Tourismus Tests, Zertifikate, Annullationen: So verreisen Sie am besten in die Frühlings- und Sommerferien – und hier gilt Obacht In der Schweiz und in anderen Ländern werden die Covid-Regeln gelockert. Damit werden Ferien in der Ferne wieder realistischer und einfacher. Dennoch ist Vorsicht bei der Reiseplanung nötig. Stefan Ehrbar und Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 11.02.2022, 16.15 Uhr

«If you're going to San Francisco»: Die Reise in die USA ist auch für Nicht-Amerikanerinnen und -Amerikaner möglich. Joonyeop Baek / Unsplash

«Es wird ein super Sommer werden»: Das ist keine zweckoptimistisches Aussage eines Reiseveranstalters, sondern eine Vorhersage des deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Mit der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie kommt auch der Reisehunger zurück. Die Preise für Flüge ziehen bereits wieder an. Was es jetzt zu beachten gilt, wenn Sie die Frühlings- oder Sommerferien planen, und welche Versicherung Sinn macht: Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der Migros-Reiseveranstalter Hotelplan verzeichnet einen deutlichen Anstieg: «Der Eingang von Neubuchungen bei Hotelplan Suisse liegt auf dem Niveau von 2019», sagt Sprecherin Bianca Gähweiler. Begonnen habe die Aufholjagd, nachdem der Bundesrat die Testpflicht bei der Einreise für vollständig geimpfte und genesene Personen per 22. Januar aufgehoben habe.

Dieser Entscheid hat auch bei Kuoni für einen Schub gesorgt. «Im Vergleich zum Zeitpunkt der Ankündigung des Bundesrats gehen rund doppelt so viele Reservationen ein», sagt Sprecher Markus Flick. Im Januar seien zwar noch immer rund 50 Prozent weniger Buchungseingänge verzeichnet worden als vor der Krise. Diese Diskrepanz dürfte nun aber wöchentlich geringer werden: «Das Buchungsplus ist nachhaltig.»

Philipp von Czapiewski, CEO TUI Schweiz zvg

Steigende Buchungseingänge verzeichnet auch Tui Suisse. «Wir starten deutlich besser ins Jahr, als dies 2021 der Fall war», sagt Konzernchef Philipp von Czapiewski. Das Buchungsniveau sei aber noch geringer als vor der Krise.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommen die Airlines. Bei Edelweiss heisst es, das Wintergeschäft sei aufgrund der Reisebeschränkungen unter den Erwartungen geblieben, im Dezember seien praktisch keine Neubuchungen getätigt worden. Der Januar und der Februar dürften deshalb schwierig werden. Aber: «Bei den Buchungen für die Frühlingsferien sind wir beinahe auf dem Niveau von 2019», sagt Sprecher Andreas Marti.

Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott. zvg

Für einige wichtige Märkte habe sich die Buchungslage in den letzten Wochen «deutlich verbessert», teilt Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott mit. Von einer Zunahme der Buchungen für internationale Reisen berichten auch die SBB. «Die aktuelle Entwicklung stimmt uns optimistisch», sagt Sprecherin Sabrina Schellenberg.

Dasselbe gibt der Schweizer Ableger der Airline Easyjet zu Protokoll: «Die Buchungen für den Sommer sind jetzt so hoch wie seit der Zeit vor der Pandemie nicht mehr.»

Im Frühling wollen laut Hotelplan viele Ferienhungrige nach Ägypten, auf die Malediven, nach Dubai, auf die Kanarischen Inseln, in die Karibik oder in die USA – und dabei besonders nach Florida. Die Wärme lockt also. Bei Kuoni stehen ähnliche Destinationen bis im April hoch im Kurs, zudem wird Thailand gut gebucht. Im Frühling dürften auch europäische Städte wieder an Bedeutung gewinnen. Tui Suisse wiederum sieht gute Zahlen für die Dominikanische Republik.

Strand von Havanna, Kuba: Karibik-Destinationen sind im Frühling gefragt. Edwin Remsberg / www.imago-images.de

Edelweiss-Sprecher Andreas Marti sagt, aktuell seien auf der Kurzstrecke die Kanaren und Ägypten im Trend.

«Ausserdem werden wir ab März auch wieder die beliebten Destinationen Larnaca, Ibiza, Antalya und Heraklion anfliegen.»

