Gesichtserkennung in Bahnhöfen? Das steckt wirklich dahinter

Überwachung Die SBB sollen an Bahnhöfen Videokameras zur Gesichtserkennung installieren: Das steckt wirklich hinter der Geschichte Die Bahn hat ein neues Messsystem ausgeschrieben – und landet im Zentrum heftiger Kritik. Sie wolle Gesichter erkennen und Kaufdaten mit dem Swisspass verknüpfen, hiess es etwa. Nur: Das stimmt so nicht. Die Hintergründe. Stefan Ehrbar 1 Kommentar 22.02.2023, 11.09 Uhr

Werden sie bald auf Schritt und Tritt verfolgt? Menschen im Zürcher Hauptbahnhof. Annick Ramp/NZZ

«SBB bespitzeln Passagiere bald auf Schritt und Tritt», titelte das Konsumentenmagazin «K-Tipp» vor einer Woche. Die Bahn wolle in 57 Bahnhöfen Kameras mit Gesichtserfassung installieren. Die Daten sollen vor allem genutzt werden, um das Kaufverhalten auszuwerten und Umsätze zu steigern.

Die Geschichte machte schnell die Runde. Das Onlineportal «Watson», das wie dieses Portal zu CH Media gehört, rief den «totalen Überwachungsbahnhof» aus. Der «Blick» titelte: «SBB planen Spionage-Angriff auf Reisende». Die Bahn wolle das Kaufverhalten auswerten und mit den Daten des Swisspass verknüpfen. Dass der Datenschutz gewährleistet sei, stimme nicht. Schliesslich verlangten die SBB eine eindeutige Identifikation. Die Jungen Grünliberalen gaben gegenüber «20 Minuten» an, rechtliche Schritte einzuleiten: Es gehe nicht an, dass die Bahn biometrische Daten erfasse und kommerzialisiere.

Nur: Laut SBB-Bewirtschaftungschef Alexis Leuthold stimmt das nicht. «Wir wollen keine Gesichtserkennung einführen und haben kein Interesse an Personendaten, geschweige denn an biometrischen Daten», sagt er zu CH Media. «Wir haben kein System ausgeschrieben, das diese Dinge kann.» Er spricht von «Fehlinformationen». Wer hat recht?

«Eindeutige Erkennung» von Personen

Sicher ist: In den über 100 Seiten umfassenden Ausschreibungsunterlagen werden nicht explizit Videokameras gefordert und auch kein System zur Gesichtserfassung oder Gesichtserkennung. Dasselbe gilt für eine Verknüpfung von erhobenen Daten mit dem Swisspass. Aus den Unterlagen geht auch nicht hervor, wie eine solche technisch funktionieren könnte.

Handelt es sich also um eine Falschmeldung?

So einfach ist es nicht. Tatsächlich stellen die SBB zwei heikle Anforderungen.

Bei der ersten handelt es sich um die Vorgabe, wonach «eine Person während der gesamten Aufenthaltsdauer im Bahnhof eindeutig erkannt werden soll». Daraus folgerten einige Medien, dass die SBB Personen identifizieren wollen. Das trifft nicht zu. Die Forderung steht im Kontext der Laufweganalyse. Dabei handelt es sich um eine Methode, mit der die zurückgelegten Wege einer Person auf einer bestimmten Fläche aufgezeichnet werden können.

Damit dies gelingt, müssen gleichzeitig anwesende Personen vom System unterschieden – also «eindeutig erkannt» – werden. Man kann sich dies so vorstellen, dass beispielsweise ein Sensor eine Bewegung erkennt. Diesem Menschen wird vom System eine zufällige, anonymisierte Nummer zugeteilt, welche die Person behält, solange sie im Bahnhof verweilt. Verlässt sie diesen, wird die Nummer wieder gelöscht. Interessant werden diese Daten erst, wenn man sie aggregiert: So können die SBB etwa erkennen, welche Geschäfte Menschen auf ihrem Weg zu Zügen besonders gerne passieren.

