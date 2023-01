SNB-Chef Thomas Jordan über Inflation, Zinsen und Konjunktur

Nationalbankchef Thomas Jordan im Gespräch mit CH Media-Chefredaktor Patrik Müller. Produktion: SRF

TV-Sondersendung Inflation und Zinsen: Nationalbankchef Thomas Jordan sagt, was Hypo-Schuldner und die Kantone zu erwarten haben Die Nationalbank könnte die Zinsen noch weiter erhöhen, obwohl die Inflation auf dem Rückzug ist. SNB-Chef Thomas Jordan sagt im Video-Interview mit CH Media zudem, warum der Bund und die Kantone vorsichtig budgetieren sollten: Ob es wieder Ausschüttungen gibt, sei ungewiss. Patrik Müller 19.01.2023, 16.32 Uhr

Um die Teuerung zu dämpfen, hat die Nationalbank letztes Jahr die Leitzinsen gleich dreimal erhöht. Am WEF in Davos signalisierte am Donnerstag die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dass es im Euro-Raum zu weiteren Zinserhöhungen kommen dürfte. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) entscheidet eigenständig, trotzdem schliesst Thomas Jordan auch für die Schweiz weitere Zinserhöhungen nicht aus.