Aus dieser Schweizer Region kommen die grosszügigsten Touristen

Tourismus So häufig reisen Menschen aus Ihrer Grossregion ins In- und Ausland – und so viel Geld geben sie dafür aus Neue Daten des Bundes zeigen, wie viel die Menschen aus verschiedenen Schweizer Regionen in den Ferien ausgeben, wie häufig sie verreisen und mit welchem Verkehrsmittel. In einem bestimmten Alter sind Menschen besonders oft in den Ferien. 28.10.2022

Der Chli Aubrig im Kanton Schwyz: In der Schweiz geben hiesige Touristen weniger Geld aus als im Ausland. Keystone

Von Corona liessen sich Menschen aus der Schweiz das Reisen nicht gänzlich vermiesen. Das Bundesamt für Statistik hat vor kurzem Auswertungen von Zahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht, die von den vier grossen Buchungsplattformen Booking.com, Expedia, Tripadvisor und Airbnb erhoben wurden. Durchschnittlich ging demnach jede Einwohnerin und jeder Einwohner zweimal auf Reisen, wobei die regionalen Unterschiede gross sind. Niemand unternahm mehr Reisen mit Übernachtungen als Menschen aus dem Kanton Zürich: 2,42 mal waren sie im In- oder Ausland.

Die Nordwestschweizer, worunter Einwohner der Kantone Aargau und beider Basel summiert werden, unternahmen 2,37 Ferienreisen. Auf Platz drei folgten die Menschen aus der Zentralschweiz (Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden, Schwyz, Uri und Zug) mit 2,32.

Werden nur Reisen ins Ausland betrachtet, steht die Bevölkerung des Kanton Zürich mit 1,06 Reisen im Jahr 2021 ebenfalls an erster Stelle. Danach sieht die Rangliste allerdings anders aus: An zweiter Stelle steht die Genferseeregion, an dritter Stelle die Nordwestschweiz.

Der Wohnort alleine entscheidet nicht über die Häufigkeit der Reisen. Zwar unternehmen insbesondere jüngere Menschen, die in Grossstädten in Flughafennähe wohnen, viele Reisen mit dem Flugzeug. Das ist aus einer Studie des Instituts Sotomo bekannt. Das Angebot schafft in diesem Fall auch eine Nachfrage.

Ab 25 Jahren wird viel gereist

Doch nur gerade jede sechste Reise mit mindestens einer Übernachtung wurde letztes Jahr überhaupt mit dem Flugzeug zurückgelegt. In fast zwei von drei Fällen hingegen wurden Reisen mit dem Auto unternommen, der Rest entfällt auf den öffentlichen Verkehr. Hier spielt die Flughafennähe keine entscheidende Rolle.

Entscheidender sind andere Faktoren – etwa das Alter: Junge Menschen sind häufiger unterwegs und ledige häufiger als verheiratete. Menschen im Alter zwischen 25 und 44 Jahren waren letztes Jahr durchschnittlich 2,4 Mal auf Reisen mit Übernachtungen, über 65-Jährige hingegen nur halb so oft.

Basler sind alt, aber reisen viel

Dass Zürcher so viel reisen, hat auch mit der jungen Bevölkerung im Kanton zu tun: Auf 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren kommen nur 27,1 im Alter von über 65 Jahren, während dieser Quotient in der ganzen Schweiz bei 30,7 liegt. Der auf dem letzten Platz rangierte Kanton Tessin ist hingegen überdurchschnittlich alt, genauso wie der Kanton Bern oder das Wallis.

Auch hier gibt es allerdings Ausnahmen. Die Nordwestschweiz ist beispielsweise sehr reisefreudig, obwohl nur der Kanton Aargau jünger ist als die Schweiz, die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft hingegen deutlich älter.

Vielverdiener sind Vielflieger

Ein Erklärungsansatz für diesen scheinbaren Gegensatz ist das Einkommen. Bekannt ist aus der Sotomo-Studie, dass die Zahl der jährlich durchgeführten Flüge mit dem Einkommen steigt. Wer netto weniger als 4000 Franken pro Monat verdient, unternimmt durchschnittlich 0,3 Flüge pro Jahr. Bei Einkommen zwischen 4000 und 8000 Franken sind es doppelt so viele, bei Einkommen von über 12000 Franken über fünfmal so viele. Ein ähnliches Muster dürfte sich bei Reisen mit anderen Verkehrsmitteln zeigen.

Beim steuerbaren Einkommen liegen die beiden Basel deutlich über dem Schweizer Durchschnitt – genauso wie der Kanton Zürich und die meisten Zentralschweizer Kantone. Dies deckt sich auch mit den Ausgaben für die Reisen. Im Jahr 2019, dem letzten vor der Coronakrise, gab niemand so viel Geld pro private Reise aus wie die Zürcher: 960 Franken liessen sie sich jeden Urlaub durchschnittlich kosten – pro Person.

Im Jahr 2021 sah diese Rangliste zwar anders aus – die Region Espace Mittelland lag bei den Ausgaben – doch diese Resultate sind wegen sehr hoher Konfidenzintervalle und damit einer hohen Ungenauigkeit mit Vorsicht zu geniessen. Die Daten aus dem Jahr 2019 weisen hingegen eine höhere statistische Genauigkeit auf. Für Auslandreisen gaben Menschen aus allen Regionen demnach deutlich mehr Geld aus als für Inlandsreisen.

Die Coronakrise hat das Reiseverhalten in vielerlei Hinsicht verändert. So sank die Zahl der Reisen von Menschen aus der Schweiz von 21,9 Millionen im Jahr 2019 auf 15,1 Millionen im Jahr 2020 und 16,3 Millionen im Jahr 2021. In den letzten beiden Jahren wurden zudem erstmals seit Jahren mehr Reisen im Inland als im Ausland unternommen – und mit dem Flugzeug und dem ÖV wurden deutlich weniger Reisen unternommen, während das Auto als Verkehrsmittel fast stabil blieb.

