Bundesstrafgericht «Tragen Sie gerade Prada-Schuhe?»: Luzernerin soll 400 Millionen Franken ergaunert haben Vor dem Bundesstrafgericht geht es derzeit um einen der grössten mutmasslichen Schweizer Betrugsfälle überhaupt. Via eine Luzerner Handelsfirma soll eine heute 71-jährige Frau Banken um einen dreistelligen Millionenbetrag geprellt haben. Christopher Gilb 02.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf das Bundesstrafgericht in Bellinzona: Hier steht die 71-Jährige Luzernerin derzeit vor Gericht. Bild: Pablo Gianinazzi/Keystone

Drei Bildschirme hängen im Presseraum des Bundesstrafgerichts in Bellinzona an der Wand. Auf dem Bildschirm links ist der Tisch für die Befragungen zu sehen, dort hat an diesem Mittwoch eine 71-jährige Deutsche Platz genommen. Sie ist Angeklagte in einem Betrugsfall mit gigantischem Ausmass. Rund 400 Millionen Franken soll die Schadenssumme betragen. Zum Vergleich: Im bekannten Fall Behring wurde die Schadenssumme auf rund 800 Millionen Franken beziffert. Im Zentrum steht die konkursite Luzerner Maschinenhandelsfirma Fera und ihre Muttergesellschaft Blue Steel. Als Geschäftsführerin der Fera soll die Frau eine Vielzahl von Urkunden gefälscht haben, um damit gegenüber Banken Scheingeschäfte vorzutäuschen. Die Bundesstaatsanwaltschaft fordert dafür eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren und zehn Monaten sowie eine Geldstrafe.

Die mutmasslichen Betrügereien spielten sich im Zusammenhang mit sogenannten Forderungsankäufen ab. Eine Firma kauft einem Anbieter beispielsweise Maschinen ab. Sie ist aber nur eine Zwischenhändlerin, welche die Geräte nötigenfalls für die lokalen Märkte modifiziert. Meist aber wird die Ware unmittelbar nach dem Ankauf dem Endkunden geliefert. Bei diesem Handel spielen mitunter auch Geldinstitute als Vorfinanzierer eine Rolle. Damit Zwischenhändler nicht warten müssen, bis sie ihr Geld zurückerstattet erhalten, springt jeweils eine Bank ein. Diese wiederum erhält ihre Ausstände vom Endkäufer zurück. Und dieser hat letztlich seine Risiken bei einer Versicherung abgedeckt. Bei Zahlungsschwierigkeiten ihrer Kunden zahlt die Assekuranz aber nur dann, wenn tatsächlich Maschinen verkauft wurden. Und das soll in diesem Fall nur selten der Fall gewesen sein.

Kleidereinkäufe für eine Million Franken

So soll die Frau bewirkt haben, dass die Banken der Fera rund 400 Millionen Franken ausbezahlt haben. Die Gelder soll sie für private Zwecke für sich und ihr nahestehende Personen verwendet haben. Ein Besuch bei einem bekannten deutschen Schönheitschirurgen am Bodensee, Kleidereinkäufe für gesamthaft rund eine Million Franken in einer Boutique in Frankfurt, Meissner-Porzellan für 80'000 Franken, Bargeldbezüge von 9,4 Millionen Franken. Sowie teilweise zur Rückzahlung fälliger Vorfinanzierungen.

Dass sie wegen der Vorwürfe 102 Tage in Untersuchungshaft sass, ist schon lange her. Denn die Affäre war bereits Anfang 2010 durch Strafanzeigen von Banken aufgeflogen. Damals hatte die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen. Bei Fällen von Wirtschaftskriminalität gesamtschweizerischer oder internationaler Ausprägung ist diese zuständig. Doch dann lief nicht alles rund. Wie der «Tages-Anzeiger» 2018 berichtete, sollte der Fall schon damals vor Gericht kommen. Doch die Richter aus Bellinzona hatten die Anklageschrift wegen gravierender Mängel zurückgewiesen. Demnach hätten Angaben zum Zeitpunkt der einzelnen Tathandlungen weitgehend oder sogar ganz gefehlt.

