Philipp von Czapiewski, CEO von Tui Suisse, im Interview

Tourismus «Zertifikate, Tests, Impfungen – das wird so rasch nicht verschwinden»: Der Tui-Chef über die Zukunft des Reisens Tui-Suisse-Chef Philipp von Czapiewski sagt im Interview, wie stark die Nachfrage für Winterferien steigt, wann die beste Buchungszeit ist und weshalb manche Destinationen für Ungeimpfte künftig unerreichbar bleiben. Benjamin Weinmann 13.11.2021, 05.00 Uhr

Strand statt Bürowand: Manche Tui-Kundinnen und Kunden haben ihr Homeoffice auf die Malediven verlegt. Matteo Colombo / Moment RF

Die Reisebranche erholt sich langsam, wichtige Destinationen wie die USA erlaubten seit dieser Woche die Einreise für geimpfte Passagiere. Das sind gute Nachrichten für Tui-Suisse-Chef Philipp von Czapiewski (37), der die Führung der Firma just Anfang 2020 im Krisenmodus übernahm. Diese Woche lud der deutsche Reisekonzern zur ersten Pressereise seit Pandemiebeginn nach Zypern. CH Media war ebenfalls vor Ort.

Philipp von Czapiewski, CEO TUI Schweiz. zvg

Die USA, Thailand und Singapur sind seit dieser Woche für Geimpfte wieder offen, Ihr Hotel hier auf Zypern ist ausgebucht. Ist die Krise in der Reisebranche vorbei?

Philipp von Czapiewski: Entwicklungen wie diese stimmen uns natürlich positiv, und es wird immer besser. Aber man muss sehen, dass noch nicht die ganze Welt bereisbar ist, wie zum Beispiel Australien oder viele südamerikanische Länder. Von Normalität lässt sich noch nicht sprechen.

Wie läuft denn Ihr Geschäft?

Unser Geschäftsjahr, das im September zu Ende ging, war deutlich besser als das Jahr zuvor, aber trotzdem noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau, weil im vergangenen Winter fast nicht gereist werden konnte. Erst im Sommer zog es dann wieder an.

Und kommenden Winter?

Wir haben unser Angebot für den Winter deutlich ausgebaut. Das Flugangebot ist heute um rund 30 Prozent grösser als vor einem Jahr. Berücksichtigt man die zahlreichen Stornierungen von damals wegen neuer Quarantäneregeln, ist unser aktuelles Flug-Angebot sogar doppelt so gross wie im vergangenen Winter. Die Buchungseingänge für den Winter liegen derzeit über den Werten vor der Krise. Unsere Gäste buchen allerdings kurzfristiger.

Deutscher Jungmanager Philipp von Czapiewski hat im Frühling 2020 die Führung von Tui Suisse mit 53 Filialen und folgte damit auf den langjährigen Firmenchef Martin Wittwer. Der 37-jährige Hannoveraner hat einen Master-Abschluss in «Business Administration» und arbeitet seit seinem Studium für den deutschen Reisekonzern. Von Czapiewski ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. (bwe)

Drohen auch in den kommenden Jahren Stornierungswellen?

Die internationalen Reiseregeln ändern sich nach wie vor, insofern kann es durchaus zu kurzfristigen Flugplanänderungen oder gar Annullationen kommen, aber bei weitem nicht in dem Ausmass wie im vergangenen Jahr.

Und wohin reisen die Schweizer Gäste in den kommenden Monaten in erster Linie? Nach New York fürs Weihnachtsshopping?

Das ist ein wenig ein Klischee. Klar, auch wir haben einige New-York-Buchungen. Aber einen US-Boom haben wir nicht erlebt. Gefragt sind warme Destinationen, insbesondere die Kanaren, Ägypten, die Kapverden und auch Langstreckenziele wie die Karibik, Dubai und Ziele im indischen Ozean. Die Öffnung Thailands für Geimpfte ist für uns mit Blick auf den aktuellen Winter bedeutender als jene der USA.

