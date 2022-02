UBS-Chef Ralph Hamers hat grosse Ziele nach dem Jahresergebnis

Finanzindustrie «Wir stehen erst am Anfang»: UBS-Chef Ralph Hamers frohlockt – und das bedeutet das Topergebnis für die Aktionäre Der aktuelle Jahresgewinn der grössten Schweizer Bank ist zwar immer noch ein Viertel kleiner als das Rekordergebnis vor 15 Jahren, dafür aber viel robuster. Dennoch gibt es Zweifel beim positiven Ausblick. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 01.02.2022, 16.28 Uhr

UBS-Chef Ralph Hamers gibt sich zuversichtlich angesichts des Jahresresultats. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die UBS hat im vergangenen Jahr 7,5 Milliarden Dollar verdient. Das ist das drittbeste Ergebnis in der Geschichte der Bank, die 1998 mit der Fusion des Schweizerischen Bankvereins und der Schweizerischen Bankgesellschaft ihren Anfang nahm.

Doch Rekorde sind im Bankengeschäft immer mit Vorsicht zu geniessen. Das weiterhin gültige Rekordergebnis von umgerechnet 10,2 Milliarden Dollar datiert vom Jahr 2006. Sechs Monate nach der Feier begann die Finanzkrise, die das noch kurze Leben des Konzerns beinahe ausgelöscht hätte. Vor diesem Hintergrund gilt es die Euphorie des Managements auch heute wieder mit einer gebührenden Portion Zurückhaltung zu bewerten.

UBS-Chef Ralph Hamers sagte am Dienstag anlässlich der Bilanzpräsentation: «Wir stehen erst am Anfang von dem, was wir erreichen können.» Konsequenterweise hat der Niederländer nun die Renditeziele hinaufgesetzt und seinen Aktionären den Speck schon mal durch den Mund gezogen.

Den Aktionären den Speck durch den Mund gezogen

Die Aktionäre sollen im Frühjahr 1,7 Milliarden Dollar an Dividenden erhalten und im laufenden Jahr zudem von einem Aktienrückkauf in Höhe von bis zu fünf Milliarden Dollar profitieren. Die von der UBS-Führung erhoffte positive Reaktion der Investoren blieb nicht aus. Im Morgenhandel lagen die UBS-Titel zeitweise mehr als sieben Prozent im Plus und notierten klar über der Marke von 18 Franken, die sie Mitte Januar erstmals nach vier Jahren kurzzeitig überwinden konnten.

«Die UBS ist besser denn je aufgestellt», jubiliert Hamers. Vergleicht man die Finanzkennzahlen des Konzerns mit jenen aus der Zeit von Marcel Ospel kann man dem CEO nur Recht geben. 2006 hatte das Institut zwar mit umgerechnet rund zehn Milliarden Dollar zwar rund einen Viertel mehr verdient als im zurückliegenden Jahr.

Das Rekordergebnis, das der ehemalige, inzwischen verstorbene UBS-Chef Marcel Ospel 2006 präsentierte, war im Rückblick fehlleitend. Martin Ruetschi / KEYSTONE

Doch dafür musste sie ein viel grösseres Rad drehen. Die Bilanzsumme war mit rund 1900 Milliarden Dollar rund zwei Drittel grösser als sie es heute ist. Dennoch operierte das Institut mit eine Drittel weniger Eigenkapital.

Eigenkapitalrendite als Schimäre

Was diese gewaltige Verschuldungsquote bewirkte, zeigte sich in der Finanzkrise mit aller Brutalität. Die Bank verspekulierte sich mit US-amerikanischen Hypothekaranleihen, verlor 40 Milliarden Dollar und stand nach wenigen Monaten splitternackt da. Es kam zu der unvergessenen Rettungsaktion, in der die Nationalbank der unverkäuflich gewordenen Schuldpapiere übernahm und der Bund frisches Eigenkapital einschiessen musste.

Rückblickend weiss jedermann, dass die per 2006 ausgewiesene Eigenkapitalrendite der UBS von über 26 Prozent eine reine Schimäre war. Die im vergangenen Jahr erwirtschaftete Eigenkapitalrendite von gut 12 Prozent ist deshalb weit höher zu gewichten.

Den Investoren ist UBS-Rendite nicht gut genug

Doch offensichtlich ist diese solidere Rendite vielen Investoren inzwischen nicht mehr hoch genug. Ende 2006 wurde die UBS an der Börse noch mit rund 142 Milliarden Dollar bewertet. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt nur noch knapp die Hälfte davon.

Der Hauptsitz der UBS am Zürcher Paradeplatz: Die Zukunft der Bank soll vermehrt digital sein, so will es CEO Ralph Hamers. Gaetan Bally / KEYSTONE

Dieser Umstand zeigt auch, dass die Vermögensverwaltung, das Kerngeschäft der UBS, deutlich weniger profitabel geworden ist als sie es vor der Aufgabe des Bankgeheimnisses gewesen war. Per Ende 2021 verwaltete die UBS Kundenvermögen in Höhen von 4596 Milliarden Dollar. Das ist ziemlich genau doppelt so viel wie Ende 2006. Dennoch ist der Gesamtertrag des Konzerns in diesem Vergleich über 15 Jahre nur um sieben Prozent auf 38 Milliarden Dollar gestiegen.

Digitalisierung ist ein anderes Wort für Kostensparen

Eine Voraussetzung für die im Berichtsjahr gezeigte Gewinnsteigerung war somit strikte Kostendisziplin. In der Tat bewältigt die UBS ihr aktuelles Geschäft mit einem nur geringfügig höheren Aufwand als 2006, wobei das Personaletat im Vergleich zu damals um rund 8000 Köpfe auf 71385 Mitarbeitende gesunken ist.

Wenn Ralph Hamers also sagt, die Bank stehe erst am Anfang von dem, was sie noch erreichen können, dann kann ihm eigentlich nur eine weitere Kostenoptimierung und letztlich auch eine Automatisierung des Geschäfts vorschweben.

Einen entsprechenden Schritt hat er erst kürzlich mit der Übernahme des digitalen US-Vermögensverwalters Wealthfront unternommen. Der Einkauf dieser Technologieplattform war mit 1,6 Milliarden Dollar allerdings nicht eben billig, zumal digitale Produktformate naturgemäss über eine kurze Halbwertszeit verfügen.

Die Entwicklung der Börsen sind matchentscheidend

Wie es an den Börsen wie hier in New York weiter geht, ist derzeit unklar - für die UBS aber entscheidend. Nicole Pereira / AP New York Stock Exchange

Doch die UBS muss auf Biegen und Brechen weiterwachsen, wenn sie die selbst geweckten Erwartungen ihrer Aktionäre nicht enttäuschen will. Das könnte sich mit Blick auf die luftigen Bewertungen der Aktienmärkte als schwierig erweisen.

Schliesslich waren die seit den dunkelsten Zeiten der Finanzkrise stetig gestiegenen Aktienkurse das wesentlichste Element in der Steigerung der Kundenvermögen und somit ausschlaggebend für das gelungene Comeback der Grossbank. Wie es mit den Börsen nun weitergeht, wo die steigende Inflation die Notenbanken zu einem Kurswechsel zwingen könnten, weiss niemand so genau – auch Hamers nicht.