3D-Sensoren scannen Oberkörper

Hinzu kommt eine zweite Anforderung: Das neue System soll gewisse demografische Daten von Personen erfassen können, namentlich das Geschlecht, die Altersklasse und die Grösse. Bei dieser reicht laut den Unterlagen eine grobe Unterteilung, etwa in unter oder über einen Meter. Zudem sollen Koffer, Velos oder Rollstühle identifiziert werden.

SBB-Bewirtschaftungschef Leuthold begründet die Erhebung dieser Daten damit, dass so beispielsweise erkannt werden könne, wo sich viele Skifahrer oder ältere Menschen aufhielten und es mehr Lifte oder Rampen benötige.

Um solche Daten zu erheben, setzen viele Anbieter auf 3D-Sensoren. Meist handelt es sich nicht um Videokameras im eigentlichen Sinn, denn es werden keine Videobilder gespeichert oder übertragen. Stattdessen werden optische Informationen noch beim Messgerät verarbeitet und wieder gelöscht. An die Software übertragen werden nur das geschätzte Alter, das geschätzte Geschlecht und die geschätzte Grösse.

Die meisten solcher Systeme setzen allerdings auf Methoden, die durchaus als Gesichtserfassung benannt werden können, wie es der «K-Tipp» getan hat. Sie scannen etwa Gesichtskonturen, Bewegungsarten oder den Oberkörper. Eine exakte Wissenschaft ist das nicht: Die Schweizer Firma Advertima gibt etwa an, das Geschlecht in 95 Prozent der Fälle richtig zu ermitteln und das Alter mit einer durchschnittlichen Abweichung von vier Jahren.

Andere Anbieter setzen auf die Analyse von Bewegungsmustern und künstliche Intelligenz, welche die geforderten Daten errechnet. Mit einer Gesichtserkennung – also einer Identifizierung von Personen – hat dies nichts zu tun. Dazu müssten Bilder gespeichert und mit einer Datenbank abgeglichen werden.

Datenschützer dementiert

Das wollen die SBB aber nicht: «Messdaten, welche Rückschlüsse auf Personen zulassen, müssen lokal durch das Messgerät verarbeitet werden, sodass nur anonymisierte Daten zur Verarbeitung übertragen werden», heisst es in der Ausschreibung. Und: Die Erkennung von demografischen Daten ist für Anbieter optional, nicht zwingend.

Welche Technologie zum Einsatz kommen wird, ist noch offen. Es ist durchaus möglich, dass Firmen mitbieten, die eine Videokamera-Lösung vorschlagen. Aber das muss nicht sein.

«K-Tipp»-Redaktionsleiter Marc Meschenmoser betont, dass er von Gesichtserfassung geschrieben habe, nicht von Gesichtserkennung, wie es später der «Blick», der «Tages-Anzeiger», SRF oder die «NZZ am Sonntag» taten. Das sei ein Unterschied. Die SBB listeten in ihrer Ausschreibung die heute schon eingesetzte Hardware auf. Dazu gehörten Kameras mit Gesichtserfassung. Die Anforderungen an das neue System seien aber noch höher.

Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger spricht im «K-Tipp» denn auch von einem «erheblichen Risiko» für die Passanten. Es bestehe das Risiko einer Re-Identifikation von Personen.

Ein Beispiel dafür gab der Chef der Firma Adtrac in einem Interview mit Cetoday.ch, in dem er über seine Sensorlösung in Spar-Filialen sprach. «Kürzlich wurden wir angefragt, ob ein Filtern nach Haarfarbe möglich ist. Für Anbieter von Haarfarben und Kosmetika wäre das praktisch. Technisch wäre das umsetzbar. Wenn man jetzt aber in einer Spar-Filiale in einem kleineren Ort nach rothaarigen Frauen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren filtert, ist es gut möglich, dass es nur eine Kundin gibt, die diesen Kriterien entspricht. Dadurch wird diese Dame rückverfolgbar.»

Immerhin: Ob ihre Kundinnen und Kunden rothaarig sind oder brünett, wollen die SBB nicht wissen.