Triengen Teure Energie und Rohstoffe: Trisa hebt die Preise an – und plant Solarausbau Zwei Milliarden Zahnbürsten jährlich will Trisa ab 2030 herstellen. Das braucht viel Strom – und entsprechende Investitionen. Auf die gegenwärtigen Marktverwerfungen reagiert der Trienger Zahnbürstenhersteller mit Preiserhöhungen.

Trisa will sich von den gegenwärtigen Preisschwankungen am Energiemarkt unabhängiger machen. Hierzu will der Schweizer Zahnbürstenhersteller auf den Dächern seiner Firmengebäude flächendeckend Solaranlagen installieren. Rund zwei Millionen Franken lässt er sich das Projekt kosten, das 2024 abgeschlossen sein soll.

«Als produzierendes Unternehmen machen die hohen Energiepreise auch uns zu schaffen»,

sagt Trisa-CEO Adrian Pfenniger. Vor allem die Formung der Kunststoffgriffe von Zahnbürsten erfordere viel Energie. Mit dem Ausbau der Fotovoltaikanlage will Trisa mehr vom benötigten Strom selbst produzieren.

Bereits heute betreibt das in Triengen ansässige Unternehmen fünf solcher Dach-Solaranlagen. Die erste stammt von 1998, die letzte von 2018 – in dieser Zeit hätten sich die «Installationspreise halbiert, die Leistung aber verdoppelt», sagt Pfenniger. Aktuell produziert Trisa auf einer Kollektorenfläche von über 4'000 Quadratmetern rund 680 Megawattstunden, was dem Jahresverbrauch von etwa 140 Einfamilienhäusern entspricht und rund vier Prozent des eigenen Strombedarfs deckt. «Diesen Wert wollen wir bis 2024 mindestens verdreifachen», sagt Pfenniger.

Bereits mit Solarpanels bestückt: Trisa-Gründergebäude in Triengen. Bild: PD

Denn der Strombedarf von Trisa wird künftig weiter steigen. Rund 1,2 Milliarden Zahnbürsten hat das Unternehmen im vergangenen Jahr hergestellt. Bis 2030 sollen es über 2 Milliarden sein. So lautet jedenfalls die Zielvorgabe des Managements. Der grösste Teil davon wird exportiert, primär nach Europa sowie Nord- und Zentralamerika. 2021 betrug der Exportanteil bei Zahnbürsten 95 Prozent, heisst es im am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht 2021.

Ukraine-Krieg sorgt für zusätzliche Unsicherheit

Im zweiten Pandemiejahr verzeichnete Trisa eine «erfreuliche Geschäftsentwicklung», wie das Unternehmen selbst schreibt. Nachdem es im Vorjahr noch einen pandemiebedingten Rückgang bei Umsatz und Gewinn hinnehmen musste, konnte es 2021 wieder zulegen: Der Umsatz stieg um 6 Prozent auf 228,1 Millionen Franken, der Reingewinn um 8 Prozent auf 12,7 Millionen Franken:

In der Schweiz habe man insbesondere im zweiten Halbjahr starke Nachholeffekte beobachten können, was sich in einem Inlandumsatzwachstum von 18 Prozent niederschlug, erläutert Pfenniger. Im Ausland habe man dagegen weniger als im Vorjahr umsetzen können, was sowohl auf die Coronamassnahmen als auch auf den starken Franken zurückzuführen sei. Die Lage sei aber dabei, sich wieder zu entspannen.

Nebst den wachsenden Energiekosten machten Trisa – wie anderen Produktionsunternehmen – die Einschränkungen in den Lieferketten mit ellenlangen Staus vor wichtigen Container-Häfen sowie die stark steigenden Rohstoffpreise zu schaffen. Vor allem bei Erdölderivaten wie den Polymeren, die Trisa zum grössten Teil aus Europa bezieht, habe es einen starken Preisanstieg gegeben, sagt Pfenniger. Das schlage auf die Produktionskosten. Die längeren Vorlaufzeiten brächten zudem einen deutlichen Mehraufwand an Planung.

Trisa-CEO Adrian Pfenniger am Firmensitz in Triengen. Bild:

Nadia Schärli (4. Mai 2021)

Noch im vergangenen Jahr hatte Trisa deshalb beschlossen, die Preise für seine Produkte durchschnittlich um rund 5 Prozent anzuheben. Nebst Zahnbürsten und anderen Mundpflegeartikeln stellt die Trienger Unternehmensgruppe mit über 1000 Mitarbeitenden auch Haarpflege- und Haushaltsprodukte sowie Mode-Accessoires her. In der Schweiz würden die Preiserhöhungen bis Ende Mai umgesetzt, sagt Pfenniger. Aufgrund des Ukraine-Kriegs werde aber aktuell evaluiert, ob weitere Preisaufschläge notwendig werden. Im zweiten Halbjahr könnte es also einen weiteren Anstieg geben – die Inflation lässt grüssen.

Ökologisierung der Produktepalette

Zu den Verkaufsschlagern von Trisa gehörten auch im vergangenen Jahr wieder Produkte im Bereich Elektromundpflege. Aber auch der Bereich Haushalt habe stark zugelegt, sowohl im elektrischen als auch im mechanischen Segment, ergänzt Pfenniger. Die seit längerem andauernde Ökologisierung seiner Produktepalette will das Unternehmen weiter vorantreiben. Im vergangenen Jahr tätigte Trisa Investitionen in Höhe von rund 12,7 Millionen Franken, primär in die Produkteentwicklung sowie in Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekte.

Nach der Lancierung diverser Artikel aus Holz und biobasierten Kunststoffen sowie einer zu 100 Prozent aus rezyklierten PET-Flaschen hergestellten Zahnbürste legte Trisa 2021 mit einer Zahnseide aus nachwachsenden Ressourcen nach.

«Wir sind ständig dran, den Anteil der rezyklierbaren oder biobasierten Stoffe in unseren Produkten zu erhöhen»,

sagt Pfenniger. Das entspreche zunehmend dem Kundenbedürfnis.

