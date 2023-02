Die Verlierer- und Gewinnergemeinden im Schweizer Tourismus

Tourismus Diese Orte sind die Gewinner und Verlierer im Tourismus – und aus diesen Ländern kommen die Gäste in Top-Destinationen Der Tourismus erholt sich. Eine Auswertung zeigt, in welchen Gemeinden die Veränderungen zum Vorjahr am grössten sind, in welchen der Vorkrisenwert übertroffen wird und woher Touristinnen und Touristen in den hundert grössten Destinationen kommen. Stefan Ehrbar und Mark Walther Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Disentis ist der Krisengewinner im Schweizer Tourismus. Axel Flasbarth /Getty

Mit 38 Millionen Logiernächten können Schweizer Hoteliers und Bergbahnbetreiber zufrieden sein: Gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019 betrug der Rückgang der Logiernächte nur noch 3,3 Prozent. Die Tourismusbranche konnte sogar wieder mehr Übernachtungen verbuchen als noch 2017 – und fast so viele wie 2018.

Erholt haben sich im vergangenen Jahr vor allem Destinationen, die in der Coronakrise besonders stark gelitten hatten. Das zeigt eine Auswertung der Daten durch CH Media. Berücksichtigt wurden die hundert Gemeinden mit den meisten Logiernächten. Die Gemeinden Kloten und Opfikon in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Zürich mit dementsprechend vielen Hotels konnten um 171 respektive 139 Prozent zulegen, in der Stadt Zürich wurde die Zahl der Logiernächte gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt.

In diesen Gemeinden ist der Anteil der Touristinnen und Touristen aus dem eigenen Land traditionsgemäss tief. Deshalb war der Einbruch während der Jahre 2020 und 2021 dort besonders ausgeprägt. Schweizerinnen und Schweizer stützten den hiesigen Tourismus in der Krise zwar und buchten so viele Hotels und Ferienwohnungen im eigenen Land wie nie, doch dies taten sie vor allem in klassischen Feriendestinationen in den Bergen.

Am anderen Ende der Rangliste befinden sich mit Gambarogno, Locarno und Ascona drei Gemeinden am Lago Maggiore im Kanton Tessin. Sie verloren gegenüber 2021 zwischen 18 und 29 Prozent der Logiernächte. Das tönt dramatischer, als es ist: Während der Jahre 2020 und 2021 erlebte das Tessin einen regelrechten Boom, der vor allem von Inlandstouristen angeheizt wurde. Dass nun eine Korrektur eingesetzt hat, erstaunt nicht. Dasselbe gilt für die Bündner Gemeinde Disentis, die zuletzt neue Rekorde verzeichnen konnte.

Aufschlussreich ist deshalb der Vergleich der Logiernächtezahlen des Jahres 2022 mit jenen des bisherigen Rekordjahres 2019. Und in dieser Betrachtung schwingt Disentis obenauf: Im vergangenen Jahr wurden dort 162 Prozent mehr Logiernächte gezählt als drei Jahre zuvor.

Auffällig ist, dass auf den weiteren Rängen ebenfalls eher kleinere Orte folgen – nämlich Minusio bei Locarno, das am Walensee gelegene Quarten – und Laax. Überdurchschnittlich stark hinken hingegen bekanntere Destinationen den Werten von 2019 hinterher wie Davos, Saas-Fee oder Interlaken.

Ebenfalls noch relativ weit entfernt vom Vorkrisenwert sind die grossen Städte. Neben der Abhängigkeit von Gästen aus dem Ausland macht sich dort auch der traditionellerweise hohe Anteil der Geschäftsreisenden bemerkbar. Dies ist jene Gästegruppe, die am langsamsten wieder zurückkommt, haben doch viele Firmen die Vorzüge von Videocalls gegenüber dem Reisen entdeckt. Auch bei der Fluggesellschaft Swiss sind die Zahlen in diesem Segment erst bei sechzig bis siebzig Prozent des Vorkrisenwertes, wie ihr Chef Dieter Vranckx kürzlich im Gespräch mit CH Media sagte. «Die Erholung ist da, aber sie vollzieht sich etwas langsamer als erwartet.»

Im Vergleich zu 2019 wurden im vergangenen Jahr in Bern 1 Prozent weniger Logiernächte gezählt. Genf ist noch 8,1 Prozent hinter den Vorkrisenwerten, Basel 8,6 Prozent und Zürich 9,4 Prozent. Besonders weit hinterher hinkt Luzern mit einem Minus von 20,5 Prozent. Das liegt daran, dass dort der Anteil asiatischer Gäste traditionell hoch ist. Diese Märkte erholten sich zuletzt langsamer als andere. China beispielsweise hat erst vor kurzem wieder seine Grenzen geöffnet. Dieses Jahr rechnet die Marketingorganisation Schweiz Tourismus allerdings mit einer Rückkehr der Gäste aus Asien und insbesondere China. Bei Gästen aus Singapur, Thailand und Indonesien sei in den nächsten Jahren sogar ein «richtiger Boom» zu erwarten.

Die Analyse der zehn häufigsten Herkunftsländer der Touristinnen und Touristen im vergangenen Jahr zeigt, wie unterschiedlich der Gästemix zwischen den grossen Tourismusgemeinden ist.

So gingen letztes Jahr beispielsweise fast 14 Prozent der Logiernächte in der Stadt Zürich auf Gäste aus den USA zurück. In der Stadt Luzern betrug dieser Anteil knapp 20 Prozent. In Arosa hingegen machten US-Amerikaner nur gerade einen Anteil von 0,7 Prozent an den Logiernächten aus, in St. Moritz 6,3 Prozent.

Dort waren im vergangenen Jahr dafür Gäste aus Deutschland mit 16 respektive gut 12 Prozent der Logiernächte wichtiger, während deren Anteil in Luzern nur gerade bei 7,7 Prozent lag – und in der Stadt Genf bei lediglich 3 Prozent. Die Karte lässt auch erahnen, welche Kanäle mittlerweile für das Tourismusmarketing wichtig sind. So kam 2022 etwa in Beatenberg am Thunersee und Grindelwald fast jeder zwanzigste Gast aus Südkorea. Das dürfte vor allem mit dem Hype um die TV-Serie «Crash Landing On You» zusammenhängen, die teils in der Nähe spielt, wie CH Media berichtete.

Weniger Überraschungen offenbart hingegen die Rangliste der grössten Tourismusdestinationen in absoluten Zahlen. Sie sieht wieder etwa gleich aus wie vor der Coronakrise: In der Stadt Zürich wurden im vergangenen Jahr mit 3,3 Millionen am meisten Logiernächte gezählt, gefolgt von Genf mit 2 Millionen und Zermatt mit 1,5 Millionen.

