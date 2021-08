Trotz Delta: Samih Sawiris ist optimistisch für den Tourismus

Tourismus Laut Samih Sawiris ist die Reiselust immens:«Man spürt, dass es einen riesigen Nachholbedarf gibt» Sein Resort in Andermatt werde erstmals Gewinn schreiben, sagt der Tourismusunternehmer. Und er spricht über seine Coronainfektion. Interview: Roman Schenkel 20.08.2021, 05.00 Uhr

Samih Sawiris in seiner Tourismusstadt El Gouna in Ägypten.

Samih Sawiris befindet sich gerade in den Sommerferien. Auf einem Boot liegt er in der ägäischen See vor Anker. Diese Woche hat sein Tourismusunternehmen Orascom die Halbjahreszahlen veröffentlicht. Trotz Pandemie hat es die Gesellschaft wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Ferien und gute Zahlen – Sawiris ist in aufgeräumter Stimmung.

Der Anschlag in Luxor, 9/11, Finanzkrise, Arabischer Frühling. Ihr Unternehmen hat schon etliche Krisen durchgemacht. Nun wurde Orascom auch von der Pandemie hart getroffen. Sie kehren aber schneller als erwartet in die schwarzen Zahlen zurück. Was sind die Gründe?

Samih Sawiris: Wir haben es nach jeder Krise geschafft, uns innerhalb von ein bis zwei Jahren zu erholen. Anders als in den Krisen zuvor ist aber, dass unsere Destinationen heute gereift sind. Deshalb ist die Erholung schneller in den Zahlen sichtbar.

Was meinen Sie mit «gereift»?

Die Destinationen sind grösser geworden. Wir erreichen heute schneller eine kritische Masse, ab der wir auf unseren Dienstleistungen eine Rendite erzielen können. El Gouna beispielsweise hat nicht mehr nur 5000 oder 10000 Bewohner, sondern 25000. Da erwirtschaftet sogar das Krankenhaus, das zum Resort gehört, einen Gewinn. Auch in Andermatt oder in Monte- negro gibt es diesen Effekt.

Die Immobiliensparte hat das erste Semester geprägt. Sie haben viele Wohnungen verkauft.

Ja, das war unser wichtigster Pfeiler. Die Immobilienverkäufe zeigen seit mehreren Quartalen eine erfreuliche Tendenz. Das Hotelsegment hingegen leidet noch sehr stark, und es braucht Zeit, wieder Gewinne zu schreiben. Eine Erholung kommt wohl erst im nächsten Winter. Die internationalen Gäste fehlen weitgehend, auch wegen der Reisebeschränkungen. In unseren Resorts im arabischen Raum sind folglich fast nur lokale Touristen anzutreffen.

Sozial engagierter Millionär Der Multimillionär Samih Sawiris (64) ist einer der reichsten Männer Ägyptens und Angehöriger einer der wohlhabendsten Familien des Landes. Seine Firma Oras­com Development Holding betreibt diverse Feriendestinationen, darunter die ägyptische Stadt El Gouna am Roten Meer sowie Andermatt in der Schweiz. Die NGO Sawiris Foundation, an der mehrere Familienmitglieder beteiligt sind, engagiert sich für Soziales und Bildung. Sawiris ist verheiratet mit Goya Gallagher Sawiris und hat fünf Kinder. Sein Sohn Naguib ist ebenfalls bei Orascom tätig; er ist Vizepräsident des Verwaltungsrats. Sawiris studierte einst an der Technischen Universität Berlin.

Wer kauft denn in der Pandemie Wohnungen?

Es sind vor allem die Einheimischen. Die Leute konnten nicht reisen, also haben sie sich mit anderem beschäftigt. In Ägypten ist der Kauf einer Immobilie eigentlich das Beste, was man mit seinem Geld machen kann. Aber natürlich auch in Ländern wie der Schweiz. Geholfen hat uns auch hier die Reife unserer Destinationen. Es gibt mehr Leben in den Resorts als früher. Das zieht neue Kunden an. Zudem hatten wir einen Homeoffice-Effekt.

Homeoffice-Effekt?

Wir hatten viele Gäste oder neue Kunden, die von El Gouna aus gearbeitet haben. Arbeiten via Zoom ist ja heute total akzeptiert. Und so hatten wir auch viele Ausländer, übrigens auch aus der Schweiz, die beispielsweise von Ägypten aus gearbeitet und dabei alle Vorzüge eines Ferienresorts genossen haben.

Für internationale Gäste waren aber die Hürden hoch?

Der Zugang war wegen der Pandemie äusserst kompliziert, das hat viele Gäste abgeschreckt. So haben viele Nationen Ägypten auf die Quarantäneliste gesetzt, andere Länder verlangten bei Abflug und Rückkehr trotz Impfung zusätzlich einen Test. Und in der Fliegerei herrschte ein Riesenchaos. Die Edelweiss-Flugzeuge nach Ägypten waren immer rappelvoll, weil es so wenige Flüge gab. Es war schwierig, keiner wusste Bescheid, was für Beschränkungen als Nächstes kommen werden.

