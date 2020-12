Tourismus Schweizer Hoteliers auf den Kapverden: «Samih Sawiris ist ein Vorbild für uns» Dominik Grossenbacher und Samuel Vörös führen in der Schweiz 26 Hotels und Gastronomiebetriebe und ein Ferienresort auf den Kapverdischen Inseln. Sie sagen: Reisen ist moralisch richtig. Stefan Ehrbar 02.12.2020, 05.00 Uhr

Samuel Vörös (l.) und Dominik Grossenbacher führen 26 Betriebe in der Schweiz und neuerdings ein Resort auf den Kapverden. Privat

Die beiden Zentralschweizer Gastronomen und Hoteliers führen in der Schweiz mehrere Betriebe von St. Gallen bis ins Tessin oder sind an ihnen beteiligt. Seit letztem Jahr betreiben sie zudem ein Resort auf den Kapverden. Im Interview erklären sie, auf welche Schwierigkeiten sie gestossen sind und warum sich Schweizer trotz Corona in das Flugzeug setzen sollten.