Die Swiss sieht über Ostern und die kommenden Ferien eine hohe Nachfrage nach Spanien, Portugal, Griechenland und Italien, aber auch Destinationen im nördlichen Europa wie London oder Stockholm laufen gut.

Im Zug nach Paris: Die Nachfrage nimmt zu. TGV Lyria

Bei Zugreisenden waren während der Pandemie vor allem naturnahe Destinationen etwa an der Nord- oder Ostsee oder im Tirol gefragt, ohne urbanes Gedränge. Das ändert sich langsam: «Aktuell sehen wir wieder einen Trend zu den klassischen Städtereisedestinationen wie Paris, Hamburg, Venedig oder München», sagt SBB-Sprecherin Schellenberg.

Hotelplan berichtet von vielen Buchungen für Griechenland mit den Inseln Kreta, Kos & Rhodos, die USA, Zypern, Spanien und die Türkei. Kuoni verzeichnet im Sommer auch eine hohe Nachfrage in den europäischen Norden und nach Bahnreisen innerhalb Europas. Bei Kuoni ziehen erstmals seit zwei Jahren Nordamerika-Buchungen wieder an. Diesen Trend beobachtet auch Tui Suisse. Dort sind im Sommer zudem die Balearen gefragt.

Die Malediven: Nicht günstig, aber beliebt. seefromthesky / Unsplash

Die Swiss erwartet im Sommer ein grosses Interesse für Flüge in die USA und registriert anziehende Buchungen für Johannesburg, Bangkok, Dubai, Mumbai und Delhi. Edelweiss fliegt neu auch im Sommer auf die Malediven – eine laut Airline beliebte Destination bei Schweizer Touristen. Für die Swiss-Schwester sind daneben die Destinationen in den USA und Kanada wichtig, die nach zwei Jahren Unterbruch wieder angeflogen werden. Am 2. März hebt Edelweiss ab Zürich wieder nach Tampa ab, etwas später folgen Las Vegas, Denver, Vancouver und Calgary.

Easyjet nimmt im Sommer zusätzlich zu den bestehenden Strecken Verbindungen von Genf nach Izmir und Hammamet und von Basel nach Heraklion ins Programm auf.

Edelweiss rechnet mit vielen Buchungen aus den USA in die Schweiz. Auch die Swiss registriert im Frühling und Sommer eine starke Nachfrage aus den USA und Brasilien.

Bei den SBB heisst es, die Nachfrage nach Reisen in die Schweiz hänge stark von geltenden Covid-Vorgaben bei der Rückkehr ab. «Sehr erfreulich entwickelt sich der Markt Frankreich, aber auch aus Deutschland sehen wir kürzlich wieder steigende Buchungszahlen», sagt Sprecherin Sabrina Schellenberg.

Mit der Normalität dürfte auch die Zeit der ganz grossen Schnäppchen zu Ende gehen. Zwar würden viele der üblicherweise im Januar zur Verfügung stehenden Frühbucherrabatte dieses Jahr auch noch im Februar angeboten, weil das Buchungsaufkommen tiefer sei, sagt Kuoni-Sprecher Markus Flick.

Ab in den Süden: Der Flughafen Zürich dürfte im Sommer wieder aus allen Nähten platzen. Keystone

Doch insgesamt dürfte es preislich wieder aufwärtsgehen: «Wir gehen davon aus, dass die Kosten für Ferienarrangements im Sommer 2022 grundsätzlich auf dem Niveau von 2019 liegen werden», sagt Hotelplan-Sprecherin Bianca Gähweiler. Vereinzelt könnten die Ferien gar teurer werden, weil in Destinationen wie den USA eine hohe Nachfrage von aus- und inländischen Touristen verzeichnet werde.

Kurzfristige Schnäppchen gebe es immer wieder mal, sagt Tui-Suisse-Chef Philipp von Czapiewski. Edelweiss-Sprecher Andreas Marti rät, auch unter der Woche für 5 oder 10 Tage zu buchen.

«Das kann preislich attraktiver sein als ein Flug von Samstag bis Samstag inmitten den Sommerferien.»

Es lohnt sich, nicht allzu lange zuzuwarten: Die Airline stellt fest, dass wieder etwas früher gebucht werde. Eine Beobachtung von Preisen für USA-Flüge durch CH Media zeigte zuletzt einen Aufwärtstrend.

Auch die Swiss geht davon aus, dass die Preise für Flugreisen langfristig wieder steigen werden.

