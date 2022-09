Quickline greift Swisscom & Co an: Der TV- und Internet-Vergleich

TV, Internet, Mobilfunk Dieser Telekom-Anbieter greift nun schweizweit die Swisscom an – und für diese Kunden lohnt sich ein Wechsel Der Berner Telekom-Anbieter Quickline ist in seinem Stammgebiet mit 400'000 Kundinnen und Kunden eine Macht. Nun will er auch die übrigen Regionen der Schweiz erobern. Gelingt der Angriff – und lohnt sich ein Wechsel für mich? Das zeigt der grosse Produktevergleich. Stefan Ehrbar 1 Kommentar 08.09.2022, 11.00 Uhr

Bald in der ganzen Schweiz erhältlich: Die Produkte von Quickline. zvg

Wer Internet, Fernsehen und ein Abo für sein Handy bestellt, hat jetzt eine grössere Auswahl: Die Berner Firma Quickline bietet ihre Produkte seit Donnerstag in der ganzen Schweiz an. Bisher konnten ihre Angebote in Kabel- und Glasfasernetzen in den Kantonen Bern, aber etwa auch in Gemeinden der Kantone Solothurn, Aargau, Basel-Landschaft, Wallis, Zug oder Thurgau gebucht werden.

Quickline besitzt einerseits ein eigenes Kabelnetz, arbeitet aber auch mit lokalen Netzbetreibern zusammen, die meist gleichzeitig Aktionäre von Quickline sind. Um die Produkte überall anbieten zu können, hat das Unternehmen aus Nidau einen sogenannten Wholesale-Vertrag mit der Swisscom abgeschlossen, wie CEO Frédéric Goetschmann sagt. Dort, wo Quickline oder seine Partner über kein eigenes Netz verfügen, kann die Firma nun die Infrastruktur der Swisscom nutzen – unabhängig davon, ob Glasfaser- oder Kupferkabel verlegt sind.

Keine Call Center im Ausland

«Mit der Expansion erhöhen wir unsere Kundenzahl und können die Kosten pro Kunde senken», sagt Goetschmann. Bisher habe Quickline ein Marktpotenzial von 10 bis 15 Prozent der ganzen Schweiz gehabt, das nun versechsfacht werde. «Solche Wachstumschancen sind in einem konsolidierenden Markt selten und machen Quickline zu einem sehr interessanten Partner», sagt er.

In ihrem Stammgebiet rund um Bern ist Quickline schon heute eine Macht und kommt im Telekom-Bereich auf einen Marktanteil von 50 Prozent. Etwa 400'000 Haushalte beziehen Internet, Fernsehen oder ihr Mobil-Abo beim «echten Schweizer Telekom-Anbieter mit regionaler Verankerung», wie Goetschmann sagt. «Bei uns gibt es keine Call Center im Ausland. Wer Hilfe braucht, kann Schweizerdeutsch sprechen und hat nur mit einem einzigen Ansprechpartner zu tun.»

Preislich will Quickline die Mitbewerber Swisscom und Sunrise unterbieten, sich aber dennoch als «Premium-Anbieter» positionieren. So wirbt die Firma mit der höchsten Kundenzufriedenheit aller Anbieter. Die Kernzielgruppe sind Familien. Ein Vergleich von CH Media zeigt: Der Preis für ein vergleichbares Kombi-Angebot ist in der Nähe von Swisscom und Sunrise angesiedelt, aber deutlich über Salt, das seine Internet- und Fernsehprodukte nur mit Glasfaser erschlossenen Haushalten offeriert.

Mit der neuen Strategie kann Quickline nicht nur seine Mobilfunk-Abos, sondern das ganze Portfolio mit Fernseh- und Internetprodukten im ganzen Land anbieten. Damit erschliesst die Firma auch grössere Städte wie Zürich, Basel, St. Gallen oder Luzern.

Beworben werden soll die Expansion mit Online- und Fernsehspots, bei denen Quickline jeweils mit dem lokalen Partnern auftritt. Ausnahmen sind die Gebiete, in denen Quickline keinen solchen Partner hat und das Angebot alleine vermarktet. Dort können die Kundinnen und Kunden eine Online-Beratung nutzen oder bei lokalen Fachhändlern vorbeischauen. Mit solchen hat Quickline schweizweit Vertriebsverträge abgeschlossen.

Wer umzieht, kann Kunde bleiben

Wenn die Expansion glückt, sei es auch denkbar, dass Quickline in Eigenregie neue Shops eröffnet. Marketingchef Urs von Ins sagt, die Ambition sei, dass jeder Kunde in seiner Nähe einen Shop mit den Produkten von Quickline vorfinde.

Quickline-CEO Frédéric Goetschmann. zvg

Die Firma gehöre bereits zu den grösseren Anbietern und betreibe – anders als Mitbewerber – beispielsweise eine eigene Fernsehplattform, vergleichbar wie Swisscom mit blue TV. «Wir haben viel Erfahrung und können dank unserer Grösse bereits Synergien nutzen», sagt von Ins. Mit der Expansion in die ganze Schweiz müssen Quickline zudem nicht mehr jährlich Tausende von Kunden ziehen lassen, die umziehen und bisher nicht mehr versorgt werden konnten.

Kabel-TV verliert

Quickline-Chef Frédéric Goetschmann sagt, seine Ambition sei, in der ganzen Schweiz bekannt zu werden. Auf neue Impulse ist die Firma allerdings auch angewiesen, wenn sie künftig zulegen will. Wie viele Anbieter, die vor allem auf Kabelnetze setzen, verliert Quickline seit Jahren Kunden im klassischen linearen Fernsehen. Alleine im letzten Jahr waren es knapp 10'300. In diesem Bereich zählte Quickline per Ende Jahr noch 312'000 Kunden. Zwar nahm die Zahl der Kunden beim IPTV-Angebot zu, vermochte aber die Verluste nicht gänzlich zu kompensieren.

Hinzu kommt, dass Quickline letztes Jahr auch bei den Internetanschlüssen um 0,1 Prozent nachgegeben hat. Seit Ende 2020 beträgt das Minus in diesem Bereich knapp 2 Prozent. Erstaunlich ist das nicht: Mit der zunehmenden Verbreitung von Glasfaseranschlüssen nimmt auch der Wettbewerb zu. Kleinere Anbieter wie iWay, Teleboy oder Init7 trumpfen oft mit günstigen Angeboten auf. Sie mieten sich in die lokalen Glasfasernetze ein, sobald es sich für sie lohnt.

Auch die Nummer drei im Schweizer Telekom-Markt, Salt, warf in den letzten Monaten mit Rabatten um sich, als wären es Konfettis an der Fasnacht. In den letzten Monaten konnte Salt dank dieser Strategie bei den Neukunden stärker zulegen als die Konkurrenz, musste dafür aber auch viel Geld investieren.

«Die Rabattschlacht ist Tatsache», sagt Quickline-CEO Frédéric Goetschmann. Sich ihr zu entziehen, sei nicht möglich. Neukundinnen und -kunden seien ohne Promotionen kaum mehr zu gewinnen. Dass seine Expansion eine Art Befreiungsschlag sein soll, verneint er aber. Quickline sei ein gesundes Unternehmen. «Wir können das.»