Wie lief das erste Halbjahr 2021 im Vergleich zur Vorjahresperiode?

Beim Binnentourismus war viel mehr los. Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass Ausland- reisen noch nicht so schnell wieder möglich sein werden. Deshalb sind sie in ihrem Land herum­gereist. In Andermatt haben wir sehr gute Zahlen. Und es gibt zunehmend internationale Gäste. Die Mischung ist sehr bunt. Man spürt, dass es einen riesigen Nachholbedarf gibt. Es gibt viele, die wollen unbedingt wieder verreisen. «Frustrated demand» heisst das im Fachjargon.

Dann dürften Sie für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich sein.

Ja, wir sind so optimistisch wie schon lange nicht mehr, trotz der eingeschränkten Visibilität durch die Pandemie.

Im vergangenen Jahr sagten Sie, die Gesellschaft habe genug Geld bis Ende 2021, um die Krise zu überstehen.

Das ist kein Thema mehr, unser Geschäft läuft ja wieder. Wir haben kein Liquiditätsproblem, im Gegenteil, Orascom verfügt über einen Cash-Bestand von mehr als 200 Millionen Franken.

Impfnachweis und Tests dürften uns beim Reisen noch lange begleiten.

Wir lernen zum Glück dazu. Alles wird einfacher werden. Man muss sich für einen Test nicht mehr ein Loch in die Nase bohren lassen. Es wird viel Verbesserung geben. Spucktests zum Beispiel. Die Menschen werden sich daran gewöhnen.

Spüren Sie einen Schub, weil viel mehr Leute geimpft sind?

Das hilft auf jeden Fall. Die Impfquote ist vor allem bei den älteren Personen sehr hoch. Doch wir sind stark auf Familien und Junge ausgerichtet, da sehen die Zahlen leider etwas anders aus. Die Impfung hat aber einen grossen Effekt, wie sich die Leute fühlen. Sie leben mit Impfung lockerer. Das spüre ich in unseren Destinationen.

Haben Sie sich impfen lassen?

Ja, ich habe mich impfen lassen. Sonst könnte ich nicht mehr he­rumreisen. Und das, obwohl ich Corona hatte. Aber erklären Sie irgendwo an einer Grenze, dass man eigentlich genug Antikörper im Blut hat. Ich brauchte einfach diesen Impfzettel.

War es ein schwerer Verlauf?

Ja, ich war drei Wochen ausser Gefecht und musste sogar ins Spital, wo ich das Medikament Remdesivir erhielt. Es war zwar nicht so kritisch, dass ich beatmet hätte werden müssen. Es war aber sehr unangenehm, und ich hatte nur sehr wenig Kontakt zu Familie und Freunden, man will ja niemanden anstecken. Niemand sollte sagen, dass Corona nichts Schlimmes sei.

Sie haben im vergangenen Jahr die Massnahmen in der Schweiz harsch kritisiert.

Ich beneide die Politikerinnen und Politiker nicht um ihren Job. Es waren schwierige Entscheidungen. Niemand will, dass Menschen sterben. Das will auch kein Politiker und keine Politikerin. Vor allem wollen sie verständlicherweise nicht die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Am Ende heisst es, er beziehungsweise sie habe fahrlässig gehandelt. Deshalb war es für sie doch einfacher, alles dichtzumachen und einen Lockdown zu verhängen.

Während man die Gefahr von Corona gerade für jüngere Leute wohl etwas überschätzt hat, hat man die Nebenwirkungen eines Lockdowns unterschätzt. Die Einsamkeit älterer Menschen, Alkoholismus oder psychische Probleme. Das Ganze wird uns noch einige langfristige Folgen bescheren, leider. Dank der Impfung sind neuere Lockdowns zum Glück aber kaum mehr notwendig.

Im vergangenen Jahr haben Sie für Andermatt Swiss Alps (ASA) mit der Gewinnschwelle gerechnet, dann kam Corona. Wie sieht es nun aus?

Die ASA wird dieses Jahr voraussichtlich erstmals schwarze Zahlen schreiben. Das ist phänomenal! Wir haben ja schon in den Vorjahren mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Wegen der Abschreibungen war das Resultat dann aber nochmals rot. Dieses Jahr sollte auch unter dem Strich ein kleiner Gewinn herausschauen. In Andermatt wird es künftig einfacher. Auch hier ist das entscheidende Element die kritische Masse, die wir erreicht haben.

Sie besitzen 51 Prozent an ASA. Wann wird Orascom die Mehrheit übernehmen?

Das muss der Verwaltungsrat gemeinsam mit der Geschäftsleitung unter der Leitung von CEO Omar El Hamamsy entscheiden.