Bei Edelweiss sind aktuell keine Flugzeuge krisenbedingt abgestellt. Auf Mitte Jahr wird die Fluggesellschaft zwei zusätzliche Kurzstreckenflugzeuge des Typs A320 einflotten. Allerdings musste Edelweiss letztes Jahr zwei Langstreckenflugzeuge des Typs A330 an die Lufthansa-Tochter Eurowings Discover abtreten. Als Konsequenz daraus kann die Airline diesen Sommer die Destinationen San Diego, Rio und Buenos Aires nicht bedienen, wie Sprecher Andreas Marti sagt.

Bei der Swiss sind unter anderem einige Flugzeuge des Typs A330 noch nicht im Einsatz. Christian Beutler / KEYSTONE

Bei der Swiss sind weiterhin fünf Langstreckenflugzeuge des Typs A330 und drei Kurzstreckenflugzeuge des Typs A320 im sogenannten Langzeitparking. Mehr Informationen zur Flottenplanung könnte die Swiss am 3. März an der Jahresmedienkonferenz bekannt geben.

Für einzelne Ferienziele sei ein Buchungsvolumen auf Vorkrisenniveau realistisch, sagt Philipp von Czapiewski von Tui Suisse. Der Winter sei deutlich besser gewesen als im Vorjahr, aber unter dem Niveau vor der Krise. Auch im Sommer dürfte das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht werden.

Hotelplan rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit rund 70 Prozent des Umsatzes gegenüber dem Geschäftsjahr vor Corona. Kuoni teilt mit, im Europa-Geschäft sei das Erreichen des Vorkrisenniveau nach aktueller Lage nicht ausgeschlossen. Bei Langstrecken-Destinationen dauere die Erholung aber länger. Insgesamt kalkulieret Kuoni für 2022 mit etwa 75 Prozent der Umsätze vor der Pandemie.

Die Swiss geht davon aus, das Angebot zumindest im Hochsommer auf etwa 80 Prozent des Vorkrisen-Stands erhöhen zu können. Edelweiss steigert die Anzahl Flüge auf der Kurz- und Mittelstrecke im Vergleich zum Sommer 2021 um 16 Prozent. Easyjet teilt mit, für die wichtigen Ferienmonate Juli bis September plane die Airline ein Kapazitätsniveau, das demjenigen des Jahres 2019 nahekomme.

Hotelplan hat wieder alle 82 Filialen geöffnet, teilweise aber mit verkürzten Öffnungszeiten. Einige Mitarbeitende sind noch in Kurzarbeit. «Wir gehen davon aus, dass wir im Verlauf des Frühlings vollständig aus der Kurzarbeit treten werden», sagt Sprecherin Gähweiler.

Gar Neueinstellungen könnte es bei Tui Suisse geben, wo «aufgrund der aktuellen Buchungsdynamik» keine Mitarbeitenden mehr in Kurzarbeit sind, wie es Länderchef Philipp von Czapiewski sagt. «In Abhängigkeit der Buchungsentwicklung prüfen wir den Aufbau weiterer Stellen.

Reisebüros mussten während der Krise Filialen schliessen und Stellen abbauen. Keystone

Kuoni-Sprecher Markus Flick sagt, die Reisebüros hätten mit wenigen Ausnahmen wieder an Vormittagen, Nachmittagen und in den meisten Fällen auch an Samstagen geöffnet, jedoch noch nicht überall ganztags durchgehend. «Die Kurzarbeitsstunden bei Kuoni entwickeln sich rückläufig.» Noch seien die Umsatzverluste im Vergleich zum Vorkrisenniveau aufgrund ausserordentlicher Reisebestimmungen teils signifikant, weshalb Kuoni weiterhin auf die Kurzarbeit setze.

Ja. Neuseeland oder auch einige asiatische Länder sind aktuell noch nicht bereisbar. Auch China, Hongkong, Malaysia oder Myanmar sind für Touristen geschlossen. Zumindest für geimpfte Reisende wollen Australien und Indonesien ihre Grenzen zeitnah öffnen, heisst es bei Kuoni. Japan oder Neuseeland dürften im Lauf des Jahres folgen.

«Für die meisten Reisen ist aktuell ein Zertifikat notwendig», sagt Hotelplan-Sprecherin Gähweiler. «Bei Reisen in Länder ausserhalb der Schweiz müssen Erwachsene vorerst noch praktisch ausnahmslos mindestens die 3G-Bedingung erfüllen», sagt Kuoni-Sprecher Markus Flick. «Wir rechnen aber damit, dass die aktuell geltenden Reisebestimmungen in den kommenden Wochen vielerorts gelockert werden.»