Ursprünglich war zudem gegen mehrere Personen ermittelt worden, darunter ehemalige Verwaltungsräte und den Ehemann der Beschuldigten, der im Verdacht stand, im Hintergrund mit der Mutterfirma Blue Steel Holding die Fäden gezogen zu haben. Vor Gericht steht nun aber nur sie sowie der frühere Vizedirektor einer Bank, und zwar wegen Gehilfenschaft in lediglich einem Geschäft im Jahr 2009. Er verweigerte am Mittwoch auf Anraten seines Anwalts die Aussage.

Sie bestreitet, Geschäftsführerin gewesen zu sein

Der Anwalt der 71-Jährigen wiederum bezeichnete die Ermittlung als elfjähriges Fiasko. Und nun werde der einzigen Beschuldigten, die keine entsprechende Ausbildung habe, der Vorwurf gemacht, erfahrene Geschäftsleute und Juristen hinters Licht geführt zu haben. So bestreitet die Angeklagte, zu deren früheren Tätigkeiten nach eigenen Angaben gehörte, einen Schreibautomaten in der Firma ihres Schwiegervaters zu bedienen, überhaupt die Geschäftsführerin der Fera gewesen zu sein. Für so eine Aufgabe habe sie gar nicht über die nötigen Kenntnisse verfügt. Sie sei in der Firma für das Personal, die Kommunikation und die Finanzierung eines Cash-Pools zuständig gewesen.

Wieso sie von anderen Angestellten als Geschäftsführerin bezeichnet worden sei, will der Richter einmal wissen. Sie erklärt dies damit, dass sie ja Ansprechperson fürs Personal gewesen sei und auch freie Tage hätte genehmigen können, deshalb sei sie vielleicht als das wahrgenommen worden. Später wird sie gefragt, wieso sie dann den Kreditvertrag mit der Bank unterschrieben habe und nicht der Verwaltungsrat. Der sei vermutlich nicht da gewesen, sie haben den Vertrag aber nicht gelesen, das sei auch müssig, weil sie so etwas sowieso nicht verstehe.

So auch bei den Zahlungen und den Dokumenten. Ihre Aufgabe sei es gewesen, diese auf dem Computer zu visieren und weiterzuleiten, bekräftigt sie. Deren Grund und Bestimmungsort hingegen kannte sie nicht, sie habe nicht betrogen und nicht gefälscht. Die tatsächlichen Käufe habe der Leiter einer Tochterfirma in Italien vorgenommen. Und wurden die Maschinen auch geliefert? Davon sei sie ausgegangen. Wie bei der Fera handelt es sich auch bei der Firma in Italien um eine Tochtergesellschaft der Blue Steel Holding.

Staatsanwalt stellt Opferthese in Frage

Die Frau sieht sich als Opfer von schlechten Ermittlungen und Missverständnissen. Die Firma bestohlen zu haben, bestreitet sie. Sie erklärt, etwa die 800'000 Franken für Einkäufe legal von einem Kontokorrentkonto bezahlt und dann auch zurückerstattet zu haben. Was den Staatsanwalt zur Frage verleitet, wie jemand, der bis 2002 keinerlei Einkommen gehabt habe und behauptet, bei der Fera nichts anderes gemacht zu haben, als Briefe weiterzuleiten, zu so einem Vermögen komme.

Immer wieder versucht er durch Nachhaken ihre Selbstdarstellung als Opfer in Frage zu stellen. Etwa als sie ihre derzeit wegen der beschlagnahmten Vermögenswerte nach eigenen Angaben prekäre finanzielle Situation erklärt; sie sei auf Essenspakete von der Familie angewiesen. Und er sich daraufhin nach ihrer Mitgliedschaft im Golfklub ihres aktuellen Wohnorts Ascona erkundigt. Sie behauptet, dass diese ruhe und keine Mitgliedsbeiträge anfallen werden. Ähnliche Stiche setzen die Vertreter der Nebenkläger. Unter anderem fordern die Banken von ihr Schadensersatz in Höhe von viereinhalb, dreizehn und 194 Millionen Franken. «Tragen Sie gerade Prada-Schuhe?», fragt der Anwalt nach den auffällig hochhackigen Schuhen. Sie verneint.

Der Prozess dauerte am Donnerstag noch an. Das Urteil wurde für den 30. August angekündigt.