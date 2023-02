Darum täuschen sich die SBB bei der Rolle ihrer Bahnhöfe

Überwachung Eine Gesichtserkennung in den Bahnhöfen wollen die SBB nicht. Trotzdem trauen sie den Daten zu viel zu Medienberichte, wonach die SBB Kameras zur Gesichtserkennung in den Bahnhöfen installieren wollen, stellen sich als falsch heraus. Doch die Datensammelei der Bahn offenbart dennoch ein seltsames Verständnis von der Rolle ihrer Bahnhöfe. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Welche Funktion haben die Bahnhöfe der SBB? Die Bahn täuscht sich in dieser Frage. Keystone

Nein, die SBB wollen keine Gesichtserkennung in ihren Bahnhöfen einführen. Diese Behauptung, die in den letzten Tagen die Runde machte, zerfällt bei Betrachtung der fraglichen Ausschreibungsunterlagen für ein neues Messsystem. Alles gut also? Nein. Selbst wenn es den SBB gelingen sollte, eine datenschutzrechtlich unbedenkliche Lösung umzusetzen, so ist doch klar, dass sie Daten wie Alter, Geschlecht oder Grösse der Bahnhofsnutzer nicht nur braucht, um Sitzbänke richtig zu positionieren. Es geht auch um höhere Umsätze.