Für das Flanieren in Barcelona braucht es kein Zertifikat. Jorge Fernández Salas / Unsplash

«Der Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines negativen Tests wird in praktisch allen Ferienzielen für die Einreise benötigt», sagt Tui-Suisse-Manager von Czapiewski. «Somit wird das Covid-Zertifikat für Reisen weiterhin benötigt.» Es werde aber nicht überall für Aktivitäten wie Restaurantbesuche verlangt.

«Wir gehen aktuell davon aus, dass die meisten europäischen Länder die Testpflicht für vollständig geimpfte und genesene Personen in den nächsten Wochen aufheben werden», heisst es bei Hotelplan. «Mindestens Kinder und geimpfte sowie genesene Erwachsene dürften im Frühling und Sommer in weiten Teilen Europas oder sogar darüber hinaus ohne Tests auskommen», teilt auch Kuoni mit.

Auch ausserhalb Europas kann teilweise bereits auf einen Test verzichtet werden, wenn der Nachweis für eine Impfung oder Genesung vorgelegt werden kann. Das gilt etwa für Ägypten. «Wir erwarten für den Sommer noch mehr Lockerungen», sagt Philipp von Czapiewski von Tui Suisse.

Hotelplan-Sprecherin Bianca Gähweiler. zvg

Zumindest wenn man der Mehrheit folgt, lautet die Antwort: Ja. Über 50 Prozent der Hotelplan-Kundinnen und -Kunden buchen aktuell eine Reiseversicherung hinzu. «Pauschalreisen, deren Flüge mit Edelweiss ab Zürich oder mit Helvetic ab Zürich und Bern durchgeführt werden, können bis 21 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen kostenlos annulliert oder umgebucht werden», sagt Hotelplan-Sprecherin Bianca Gähweiler. «Ebenfalls gilt das Angebot für eine Handvoll Flüge mit Swiss ab Zürich sowie rund 15 Destinationen, die von Swiss ab Genf angeflogen werden.»

Bei Kuoni heisst es, obwohl die Anzahl verkaufter Reisen unter dem Niveau vor der Krise liege, würden aktuell rund doppelt so viele Policen verkauft.

«Es gibt kaum mehr Kundinnen und Kunden, die ohne Versicherungsschutz eine Reise antreten.»

Mit einem positiven Corona-Test wird das Reisen schwierig. Unsplash

Aber Achtung: Viele Reiseversicherungen erstatten Gelder nur im Fall eines positiven Corona-Testresultats zurück. Andererseits haben Reisebüros mittlerweile Angebote eingeführt, welche die Stornierung oder Umbuchung auch kurz vor Antritt der Reise und ohne Angabe von Gründen ermöglichen. Bei Tui Suisse können Reisen ab einer Gebühr von 49 Franken bis zu 15 Tage vor Abreise einmalig gebührenfrei storniert werden.

Von mehr Flexibilität als vor der Krise profitieren auch Selbstbucher. Viele Hotels ermöglichen auf ihren eigenen Websites und auf Buchungsplattformen wie booking.com die kostenfreie Stornierung zum Teil noch 24 Stunden vor dem Aufenthalt.

Die Flugpläne zumindest der grossen Airlines sind mittlerweile wieder ziemlich stabil. «Wenn immer möglich, wollen wir von Annullationen absehen», sagt Edelweiss-Sprecher Andreas Marti. «Wenn einige Flüge so schwach ausgelastet sind, dass sich deren Durchführung nicht rechnet, werden einzelne Flüge zuerst zu «Drei- oder Viereck-Flügen» zusammengelegt.» Das kann einen zusätzlichen Zwischenstopp bedeuten. Ziel sei es aber, die Kunden am gleichen Tag zum Ziel zu bringen.

Die Swiss teilt mit, sie habe zusätzliche Reserven in die Pläne und Prozesse für das kommende Wachstum eingeplant. Aus technischen oder meteorologischen Gründen könne es immer zu vereinzelten Flugstreichungen kommen. «Nachfragebedingte Flugstreichungen infolge der Pandemie hat es in den letzten Wochen jedoch nicht gegeben», sagt Sprecherin Meike Fuhlrott.