Für viele Reisende eine beliebte Weihnachtsdestination fürs Shopping: New York. Für den Badeferienspezialisten Tui Suisse spielt dieses Geschäft keine allzu grosse Rolle. Angela Santana / Aargauer Zeitung

Die Kundinnen und Kunden buchen nach wie vor kurzfristig. Ihre Planung ist also ein Blindflug.

Ein Blindflug nicht, aber die Planung ist auf jeden Fall schwieriger geworden, wir müssen mehr antizipieren. Mit Frühbucherrabatten hoffen wir, dass mehr Leute im Voraus buchen. Es lohnt sich somit auch preislich, jetzt schon die Frühlingsferien zu planen.

Die beliebtesten Tui-Ziele im Winter 1. Kanaren

2. Ägypten

3. Kapverden

4. Domenikanische Republik, Karibik

5. Dubai

6. Malediven, Indischer Ozean

7. Thailand

Und wann glauben Sie, erreichen Sie das Vor-Corona-Niveau wieder?

Das laufende Geschäftsjahr von Oktober bis September 2022 dürfte ein Übergangsjahr bleiben. Im Winter rechnen wir mit einem Niveau von maximal 70 Prozent, und im Sommer hoffentlich nochmals etwas mehr, sodass wir wie geplant wieder schwarze Zahlen schreiben können.

Gerade bei Fernreisen sind trotz Impfung teure PCR-Tests nötig. Das können sich nicht alle Kunden leisten…

Das ist so, die Tests sind preislich für viele Kunden eine grosse Belastung und teils auch ein Grund, auf eine andere Destination auszuweichen. Aber es gibt einen grossen Nachholeffekt, und da leisten sich viele Leute diesen Aufpreis.

Das klingt ziemlich optimistisch. Aber die Covid-Zahlen steigen in vielen Ländern wegen der Delta-Variante und auch eine neue Mutante ist nicht ausgeschlossen!

Dieses Risiko wird in Zukunft bleiben, klar. Damit müssen wir leben.

Der Reiseprozess an Flughäfen ist im Zuge der Corona-Pandemie komplexer geworden. (KEYSTONE/Alexandra Wey) Alexandra Wey / KEYSTONE

Das heisst, der Reiseprozess bleibt die nächsten Jahre eine Tortur.

Eine Tortur würde ich es nicht nennen, es ist einfach eine neue Normalität, und ja, sie ist etwas aufwendiger. Zertifikate, Tests, Impfungen – diese Regeln werden so rasch nicht verschwinden, das wird uns langfristig begleiten.

Dann werden manche, besonders strenge Destinationen für Impfunwillige mittel- bis langfristig unerreichbar bleiben.

Ja, davon gehe ich aus.

SVP-Präsident Marco Chiesa erschien kürzlich viel zu spät am Flughafen und verpasste deshalb - zu seinem Erstaunen - seinen USA-Flug. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Auf dem Hinflug dieser Pressereise konnten zwei Passagiere nicht boarden, weil sie die nötigen Dokumente nicht hatten. Und kürzlich verpasste SVP-Präsident Marco Chiesa seinen USA-Flug, weil er nur eine Stunde vor Abflug am Flughafen war. Überrascht es Sie, wie schlecht informiert manche Passagiere sind?

Nein, das gibt es immer, auch wenn heute deutlich mehr Klarheit herrscht bezüglich der Vorschriften. Zu deren Verteidigung muss man aber auch sagen, dass die Regeln in den vergangenen Monaten nicht immer übersichtlich waren oder sich schnell verändert haben. Es gab eine Phase, da haben die Leute nicht gebucht, weil sie zuerst die Quarantäneliste der Folgewoche abwarten wollten.

Zurecht!

