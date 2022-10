Touristen wollen in der Schweiz in kleinen Dörfern schlafen

Tourismus Plötzlich wollen die Touristen in den kleinen Dörfern schlafen: Dieser Schweizer Ort überflügelte im Sommer alle anderen Die neuesten Daten zum Schweizer Tourismus zeigen: Die bekannten Tourismusorte müssen unten durch, kleine Dörfer sind gefragt. Auch die Städte erholen sich wieder. Das liegt auch an loyalen Gästen aus der Schweiz – und einer wichtigen Gästegruppe aus dem Ausland. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gewinner im Tourismus-Ranking: Disentis/Mustér im Kanton Graubünden. zvg

So viel Betrieb war selten in Disentis/Mustér: In den Sommermonaten Juni, Juli und August wurden im 2000-Einwohner-Dorf knapp 22’000 Logiernächte verzeichnet. Mit einem Plus von 217 Prozent gegenüber derselben Periode des Jahres 2019 führt die Gemeinde im Kanton Graubünden die Rangliste der erfolgreichsten Tourismusorte an. Das zeigen gestern veröffentlichte Daten des Bundesamts für Statistik.

Nirgends in den 100 grössten Tourismusgemeinden war der Zuwachs gegenüber dem letzten Sommer vor der Coronakrise so hoch. Auf Platz 2 folgt Quarten SG mit einem Zuwachs von 180 Prozent, auf Platz 3 Laax GR mit 147 Prozent mehr Logiernächten. Nicht überall lief es so blendend, aber insgesamt kann die Tourismusbranche zufrieden sein: Nur noch 2,3 Prozent weniger Logiernächte als im Rekordjahr 2019 wurden im Sommer im ganzen Land verzeichnet.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Amerikaner sind zurück

Zurückzuführen ist das einerseits auf loyale inländische Gäste: Obwohl die Grenzen wieder offen standen und es viele ins Ausland zog, konnten hiesige Hoteliers über 20 Prozent mehr Logiernächte von einheimischen Gästen verbuchen als im Sommer 2019. Das vermochte noch nicht ganz zu kompensieren, dass Gäste aus China und Japan weiterhin fehlten und das Geschäft mit Touristinnen und Touristen aus Indien weit entfernt vom Vorkrisenniveau ist.

Doch dafür strömten Gäste aus dem nahen Ausland in die Schweiz: So wurden im Sommer mehr Logiernächte von Gästen aus Deutschland, Frankreich und Italien verzeichnet. Geholfen hat auch die Erholung bei der grossen Gästegruppe aus den USA, die beinahe wieder Vorkrisenniveau erreichte. Im August waren erstmals seit Ausbruch der Krise sogar wieder mehr US-Amerikaner im Land als 2019.

Städte erholen sich wieder

In den Daten zeichnet sich ein Trend ab: Kleinere Orte scheinen zu profitieren, während grössere Tourismusorte zuletzt eher gemieden wurden. Zu den Gemeinden mit den höchsten Zuwachsraten im Sommer gehören etwa auch Glarus Süd, Muralto, Bulle oder Pontresina, während etwa Engelberg, Saas Fee, Zermatt und Luzern deutlich im Minus sind. In den grossen Städten Zürich, Genf, Basel und Bern nahm die Erholung im Sommer an Tempo auf, obwohl sie noch immer unter dem Ausbleiben vieler Geschäftsreisenden leiden.

Im August lag Zürich als grösster Tourismus-Ort der Schweiz in Sachen Logiernächte nur noch gut zwei Prozent hinter dem August 2019, in Basel und Bern wurde mit 7,8 respektive 4,6 Prozent sogar ein respektables Plus verbucht. Auch die Flughafengemeinde Kloten als Tor zur Schweiz liegt wieder über dem Niveau von 2019.

Ob sich der Trend weg von den grossen Tourismusorten der Berge hin zu kleineren Ortschaften und Städten fortsetzt, wird der Winter als wichtigste Saison der Bergdestinationen zeigen. Vorerst aber dürften die Probleme rund um die Inflation und hohe Energiepreise die Sorge um die ausbleibenden Touristenströme überholt haben. Denn dass diese wieder Lust auf Reisen haben, weiss die Branche seit diesem Sommer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen