Triengen «Nachfrage hat unsere Erwartungen übertroffen»: Trisa stellt Zahnbürsten aus Holz und PET her Die Trienger Firma will ganz weg von fossilen Rohstoffen. Und hat damit auf dem Markt überraschend viel Erfolg. Gregory Remez 06.05.2021, 05.00 Uhr

Trisa-Chef Adrian Pfenniger am Firmenhauptsitz in Triengen.

Bild: Nadia Schärli (4. Mai 2021)

Über eine Million Zahnbürsten stellt Trisa her. Täglich. Davon besteht ein immer grösserer Teil aus rezyklierbaren oder nachwachsenden Stoffen. Ein Blick auf die Neuerscheinungen des Zahnbürstenherstellers zeigt: In den letzten beiden Jahren hat das Trienger Unternehmen mehrere Produkte aus nachhaltigen Materialien auf den Markt gebracht. Dazu gehört etwa eine Zahnbürste aus Buchenholz, die bereits 2019 erschienen ist. Jüngst folgten manuelle und elektronische Zahnbürsten mit austauschbarem Köpfen aus biobasierten Kunststoffen sowie eine Zahnbürste, die zu 100 Prozent aus rezyklierten PET-Flaschen besteht – die erste ihrer Art.

Mit derartigen Neuheiten will Trisa nicht etwa eine Nische besetzen. Nein, in Triengen ist man von deren Marktpotenzial überzeugt. «Zahnbürsten aus nachhaltigen Materialien haben sich inzwischen zu einem bedeutenden Marktsegment entwickelt», sagt Trisa-Chef Adrian Pfenniger. Recht gibt ihm die Umsatzentwicklung des Unternehmens. So machte Trisa im letzten Jahr rund 30 Prozent des Ertrages mit Innovationen, also mit Produkten, die nicht älter sind als drei Jahre. Bei der Holzzahnbürste etwa sei man vom Erfolg geradezu überrascht worden, gibt Pfenniger zu.

«Hier hat die Nachfrage unsere Erwartungen deutlich übertroffen.»

Kam letztes Jahr auf den Markt: PET-Zahnbürste von Trisa. Bild: PD

Schwierige Situation in Exportmärkten

Auch sonst kann Trisa trotz Pandemie auf ein solides 2020 zurückblicken. Weil viele Menschen zu Hause blieben, nahm der Inlandsumsatz der Gruppe, die nebst Zahnbürsten auch Haarpflege- und Haushaltsprodukte sowie Mode-Accessoires anbietet, um fast 5 Prozent zu (siehe Tabelle). «Das Geld, das sonst mit dem Einkaufstourismus ins Ausland fliesst, gaben die Leute in der Schweiz aus», merkt Pfenniger an. Besonders beliebt waren hierzulande Elektro- und Haushaltsprodukte. Im Gegensatz dazu fiel der Auslandsumsatz um 5,2 Prozent tiefer aus als im Vorkrisenjahr, auch in Folge des anhaltend überbewerteten Franken.

Trisa ist mit seinen Produkten in über 60 Ländern vertreten. Über die gesamte Gruppe hinweg betrug der Exportanteil im letzten Jahr knapp 60 Prozent, im Kerngeschäft Zahn­bürsten gar 95 Prozent. Folglich setzte dem Unternehmen die ­uneinheitliche Situation in den wichtigen Exportmärkten Westeuropa und Nordamerika zu. «Diese Volatilität hat zu Mehrkosten geführt», sagt Pfenniger. Im April und Mai habe man für einen Teil der Belegschaft Kurzarbeit anmelden müssen, die Produktion sei aber jederzeit aufrechterhalten worden – nicht zuletzt, weil Trisas Zahnbürsten zu Beginn der Pandemie als «versorgungsrelevant» eingestuft worden waren. Unter dem Strich resultierte für das Jahr 2020 ein leichter Umsatzrückgang von 1,4 Prozent, wobei der Gewinn von 14,5 auf 11,7 Millionen Franken fiel.

Trotz des Rückschritts zeigt sich Pfenniger angesichts der Umstände zufrieden mit dem Geschäftsgang. Insbesondere, weil man auch «in dieser schwierigen Zeit wichtige Investitionen in die Zukunft tätigen konnte», unter anderem in neue Produkte, neue Maschinen sowie eine Standorterweiterung im sankt-gallischen Ebnat-Kappel.

Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft

Noch stärker will Trisa künftig in nachhaltige Materialien investieren – und sich damit ganz von fossilen Rohstoffen wie Erdöl verabschieden. Die Entwicklung der Zahnbürste aus PET etwa sei ein klares Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft, sagt Pfenniger. Auf den Vorwurf des Greenwashings entgegnet der Unternehmenschef, dass man sich bei Trisa bereits seit über 30 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetze. Das spiegle sich in den Produkten und ziehe sich bis heute durch. Unter anderem plant das Unternehmen, noch in diesem Jahr eine Zahnseide aus nachwachsenden Rohstoffen herauszubringen.