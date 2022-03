Übernahme Ein epischer Skipass und enormes Wachstum: Das ist der neue Besitzer der Skiarena Andermatt-Sedrun Vail Resorts aus Colorado ist der grösste Skigebietsbetreiber der Welt. Mit diesem Investor im Rücken soll Andermatt-Sedrun auf Augenhöhe mit Zermatt oder St. Moritz gebracht werden. In den USA gab es zuletzt viel Kritik an Vail. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 28.03.2022, 14.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Raphael Krucker, Samih Sawiris (beide Andermatt Swiss Alps) sowie Pat Campbell und Michael Barkin von Vail Resorts bei der Vertragsunterzeichnung. Bild: PD

Die Skiarena Andermatt-Sedrun gehört neu mehrheitlich der US-Firma Vail Resorts. 70 Millionen jährliche Besucher in 40 Resorts in den USA, Kanada und Australien sowie 55’000 Angestellte machen Vail Resorts zum global grössten Skigebietsbetreiber. Zu den Gebieten der Amerikaner gehören klingende Namen wie Beaver Creek, Keystone oder Park City. Vail-Finanzchef Michael Barkin gab an der Medienkonferenz am Montag in Andermatt jedoch zu verstehen, dass die finanzielle Beteiligung an der Skiarena Andermatt-Sedrun auch für Vail nicht alltäglich ist. Es ist das erste Mal überhaupt, dass das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen in Europa die Mehrheit einer Bergbahngesellschaft übernimmt.

Mindestlöhne angehoben

Vail Resorts hat in den letzten 20 Jahren ein enormes Wachstum hingelegt. Im Geschäftsjahr vor dem Börsengang an der New York Stock Exchange 1997 erwirtschaftete das Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Colorado einen Gewinn von 13 Millionen Dollar, das Wertpapier eröffnete bei 22 Dollar. Dieses Jahr wird der Betriebsgewinn über 800 Millionen Dollar erreichen – die Aktie ist heute rund 260 Dollar wert.

Nicht überall kommt dieses schnelle Wachstum gut an. Bereits Ende der Neunzigerjahre wehrte sich der Skiort Copper Mountain im US-Bundesstaat Colorado gegen die Einverleibung in die Vail Resorts. In der letzten Saison nahm die Kritik am Unternehmen zu: Die «Denver Post» schrieb kürzlich von einer «Kakofonie von Beschwerden in den sozialen Medien». Dabei ging es um lange Warteschlangen, nicht vom Schnee befreite Parkplätze und von frustrierten, überarbeiteten Angestellten. In Park City soll es zu Beginn dieser Saison wegen Lohnforderungen fast zu einem Streik gekommen sein. Erst vor zehn Tagen teilte Vail mit, man wolle die Mindestlöhne auf 20 Dollar pro Stunde anheben und über 300 Millionen Dollar in Kapazitätserweiterungen in 14 Resorts investieren.

Mehr Amerikaner sollen nach Europa

Finanziell sind die 149 Millionen Franken für die Skiarena Andermatt-Sedrun für Vail gut verkraftbar. Zum Vergleich: 2016 übernahm Vail das grösste Skigebiet Kanadas Whistler Blackcomb für 1,6 Milliarden Dollar. Um Geld geht es in diesem Deal auch nicht, denn der bisherige Mehrheitseigner Samih Sawiris hätte genug davon. Warum also die Beteiligung? Vail-Finanzchef Michael Barkin sprach von einer Internationalisierung, welche das Skigebiet Andermatt-Sedrun auf Augenhöhe mit Topdestinationen wie Zermatt oder St. Moritz bringen soll:

«Andermatt-Sedrun soll ein weltweit bekannter Skiort werden.»

Die Idee ist, dass in erster Linie mehr Amerikaner nach Europa gelockt werden können. Möglich macht dies die Eingliederung des neuen Gebiets in den sogenannten Epic Pass: Mit diesem Ticket können Skitouristen sämtliche Skigebiete von Vail sowie Partnergebiete besuchen. Zu den Partnergebieten gehört in der Schweiz Verbier 4 Vallées im Wallis.

Die beiden Vail-Vertreter gaben sich an der Medienkonferenz jedoch Mühe zu betonen, dass es Vail nicht bloss um Wachstum geht. Das Thema Nachhaltigkeit wurde mehrmals angesprochen, die lokale Bevölkerung soll bei Ausbauplänen im Tal und am Berg nicht zu kurz kommen. Vail Resorts will bis 2030 einen Netto-Null-CO 2 -Fussabdruck in allen 40 Resorts erreichen. Die Skiarena Andermatt-Sedrun soll auch in Sachen Marketing verstärkt werden, Vail sei zum Beispiel stark im Bereich der Datennutzung. Laut Barkin ist die Partnerschaft mit der Skiarena Andermatt-Sedrun sehr langfristig angelegt. In der Mitteilung liess sich Vail-Resorts-CEO Kirsten Lynch mit der Aussage zitieren: «Der Eintritt in den europäischen Markt ist für Vail Resorts eine langfristige strategische Priorität. Wir wollen uns stark auf unsere Partner, die Bevölkerung und das Andermatt-Sedrun-Team verlassen und von ihnen lernen, während wir Erfahrung sammeln und das Gebiet, seine Gäste und den Betrieb kennen lernen.»

Video: Detlev Munz / Keystone-SDA

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen