Süssigkeiten Nach Salmonellen-Skandal: Coop will «Kinder»-Schoggi im Sommer wieder ins Sortiment nehmen Der Händler geht davon aus, dass die Nachfrage der in Verruf geratenen Süssigkeiten bald wieder anziehen wird. Die Konkurrenz ist skeptischer. Pascal Michel Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Sommer vermutlich wieder bei Coop zu kaufen: «Kinder»-Überraschungseier. Ennio Leanza / KEYSTONE

In der Süsswaren-Abteilung der Schweizer Detailhändler klaffen derzeit Lücken im Regal: Dort, wo normalerweise «Kinder»-Überraschungseier oder «Kinder»-Schokobons liegen, herrscht Leere. Nach dem Salmonellen-Skandal in einem belgischen Ferrero-Werk haben Coop, Migros, Lidl und Aldi die betroffenen Produkte nicht nur zurückgerufen, sondern gleich gänzlich aus dem Sortiment verbannt.

Das Ostergeschäft war damit für Ferrero gelaufen. Und der italienische Schoggi-Riese muss sich in der Schweiz weiter gedulden, bis er seine Verkaufsschlager wieder an die Kundschaft bringen kann. Die konkretesten Pläne, um «Kinder»-Überraschungseier wieder in die Regale zu stellen, hat Coop.

Saison vorzeitig beendet

«Wir können dies noch nicht mit abschliessender Sicherheit beurteilen, gehen aktuell jedoch davon aus, dass die betroffenen Produkte im Laufe des Sommers wieder in unseren Regalen sein werden», so ein Coop-Sprecher. Da in den Sommermonaten aber «Kinder»-Überraschungen aufgrund der steigenden Temperaturen ab Mitte Mai ohnehin gar nicht gross nachgefragt werden, endet die Saison für das beliebte Produkt dieses Jahr vorzeitig. Immerhin die «Kinder»-Schokobons, die derzeit in der Schweiz nicht erhältlich sind, könnten im Sommer bei Coop wieder über die Ladentheke gehen.

Offen ist dabei, aus welcher Fabrik die Ware geliefert wird. Neben Belgien hat Ferrero auch Werke in Italien, Deutschland oder Frankreich, die in die Bresche springen könnten. Beim Hersteller war dazu keine Auskunft zu erhalten.

Angebot richte sich nach den Kundenbedürfnissen

Die «Kinder»-Schoggi im Sommer voraussichtlich wieder ins Sortiment zu nehmen, begründet Coop damit, dass man «als Vollsortimenter das Angebot nach dem Bedürfnis der Kundinnen und Kunden richte»: «Die Nachfrage nach ‹Kinder›-Produkten brach vor Ostern deutlich ein. Wir rechnen damit, dass die Nachfrage in den nächsten Wochen wieder steigen wird.»

Der Detailhändler geht also offensichtlich davon aus, dass die Konsumentinnen und Konsumenten die Produkte, die bei mindestens 158 Kindern europaweit für schwere Magenprobleme gesorgt hatten, bald wieder kaufen wollen. Abwegig ist das nicht: Die Halbwertszeit von Lebensmittelskandalen ist in der Regel kurz, die Kundschaft vergisst rasch.

Die anderen Schweizer Detailhändler geben sich zurückhaltender. Lidl lässt die Regale vorerst leer – und wartet «die weiteren Untersuchungen und Entwicklungen in diesem Bereich ab». Offen ist beim Discounter gar, ob die Produkte überhaupt wieder ins Sortiment kommen. Ähnlich tönt es bei Aldi. Auf die Verkäufe von «Kinder»-Schoggi angewiesen ist man dort offenbar nicht: «Da wir stark auf unsere Eigenmarken setzen und unser Sortiment nur punktuell durch Markenartikel ergänzen, wie in diesem Falle mit der Marke Ferrero, sind wir mit der Nachfrage nach Schokolade sehr zufrieden.»

Bei der Migros heisst es, man habe bisher keine Ersatzware erhalten. «Wir gehen auch nicht davon aus, dass sich dies bis zum Sommer ändern wird.»

Salmonellen lauerten in der Buttermilch

Erstmals nachgewiesen wurden die Bakterien im Dezember 2021 in einer Ferrero-Fabrik im belgischen Arlon. Laut einem Bericht der EU-Lebensmittelbehörde waren Buttermilchtanks kontaminiert. Im Januar kam es zu einem weiteren Zwischenfall. Trotz Massnahmen von Ferrero gelangten die Produkte in den Verkauf und infizierten Kinder in neun europäischen Ländern. Rund die Hälfte der meist unter zehnjährigen erkrankten Kinder musste ins Spital. Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den italienischen Konzern.

Die Ferrero-Fabrik in Arlon steht weiterhin still, wie die belgische Lebensmittelbehörde auf Anfrage von CH Media schreibt. Man habe dem Konzern Bedingungen auferlegt, sagt Sprecherin Aline Van den Broeck. Erst wenn Ferrero diese erfüllen könne, dürfe die Fabrik wieder hochfahren. «Zuerst muss der Produzent jegliche Kontamination beseitigen und den Nachweis dafür erbringen.» Weiter müsse Ferrero versichern, dass in Zukunft Lebensmittel unter strenger Einhaltung der Vorschriften produziert würden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen