USA-Reisen für Schweizer Touristen bald wieder möglich?

Tourismus Ferien in San Francisco und New York werden realistischer: Können Schweizer bald wieder in die USA reisen? Die Vereinigten Staaten prüfen eine Öffnung des Landes für ausländische Reisende. Reisebüros wie Hotelplan und Airlines wie die Swiss hoffen und bangen - aus gutem Grund. Stefan Ehrbar und Benjamin Weinmann 11.06.2021, 11.30 Uhr

Die imposante Golden-Gate-Brücke in San Francisco: Schon bald wieder ein Zielort für Schweizer Touristen? Design Pics Vibe / www.imago-images.de

Im Lied «If you’re going to San Francisco» musste das Wort «if» (Dt.: falls) seit Pandemieausbruch besonders betont werden. Denn seit Mitte März 2020 haben die USA die Türen für fast alle ausländischen Touristen geschlossen - ein Ende der Regel nicht in Sicht. Die Ferien in der der kalifornischen Hippie-Metropole, der Besuch des Grand Canyons oder der Städtetrip nach New York müssen bis heute warten.