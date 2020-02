Uber startet in Bern - Vermittlung nur an Fahrer mit Taxi-Lizenz

Der Fahrdienstvermittler Uber bietet den Service UberX ab Donnerstag auch in der Stadt Bern an. Aufgrund des strikten Berner Taxireglementes werden die Fahrten ausschliesslich an selbständigerwerbende Taxifahrer vermittelt.