt derzeit keine Passagierflüge nach Schanghai und Peking durch, sondern nur Frachtflüge. Die Wiederaufnahme von Passagierflügen nach China werde laufend bewertet, sagt Sprecher Michael Pelzer. «Für uns ist es aber wichtig, etwaige Passagierflüge langfristig mit der notwendigen operativen Stabilität durchführen zu können.»

Bereits vor Ankündigung der Aufhebung der Massnahmen hatte Air China bekanntgegeben, ab dem 26. Januar wieder einmal wöchentlich einen Flug zwischen Genf und Peking anzubieten. Die Swiss führt zudem Flüge nach Hongkong durch, genauso wie die Airline Cathay Pacific, die die Verbindung Anfang Dezember wieder aufgenommen hatte.

Schweiz folgt der EU Japan hat beschlossen, ab diesem Freitag angesichts der hohen Infektionszahlen einen negativen Coronatest für Einreisende aus China zu verlangen. Die Schweiz kennt hingegen keine Massnahmen. Sie werde sich wie während der Pandemie an der EU orientieren, sagt Lukas Rieder, Sprecher des Staatssekretariat für Migration. Zurzeit diskutiere diese keine spezifischen Massnahmen gegen Reisende aus China. (ehs/fv)

