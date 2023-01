Konkurs: Reformhaus Müller schliesst Filialen per 4. Januar

Traditionsfirma Die Müller Reformhäuser sind pleite – 300 Mitarbeitende verlieren den Job: Wie es zum Niedergang gekommen ist Schocknachricht für die knapp 300 Mitarbeitenden und die gesundheitsbewusste Stammkundschaft: Die 37 Reformhaus-Filialen schliessen per morgen Mittwoch. Ann-Kathrin Amstutz und Pascal Michel 2 Kommentare 03.01.2023, 11.48 Uhr

Das Müller Reformhaus in Aarau ist eine von 37 Filialen, die am Mittwoch geschlossen bleiben. Nadja Rohner

Am Freitag waren auf der Website noch neue Jobs ausgeschrieben. Schon am Dienstag sind die Reformhäuser pleite. Die 37 Filialen in der ganzen Schweiz bleiben ab Mittwoch geschlossen. 298 Mitarbeitende sind betroffen. «Der Verwaltungsrat hat die Bilanz unserer Gesellschaften Müller Reformhaus Vital Shop AG und Natural Power Distribution AG deponiert», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Seit Wochen kursierten Gerüchte, wonach es zu Jobabbau und Filialschliessungen komme, wie zuerst der «Blick» berichtete. Doch kaum jemand rechnete mit einem kompletten Kahlschlag, wie ihn die Reformhaus-Kette am Dienstag vermeldet.

«Weil unser Angebot in den letzten Jahren immer weniger nachgefragt wurde, müssen wir uns leider eingestehen, die Existenzberechtigung am Markt ein Stück weit verloren zu haben», schreibt das Unternehmen, das seit drei Jahren von Geschäftsführer Mischa Felber geleitet wird.

Der genaue Schaden des Konkurses lässt sich noch nicht abschätzen. Alle Löhne und Mietzinse seien bis Ende Dezember bezahlt worden, die Rechnungen bis Ende Oktober.

Bereits am Dienstagmorgen kündigten Zettel in den Filialen die Schliessung an. TeleZüri

Mitarbeitende erst am Dienstagmorgen informiert

Seit Frühling 2021 sei der Umsatz des Unternehmens stark eingebrochen. Dies habe sich im zweiten Halbjahr 2022 sogar noch verschärft. Die hohen Preise der Reformhaus-Produkte dürften für den Untergang des Traditionsunternehmens mitverantwortlich sein. Der Preis habe sich immer mehr als wichtigstes Kaufkriterium etabliert, schreibt das Reformhaus. Täglich bekämen die Mitarbeitenden zu hören, das Angebot sei zu teuer. «Andererseits waren wir aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage, die Anstellungsbedingungen nachhaltig zu verbessern.»

Die 298 Mitarbeitenden wurden offenbar erst am Dienstagmorgen über das Aus der Reformhäuser informiert. Wie ein Stammkunde der Aarauer Reformhaus-Filiale gegenüber CH Media verrät, zeichnete sich die Schliessung schon seit Wochen ab. Die Regale hätten sich zusehends geleert, immer weniger Produkte seien erhältlich gewesen. Zu Jahresende herrschte Totalausverkauf. Auf Nachfragen hätten die Mitarbeitenden aber nur geantwortet, sie dürften nichts sagen.

In Olten hat die Reformhaus-Filiale gar schon per Ende Jahr dichtgemacht. Es klang damals nach einem Einzelfall. Als Gründe für die Schliessung nannte Geschäftsführer Felber zu hohe Anforderungen der Solothurner Heilmittelbehörde, Personalmangel und einen auslaufenden Mietvertrag mit den SBB.

Schon immer ein riskantes Geschäft

Die Reformhäuser gehörten dem Unternehmer Christoph Tschan aus Bösingen im Kanton Freiburg. Der Herausgeber der «Schweizer Hausapotheke» kaufte die traditionsreiche Firma im Jahr 2000 der Familie des Reformkosmetikpioniers Max Steidle ab. Tschan ermöglichte damit laut Firmenwebsite «das weitere Bestehen des Gedankenguts der Reformbewegung in der Schweiz». Er expandierte, zehn Jahre später zählte die Gruppe 30 Filialen.

Bis zuletzt führte das Unternehmen 37 Läden in der ganzen Schweiz. Der Hauptsitz lag im zürcherischen Volketswil. Vor zwei Jahren hatte Tschan für einen einheitlichen Auftritt gesorgt und hatte die Marken «Egli Bio», «Müller Reformhaus», «Vital Punkt», «Reformhaus Ruprecht» und «Drogerie Haas» unter einem gemeinsamen Dach zusammengeführt.

Das Geschäft mit Naturkosmetik, Biolebensmitteln und Schüssler-Salzen war stets ein Wagnis. Das zeigt ein Blick zurück in die Geschichte der Reformhäuser in der Schweiz. 1929 eröffnete Rudolf Müller das erste Reformhaus am Rennweg in Zürich. Doch bereits nach dem Zweiten Weltkrieg war es der Zürcher Max Steidle, der die Müller-Läden vor dem Konkurs retten musste. Danach ging es aufwärts, die Blüte erlebte die Bewegung in den 1980er-Jahren.

Doch um das Jahr 2000, just als Tschan die Müller-Läden übernommen hatte, war die Rede von einer Branche in der Krise. Die Grossverteiler Coop und Migros nahmen Marken wie Weleda oder Kneipp ins Sortiment auf und setzten auch auf Bioprodukte. Besonders kleinere Reformhäuser mussten schliessen.

Reformhäuser profitierten kurzzeitig vom Corona-Bioboom

Nun, 20 Jahre später, steht das Reformhaus-Geschäft erneut an einem Wendepunkt. Zwar sorgte die Pandemie kurzzeitig dafür, dass gerade kleinere Bioläden ausgezeichnete Zahlen vermelden konnten. Kinos und Restaurants waren geschlossen, damit hatten die Konsumentinnen und Konsumenten mehr Geld für den Einkauf. Und dank Homeoffice blieb mehr Zeit und Musse, zu Hause etwas Hochwertiges zu kochen.

Doch dieser Corona-Effekt ist verpufft. Die steigenden Preise und der Krieg in der Ukraine haben dem Coronawachstum in der Bio- und Reformhaus-Branche ein Ende bereitet. «Die Leute fangen wieder an, zu sparen, und Qualität ist nicht mehr so viel wert», sagte der Geschäftsführer von Bionetz, Markus Johann, der «Bauernzeitung».

Die sich überlagernden Krisen führen dazu, dass sich im Markt nur noch wenige behaupten können. Für die Chefs der Müller-Reformhäuser ist das eine bittere Erkenntnis. «Wir verabschieden uns mit der Gewissheit, dass alle 298 Mitarbeitenden in ihrer jeweiligen Rolle alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um dem Unternehmen eine gute Zukunft zu ermöglichen.»

2 Kommentare Marcel Müller vor 22 Minuten 1 Empfehlung Wer kann und will diese exorbitant hohen Preise bezahlen ? Ein abgepackter Salat zum mitnehmenkostet im Reformhaus Müller an der Stockerstrasse in Zürich stolze CHF 19.50 ! So kann das Ende nicht verhindert werden. Höhere Preise gehe aber exorbitante Preise gehen eben nicht. Schade, sie hatten gute Produkte aber eben einfach zu teuer. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen