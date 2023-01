Swatch Group: Moonswatch verhilft Uhrenhersteller zu gutem Jahr

Uhren Die «Moonswatch» fliegt wirklich! Swatch Group blickt auf erfolgreiches Jahr zurück – trotz weiteren Einbussen in China Die Omega im Swatch-Format hat die Millionenmarke geknackt und verhilft dem Uhrenkonzern zu einer markanten Margensteigerung. Die ausbleibende Erholung des China-Geschäfts wirkt jedoch dämpfend. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 24.01.2023, 15.49 Uhr

Die «Moonswatch» sieht ihrem Vorbild, der legendären Omega Speedmaster, zum Verwechseln ähnlich. Bild: Edward Berthelot/Getty Images Europe

«Aufgeschoben ist nicht aufgehoben», lautet die Devise offenbar auch im Swatch-Group-Management. Zwar verfehlte der Konzern im zweiten Semester des vergangenen Jahres die eigenen Erwartungen an die Geschäftsentwicklung, wie die am Dienstag vorgelegten Finanzergebnisse zeigen. Dennoch sieht der Uhrenkonzern nun «eine echte Chance, 2023 ein Rekordjahr zu erreichen».

Der Umsatzrekord der Swatch Group liegt bereits neun Jahre zurück. 2014 hatte das Unternehmen Fertiguhren, Uhrwerke, Komponenten, Batterien und elektronische Systeme im Gesamtwert von netto 8,7 Milliarden Franken verkauft. 2022 belief sich dieser Gesamterlös auf knapp 7,5 Milliarden Franken. Im Vergleich zum Vorjahr resultierte zwar eine Steigerung um 2,5 Prozent. Doch noch im Juli hatte die Konzernleitung mit einem deutlich höheren Wachstum gerechnet.

Jener Prognose hatte unter anderem die Erwartung einer kräftigen Erholung des China-Geschäfts im zweiten Semester zugrunde gelegen. Diese Hoffnung blieb aber unerfüllt. Zu den covidbedingten Umsatzausfällen aus dem ersten Halbjahr in Höhe von 400 Millionen Franken kamen in der zweiten Jahreshälfte noch einmal Einbussen in Höhe von 300 Millionen Franken hinzu.

Beeinträchtig seien vor allem die Verkäufe im vierten Quartal gewesen. Zunächst sei das Geschäft durch die neuerlichen Lockdowns und nach der Aufhebung dieser Massnahmen durch eine massive Erkrankungswelle gebremst worden. So sei es in den drei letzten Monaten des Jahres in der Region China, Hongkong und Macau zu Umsatzausfällen in Höhe von mehr als 30 Prozent gekommen, im Dezember sogar um 50 Prozent.

Langsameres Wachstum auch in Nordamerika und Europa

Die von der Swatch Group kommunizierten Zahlen dürften allerdings auch das geschätzte, entgangene Wachstum in China enthalten, denn anders lassen sich die Ausfallwerte nicht nachvollziehen, wenn man den Umsatzanteil der Region an den gesamten Verkäufen des Konzerns von 36 Prozent (vor der Pandemie) in Rechnung stellt.

Offenbar hat sich im zweiten Halbjahr aber auch das Wachstum in Nordamerika und Europa verlangsamt. Für das erste Semester hatte die Swatch Group noch eine Zunahme der wechselkursbereinigten Erlöse um 7,4 Prozent gemeldet. Nun hat der Konzern für das Gesamtjahr ein Wachstum von 4,6 Prozent in Lokalwährungen gemeldet.

Inwieweit die erhoffte Erholung in China die konjunkturbedingt abnehmende Wachstumsdynamik in Nordamerika und Europa kompensieren kann, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass für ein Rekordjahr ein gewaltiger Sprung erforderlich wäre.

Swatch-Chef Nick Hayek hofft, dass 2023 ein Rekordjahr wird. Bild: Anthony Anex/Keystone

Markante Fortschritte zeigte die Swatch Group im Berichtsjahr aber in puncto Profitabilität. Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern stieg um 13,4 Prozent auf 1,16 Milliarden Franken – das beste Ergebnis seit 2015. Die damit einhergehende Steigerung der operativen Umsatzmarge auf 15,4 Prozent dürfte zum grössten Teil auf die erfolgreiche Lancierung der «Moonswatch» im April des vergangenen Jahres zurückzuführen sein.

Glanzzeit von Swatch liegt ein Jahrzehnt zurück

Die «Moonswatch» ist eine Nachahmung der Omega Speedmaster, die 1969 am Handgelenk von Neil Armstrong als erste Uhr auf dem Mond gelandet war. Die Kopie der legendären Mondlandeuhr im Swatch-Format stösst auf grosse Nachfrage. Nach Angaben der Swatch Group wurden in den ersten neun Monaten seit der Lancierung bereits mehr als eine Million Stück zum Preis von 250 Franken verkauft. Weil die Uhren nur über das eigene Swatch-Ladennetzwerk verkauft werden, bleibt der ganze Gewinn im Konzern hängen. Konkrete Angaben dazu macht die Swatch Group natürlich keine.

Einige Investoren, die in den vergangenen Monaten Swatch-Group-Aktien gekauft haben, dürften darauf hoffen, dass der Konzern dereinst auch in Sachen Rentabilität wieder näher an die besten Zeiten herankommen wird. 2013 hatte die operative Marge im Höchst über 25 Prozent betragen, um danach auf nurmehr um die 10 Prozent abzuschmelzen. Dementsprechend erreichten auch die Swatch-Group-Aktien 2013 das Allzeithoch von 606 Franken (Inhaber). Aktuell werden die Papiere zu rund 312 Franken gehandelt.