Ja, absolut. Aber davon sprechen wir heute nicht mehr. Die Regeln in der Schweiz und den Destinationen werden immer klarer und langfristiger. Zudem findet teilweise eine gewisse Abstimmung und Harmonisierung statt. Das schafft mehr Planbarkeit. Allerdings glaube ich nicht, dass es je internationale, allgemeingültige und einheitliche Standards geben wird. Letztlich können alle Länder selbst entscheiden, welche Impfungen oder welche Tests nötig sind. Umso wichtiger ist es, dass die Prozesse während der Reise einfacher werden, dass man zum Beispiel weiss, wann man welche Dokumente vorweisen muss.

Sanddünen und Strand in Corralejo, Fuerteventura - für manche Tui-Kundinnen und Kunden ist die Insel das neue Homeoffice. 19116132,fotolia

Sie bieten wie die Konkurrenten so genannte «Workation»-Pakete an, also das Arbeiten im Ferienparadies. Wie gefragt ist diese neue Homeoffice-Form?

Bisher ist es eine zweistellige Zahl an Kunden, die das bei uns gebucht haben, zum Beispiel in unseren auf der Kanarischen Insel Fuerteventura oder auf den Malediven, und die Nachfrage danach steigt, aber noch auf sehr tiefen Niveau.

SBB-Chef Vincent Ducrot hat dies kürzlich kritisiert, die «Workation»-Angestellten quasi als Faulpelze dargestellt. Was halten sie von solcher Kritik?

SBB-Chef Vincent Ducrot ist kein Fan von zu vielen Angestellten im ausländischen Homeoffice. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Ich persönlich bin ein grosser Fan vom flexiblen Arbeiten, dazu gehört für mich auch die «Workation», sofern der Job das erlaubt. Das muss jede Firma selbst entscheiden.

Tui hat vergangenes Jahr 8 Filialen geschlossen, um Kosten zu sparen. Ihre 53 verbleibenden Filialen sind nun wieder offen, und die Angestellten sind nicht mehr in Kurzarbeit. Kommen die Kunden denn zurück in die Filiale?

Gerade im Vorfeld der Herbstferien hatten wir sehr viele Kundenkontakte in den Filialen, aber auch online, sei es per Video-Beratung oder Chats. Unsere Reiseexpertinnen und -experten sind und bleiben ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäftsmodells.

Die Frage bleibt aber, wie das Reisebüro der Zukunft aussieht. Ihre Konkurrentin Hotelplan will vermehrt auf Hub-Filialen setzen, welche kleineren Büros mit ihrer Expertise helfen.

Das machen wir nicht. Wir möchten viel eher die verschiedenen Kommunikationskanäle, von der Filiale bis zum SMS, noch enger miteinander verzahnen.

Hotelplan prüft zudem Co-Filialen zusammen mit dem Telecom-Händler Salt, um Mietkosten zu sparen. Gibt es in Tui-Reisebüros bald Gelaterias?

Auch das ist nicht geplant.

Und Ihre Beratungsgebühr von 60 Franken bei einer Buchung bleibt?

Ja, die bleibt.

Aber in Deutschland verrechnet Tui diese Gebühr nicht. Was soll das?

Auch in Deutschland ist die Beratungsgebühr ein Thema. Ich stehe dahinter, denn unsere Beratung ist ein grosser Mehrwert, den man bei irgendeiner Onlineplattform nicht immer erhält, und das darf seinen Preis haben.

Im Frühling läuft die Kurzarbeitsregelung für viele Reisebüros aus. Rechnen Sie danach mit vielen Konkursen?

Wenn sich der Reiseverkehr so wie aktuell weiterentwickelt, dann nicht. Aber dass nicht jeder diese Krise überleben wird, ist zu erwarten. Leider.

Wichtiger Tui-Partner: Die Swiss-Schwesterairline Edelweiss.

Chris Iseli / AGR

Wie zufrieden sind Sie aktuell mit Ihren wichtigsten Partnern, der Edelweiss und Swiss, die noch immer kurzfristig Flüge verschieben müssen.

