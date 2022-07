ABB-Tochter Accelleron kommt an die Börse

Börse Turbolader made in Baden: ABB will Accelleron in die Freiheit entlassen Das traditionsreiche Industrieunternehmen mit Sitz in der früheren BBC-Hauptstadt soll schon im Oktober an die Börse kommen. Daniel Zulauf 20.07.2022, 19.31 Uhr

Accelleron-Chef Daniel Bischofberger (links) und Urs Gribi, Geschäftsführer der ehemaligen ABB Turbo Systems enthüllten im Juni das neue Logo. Sandra Ardizzone

ABB macht einen weiteren Schritt zur Neuausrichtung des Geschäftsportfolios. Am Mittwochabend nach Börsenschluss hat der Elektrotechnik-Konzern angekündigt, dass er seine auf die Herstellung von Turboladern für grosse Verbrennungsmotoren spezialisierte Tochtergesellschaft Accelleron abspalten und die Aktien an der Schweizer Börse kotieren lassen will. Der sogenannte «Spin-off» muss von den Aktionären auf einer ausserordentlichen Generalversammlung am 7. September genehmigt werden. Der Börsengang soll dann am 3. Oktober erfolgen.

Ein Viertel mehr Wert als Sulzer

Die ABB-Aktionäre sollen für 20 ABB-Aktien je eine Accelleron-Aktie erhalten. Davon lässt sich ein aktueller Börsenwert von Accelleron von rund 2,7 Milliarden Franken ableiten. Damit läge der Wert des Unternehmens rund einen Viertel über jenem des traditionsreichen Winterthurer Industriekonzerns Sulzer.

Neu ist bei dem Turboladerbauer mit Sitz in Baden nur der Name. Die Ursprünge des Geschäfts gehen auf das Jahr 1924 zurück. Damals hatte der Schweizer Ingenieur Alfred Büchi das System in der damaligen Brown Boveri & Co (BBC) für grosse Schiffsmotoren entwickelt. Dort kommt es auch heute noch schwergewichtig zum Einsatz.

Altes BBC-Erbe

Durch die Fusion zwischen BBC und der schwedischen Asea im Jahr 1987 wurde die vormalig unter dem Namen «Turbocharging» bekannte Division Teil des ABB-Konzerns. Dieser will sich unter CEO Björn Rosengren auf das Kernportfolio in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung konzentrieren.

Accelleron beschäftigt weltweit 2200 Personen. Von diesen sind rund 800 in Baden tätig. 2021 erzielte die Firma einen Umsatz von 756 Millionen Dollar. Daraus zog sie eine operative Marge von 25 Prozent, heisst es in der Medienmitteilung. ABB arbeite mit operativen Margen von durchschnittlich weniger als 15 Prozent.

Wie bei vielen alteingesessenen Industriefirmen, die über eine breite Basis an installierten Anlagen verfügen, hat auch bei Accelleron das Servicegeschäft mit einem Umsatzanteil von 75 Prozent eine herausragende Bedeutung. Serviceleistungen gelten als relativ konjunkturresistent und erfordern geringe Kapitalinvestitionen. Auf dieser Grundlage konnte Accelleron 2021 Geldmittel aus betrieblicher Tätigkeit (Cash-flow) in Höhe von 163 Millionen Dollar generieren. Dies werde es Accelleron erlauben, eine attraktive Dividende an ihr künftigen Aktionäre auszuschütten, schreibt ABB.

Private-Equity-Investoren ziehen den Kürzeren

An solchen Unternehmen sind typischerweise auch sogenannte Private-Equity-Investoren interessiert. Deren Geschäftsmodell besteht darin, private Gesellschaften aufzukaufen, um die Schulden der Übernahme danach über den Cash-flow wieder abzutragen.

Dem Vernehmen nach hatten Private-Equity-Investoren bis vor wenigen Monaten ein grosses Interesse an einer Übernahme von Accelleron gezeigt. Dass die Firma nun aber ihre Freiheit behalten soll, zeigt, dass das derzeitige Finanzmarktumfeld für schuldenfinanzierte Firmenkäufe deutlich schlechter geworden ist.

Der geplante Spin-off ist eine gute Nachricht für die Mitarbeitenden, die Region und auch für die Schweiz. Die Firma nimmt in ihrem kleinen, aber globalen Markt eine weltweit führende Stellung ein und stellt somit auch eine Bereicherung für das Tableau der Schweizer Börse dar. CEO von Accelleron ist seit kurzem der Schweizer Ingenieur und ABB-Veteran Daniel Bischofberger. Accelleron hat nach eigenen Angaben weltweit rund 180’000 Turbolader installiert und liefert jedes Jahr etwa 10’000 neue aus.