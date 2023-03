Frankreich macht gegen die Dürre mobil

Trockenheit Frankreich leidet unter der Dürre – und plant jetzt energische Gegenmassnahmen Die Agrarnation Frankreich macht gegen die dramatische Trockenheit mobil. Landwirte pflanzen um, die Regierung lanciert einen «Wasserplan» mit riesigen Speicherbecken. Die sind allerdings umstritten. Stefan Brändle, Orléans Jetzt kommentieren 06.03.2023, 09.59 Uhr

Infolge anhaltender Dürre ist die Loire unter der Königsbrücke von Orléans zum einem Rinnsal geschrumpft. Bild: Stefan Brändle

Von Schlössern gesäumt, von Dichtern beschrieben: Die Loire ist Frankreichs Königsfluss. Majestätisch und launisch wie die Nation, ist sie auch berühmt für ihre Hochwasser. «2003 wurde der Pont Royal von den Fluten fast mitgerissen», erinnert sich eine Spaziergängerin am Aufgang zur Königsbrücke, wo die Jungfrau von Orléans im Mittelalter die Belagerung der Briten beendete. Jetzt sorgt sich die ältere Dame, denn die Loire ist nur noch ein Rinnsal. «Das ist schon beunruhigend, wenn man bedenkt, dass wir noch im Winter sind. Wie tief wird der Wasserstand bis im Sommer wohl noch sinken?»

In Frankreich hat es seit gut einem Monat nicht mehr richtig geregnet, obwohl der Februar hier normalweise Regen oder gar Schnee bringt. Dass die Loire in Orléans gefrieren könnte wie anno 1903, ist heute undenkbar. Laut dem nationalen Wetterdienst dauert die extreme Trockenheit nun schon seit Sommer 2021: Die Grosswetterlage über Europa halte die Niederschläge über Frankreich «wie eine solide Barriere» ab, erklärt Météo France. Da bringen die paar Tropfen auch nichts, die in den nächsten Tagen fallen sollen.

Poolverbot im Sommer?

Die Folgen zeigen sich im ganzen Land: In Südfrankreich trocknen Flüsse aus und versiegen Quellen. In Pyrenäennähe wüteten bereits die ersten Waldbrände. Paris schlug wegen der Trockenheit Feinstaubalarm, einzelne Gemeinden im Midi untersagen schon das Autowaschen und stellen die Hausbesitzer darauf ein, dass sie im Sommer ihren Swimmingpool nicht mehr füllen dürfen. Im Hinterland der westlichen Côte d’Azur stellen einige Bürgermeister keine Baugenehmigungen mehr aus, um Wasser zu sparen.

In und um Orléans sind vor allem die Landwirte betroffen. Benoît Foulon, Gemüsezüchter unweit der Königsbrücke, stellt gerade radikal um: In seinen langen Treibhausreihen verzichtet er auf Hors-Sol-Kulturen. «Wir kehren zu früheren Anbaumethoden zurück, die weniger bewässerungsintensiv sind.» Dafür schmecken die Tomaten und Gurken seines Betriebes «Le Carreau des Halles» besser als früher.

Die Loire bei Saint-Rémy-la-Varenne. Bild: Josselin Clair/MAXPPP

In Villamblain nordwestlich der Loire-Stadt hat Pascal Chateigner einen ungewohnten Wechsel vollzogen: Einen Teil der Mais-Produktion hat er durch resistentere Sonnenblumen ersetzt. «Andere Berufskollegen gehen dazu über, Maisfelder abzubauen und dafür Weidewiesen für Rinder zu schaffen – oder gar die afrikanische Sorghum-Hirse anzubauen, die auch hohe Temperaturen ohne viel Wasserzufluss erträgt.»

Mit dem Schuh zertritt der Getreidebauer einen Erdklumpen, der sofort in kleine Stück zerfällt. «Sehen Sie, die Böden sind schon jetzt völlig ausgetrocknet. Dabei stehen wir noch am Anfang des Jahres!» Den Hitzesommer 2022 hatte Chateigner, der 130 Hektaren Weizen, Mais und Raps bewirtschaftet, nur überstanden, weil es unter dem Loiret-Gebiet um Orléans genug Grundwasser gab. Diesen Winter hätten sich die unterirdischen Naturspeicher aber nur zum Teil gefüllt, erzählt er. «Wahrscheinlich wird der Präfekt des hiesigen Departementes Loiret das Abpumpen des Grundwassers zu Agrarzwecken stark einschränken. Obwohl es mir jetzt schon an Wasser mangelt, werde ich diesen Sommer nur noch 60 bis 70 Prozent Wasser beziehen können. Das reicht nicht für alle Kulturen, wenn es heiss wird.»

Umstrittene Mega-Wannen

Diese Restriktionen sind Teil eines «nationalen Wasserplans», den die Regierung in Paris für Mitte März vorbereitet. Er beruht, wie man bereits weiss, auf 50 Empfehlungen eines beratenden Komitees. Die Umsetzung ist schwierig – und teuer. Dazu gehört die Sanierung leck gewordener Kanalisationen, wegen denen in Frankreich ein Fünftel Wasser verloren geht. Für die Agrarbewässerung soll in Zukunft auch Abwasser aus Kläranlagen verwendet werden. Auf Kosten des Trinkwassers?, fragen Kritiker. An Hanglagen sollen systematisch Auffangbecken erstellt werden. Und in den Ebenen sogenannte «Mega-Wannen». Diese riesigen Wasserbecken, die oft mehrere hunderttausend Kubikmeter umfassen, werden seit dem Hitzesommer von 2022 in allen Agrarregionen Frankreichs gebaut.

Die «méga-bassines» sind hoch umstritten, weil sie nicht nur mit Regen-, sondern auch mit Grundwasser gefüllt werden. «Wenn man eine Fläche von zehn Hektaren mit Plastik auslegt und darin Wasser lagert, das in der Hitze verdampft, schadet das der Sache nur», sagt Simon Ronceray, Biolandwirt in Yèvre-la-Ville. Seine Bohnen und sein Weizen wollen dürrebedingt nicht richtig spriessen, aber Ronceray will keine künstlichen Speicherseen. «Besser wäre es, organische Böden zu fördern, die Kohlenstoff binden, um gegen die Klimaerwärmung zu kämpfen.»

Der grosse französische Agrarverband FNSEA tritt für die Megabecken ein, und auch Staatspräsident Emmanuel Macron erklärte jüngst, es müsse alles getan werden, um der Landwirtschaft zu mehr Wasserspeichern zu verhelfen. Die linke Bauerngewerkschaft Confédération Paysanne schlägt dagegen vor, die vielen Maisfelder, die nur als Schweine- und Hühnerfutter dienen, vom Bewässerungskontingent jedes Hofes auszunehmen. Diese Massnahme sei nachhaltiger für die Grundwasserbestände, sagt Confédération-Vertreter Laurent Beaubois im Gespräch. «Dass die Böden und Bäche austrocknen, ist schon schlimm genug. Wenn auch das Grundwasser alle ist, wird die Klimakatastrophe perfekt.»