Grundsätzlich sind wir mit unseren Partnern sehr zufrieden, aber natürlich gibt es bei solchen Themen immer Gesprächsbedarf, um partnerschaftliche Lösungen zu finden. Das diskutieren wir aber nicht in der Öffentlichkeit.

Aber die Swiss und ihre Schwester Edelweiss haben als Platzhirsche eine grosse Verhandlungsmacht Ihnen gegenüber…

Das war in der Vergangenheit noch stärker der Fall. Wir gehören zur TUI Group und die Swiss gehört zur Lufthansa Group. Dort wo es sinnvoll ist, diskutieren wir daher bestimmte Themen auf Konzernebene und Augenhöhe. Zudem sind in der Schweiz in den vergangenen Monaten weitere Airlines hinzugestossen, wie Condor und andere Charter-Airlines. Das freut uns.

Sie haben die Chefstelle bei Tui Suisse im März 2020 angetreten, pendeln aber nach wie vor von Hannover nach Zürich. Weshalb?

Ich habe aktuell eine Mietwohnung in Zürich, aber meine Frau und unsere beiden kleinen Kinder leben in der Tat noch in Hannover. Die Corona-Reiseeinschränkungen und der Lockdown machten es beinahe unmöglich, von Deutschland aus ein neues Zuhause in der Schweiz zu finden, das war ein zu grosser Aufwand. Und im April kam unser zweites Kind zur Welt. Nun möchten wir die Haussuche aber wieder forcieren.

Ein neuer Chef aus Deutschland, und 2020 kamen auch Entlassungen hinzu. Bei solchen Veränderungen stellt sich die Frage: Wie schweizerisch bleibt Tui Suisse?

Wir haben 53 Reisebüros und unseren Hauptsitz hier für die Vermarktung und den Vertrieb unserer Reisen. Das ist auch die Ausrichtung für die Zukunft. Aber natürlich werden wir in Zukunft weiterhin die Vorteile innerhalb der Tui-Gruppe nutzen und vermehrt von den Weiterentwicklungen der IT-Plattformen auf Konzernebene profitieren, zum Beispiel Apps und Websites. Das würde sich für die Schweiz allein nicht lohnen.

Tui hat vergangenes Jahr hierzulande acht Reisebüros geschlossen. Michel Canonica

Was zeichnet denn die Schweizer Kundschaft aus?

Die Vielfalt beim Reisen. In Deutschland gibt es im direkten Vergleich noch etwas häufiger den klassischen Strandtouristen. Die Schweizer reisen nicht nur an den Strand, sondern machen auch eine Safari oder einen Städtetrip.

…weil die Schweizer absolute Vielflieger sind! Das sollte sich künftig ändern, wenn man an die Nachhaltigkeit denkt.

Diese Vereinfachung, reisen ja oder nein, ist mir zu simpel…

…es geht ja nicht nur darum. Es gibt auch die Frage: Zug oder Flugzeug?

Ja. Aber langfristig bin ich überzeugt, dass die Reisebranche wachsen wird. Denn Reiseerlebnisse haben in der Wohlstandsgesellschaft einen hohen Stellenwert, und das wird an Bedeutung nicht verlieren, sondern eher zunehmen. Umso mehr strengen wir uns an, in allen Bereichen nachhaltiger zu werden. Bei den Hotels beinhaltet dies zum Beispiel die Wiederverwendung von Wasser in den Hotelanlagen oder die Reduktion von Plastik oder Food Waste.

Und wohin reisen Sie persönlich als nächstes?

Wahrscheinlich in einen Robinson Club, weil unsere Kinder dreieinhalb und ein halbes Jahr sind, und wir da toll relaxen können.

Dieses Interview entstand auf Zypern im Rahmen einer Pressereise auf Einladung von Tui Suisse.