Moonswatch: Auf den Hype folgt der Börsenboom

Uhrenindustrie Der Omega-Swatch-Hype bringt auch den Aktienkurs in Fahrt Die Lancierung der legendären Speedmaster-Uhr für das kleine Portemonnaie verschafft dem Uhrenkonzern viel Respekt. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 28.03.2022, 16.13 Uhr

Grossandrang beim Swatch-Landen an der Londoner Carnaby Street: Nicht alle konnten sich eine der begehrten Moonswatchs ergattern. Keystone

Samstagmorgen um 7 Uhr auf der Avenue des Champs-Elysées: Ein Partygänger auf dem Nachhauseweg traut seinen Augen nicht. Eine lange Menschenschlange zieht sich die Pariser Prachtrastrasse hoch. Sie endet vor der Hausnummer 104, wo sich der Flagship-Store von Swatch befindet. Der Beobachter hält die Szene mit dem Handy fest und stellt das Filmchen auf Twitter. Dort findet man eine ungezählte Menge ähnlicher Bilder aus allen Erdteilen.

Fast wie damals vor bald 40 Jahren

Der Verkaufsstart der Moonswatch-Kollektion ist «ein unglaublicher Erfolg, der alle Erwartungen übertroffen hat», schreibt Swatch auf die Firmenwebsite. Die Feststellung ist kein bisschen übertrieben. Die Moonswatch ist ein Hybrid der legendären Omega-Speedmaster, jener Uhr, mit der Neil Armstrong 1969 als erster Mensch den Mond betreten hatte, und der nicht weniger geschichtsträchtigen farbigen Plastikuhr, die der morbid gewordenen Schweizer Uhrenindustrie ab 1983 neues Leben einhauchte.

Die Nachfrage nach der neuen Moonswatch ist so gross, dass die Swatch-Läden angewiesen werden, keiner Kundin und keinem Kunden mehr als ein Stück zu verkaufen. Trotzdem sind die Läden innert Stunden ausverkauft – natürlich auch in der Schweiz. Für den Riesenerfolg gibt es selbstredend auch sehr rationale Gründe. Einmal abgesehen von ihrem farbigen Erscheinungsbild sieht die Moonswatch der Speedmaster zum Verwechseln ähnlich.

Demokratischer Luxus

Das Original kostet 5000 Franken oder mehr und die Moonswatch gibt es für 250 Franken. Trotzdem ist sie nicht bloss eine billige Kopie ihres luxuriösen Vorbilds. Das Gehäuse besteht aus Biokeramik, einer neuartigen Legierung aus Keramik und Rizinusöl. Das Gehäuse wird zwar auf den gleichen Anlagen wie die Plastikuhren von Swatch verarbeitet, soll sich aber auf der Haut edler anfühlen. Natürlich hat die Moonswatch kein mechanisches Uhrwerk, sondern eine Batterie. Dafür kommt sie leichter und jünger daher als ihr nobler Vorfahre.

Objekt der Begierde: die Omega-Swatch-Koproduktion Moonswatch. Swatch

«Diese Moonswatch ist nicht einfach eine Uhr mehr im Swatch-Sortiment», findet Luca Solca, Konsum- und Luxusgüterspezialist beim amerikanischen Vermögensverwalter Sanford Bernstein. Die Kollaboration zwischen Omega und Swatch, die beide zur Swatch Group gehören, sei «eine sehr intelligente Idee, die auch sehr gut umgesetzt wurde», lobt der Investmentspezialist.

Ein guter Grund, auch noch die Aktie zu kaufen

«In meiner Wahrnehmung hat die Marke Swatch in den vergangenen Jahren viel von dem Vertrauen verloren, das sie in früheren Zeiten auch bei vielen Anlegern genossen hatte. Viele dachten, die Swatch Group lege ein zu grosses Gewicht auf industrielle Aspekte, zum Beispiel in der Produktion, und vernachlässige das Marketing», sagt Solca. «Jetzt setzt sie mit der Kollaboration auch im Uhrenmarketing wieder neue Akzente, das ist toll und ein Grund für mich, diese Aktien auch unseren Kunden zum Kauf zu empfehlen.»

Mit dieser Einschätzung ist Solca offensichtlich nicht allein. Nach dem turbulenten Wochenende avancierten die Aktien der Swatch Group in den ersten Handelsstunden am Montagmorgen an der Schweizer Börse um mehr als vier Prozent, was den Börsenwert des Konzerns von aktuell rund 13,5 Milliarden Franken um zeitweise mehr als 500 Millionen Franken anschwellen liess.

20 Millionen Stück pro Jahr – so viele Swatchs gingen einst übers Band

Noch lässt sich der ökonomische Erfolg der erfolgreichen Neulancierung kaum zuverlässig abschätzen. Vielleicht bleibt der Hype bloss eine Eintagsfliege. Vielleicht wird aber auch mehr daraus. Man erinnere sich: Als die Plastik-Swatch vor 39 Jahren das Licht der Welt erblickte, gingen bald darauf jährlich bis zu 20 Millionen Stück über die Produktionsbänder – und das zum damaligen Endverkaufspreis von 50 Franken. Die Firma SMH, die später in Swatch Group umbenannt wurde, erlebte in jenen Jahren einen phänomenalen Aufschwung – auch an der Börse.

Unzählige Uhrliebhaber stehen in der ganzen Schweiz Schlange, um sich den neuen Zeitzähler zu kaufen. Tele M1

Auch den Händlern gefällt's – obwohl sie nicht direkt profitieren

Ins Schwärmen kommen nicht nur die Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch die Uhrenhändler. «Wir sind begeistert», sagt Nadia Mouzo, Werbeleiterin bei Christ, der grössten unabhängigen Bijouterie-Kette der Schweiz. Mouzo spricht von einem «Big-Bang-Launch», der geeignet sei, das Tragen einer Uhr am Handgelenk generell zu fördern. Die Freude der Händlerin ist bemerkenswert, zumal die Moonswatches mindestens vorläufig nur über das eigene Ladennetz der Swatch Group zu haben sind. «Alles ist gut, wenn es hilft, dass Uhren im Gespräch bleiben», sagt Boyani Angstmann vom Zürcher Uhrenhändler Galli. «Super gemacht!»

